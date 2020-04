Legends Of Runeterra arrive officiellement sur PC et appareils mobiles

Jeu de cartes de stratégie de Riot, Légendes de Runeterra, a été officiellement lancé après trois mois en version bêta ouverte. À partir d’aujourd’hui, le jeu sortira dans le monde entier sur PC et appareils mobiles.

La version complète est livrée avec un tout nouveau jeu de cartes appelé Marées montantes et une série de nouveaux champions et cartes de League of Legends. La mise à jour ajoute également 11 échantillons, six mots clés, deux nouveaux skins de gardien, de nouveaux dos de cartes et plus de 120 nouvelles cartes.

Legends of Runeterra, désormais disponible pour Android et iOS

Des bonus d’accès ont été ajoutés, encourageant les joueurs à se connecter quotidiennement et à accomplir des missions quotidiennes pour des cartes gratuites. Les joueurs seront récompensés pour les sept premiers jours de connexion, avec des prix allant des cartes aux jetons. La récompense finale est un nouveau deck avec deux cartes champion Ashe.

Les joueurs bêta n’ont pas à s’inquiéter car la mise à jour n’annule pas les progrès réalisés jusqu’à présent. Tous les achats et progrès réalisés avant le lancement officiel resteront ainsi sur vos comptes. Les versions mobile et PC peuvent être liées à un seul compte, le jeu multiplateforme étant disponible depuis son lancement. Tout appareil Android exécutant 5.0, 2 Go de RAM et un équivalent GPU Adreno 306 ou supérieur pourra exécuter le jeu.

Les iPhone avec au moins iOS9 et un processeur Arm64 devraient pouvoir exécuter ce jeu, bien que Riot ne recommande pas les périphériques RAM de 1 Go tels que l’iPhone 5s, l’iPhone 6 et l’iPad Air 1. Les appareils PC, en revanche, nécessitent Windows 7, 8.1 ou 10 64 bits, un processeur 3GHz, 4 Go de RAM et un GPU avec 512 Mo + VRAM.