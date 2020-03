Legends of Tomorrow Kills Off Major Arrowverse Vilain Damien Darhk

Avertissement: SPOILERS à venir pour Legends of Tomorrow saison 5, épisode 7, “Mr. Parker’s Cul-De-Sac.”

Le dernier épisode de Legends of Tomorrow s’est terminé par la mort d’un méchant majeur d’Arrowverse: Damien Darhk. Dans un tour de surprise, Darhk s’est suicidé après avoir trouvé un moyen de se racheter aux yeux de sa fille et essayé de s’assurer qu’elle serait heureuse et pourvu à ses besoins une fois qu’il serait parti.

Joué par Neal McDonough, Damien Darhk était peut-être le méchant le plus persistant à infester l’Arrowverse. Maître des arts sombres et collectionneur d’artefacts diaboliques, il est apparu pour la première fois en tant que méchant en chef de la saison 4 d’Arrow. Une version antérieure de Damien Darhk est devenue partie intégrante de la légion de Doom en voyage dans le temps pendant la deuxième saison de Legends of Tomorrow. , Et un Damien Darhk ressuscité a mené les efforts pour libérer le démon du temps Mallus au cours de la saison 3 de Legends of Tomorrow. Depuis ce temps, Nora a abandonné la magie noire pour la vie d’une marraine de fées et a commencé à sortir avec The Atom.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Legends Of Tomorrow Se débarrasser de Ray Palmer est une erreur

Sa mort désintéressée n’a pas suffi à le sauver de l’enfer, mais “Cul-de-Sac de M. Parker” a trouvé Damien Darhk de retour sur Terre en tant qu’Encore. Cependant, avant de s’atteler sérieusement à répandre la misère et à condamner d’autres âmes au même destin sombre que lui, Darhk ne pouvait s’empêcher de vérifier sa fille et de voir ce qu’elle avait fait au cours des deux dernières années. Malheureusement, Damien est venu appeler la nuit que Ray Palmer (que Damien n’avait jamais aimé) prévoyait de proposer à Nora après avoir organisé un dîner romantique chez son collègue Legend, John Constantine.

Ce qui a suivi a été une farce épique, alors que Nora faisait semblant de sortir avec John Constantine, qui était le genre de scélérat que son infâme père approuverait. Elle a également fait semblant d’être une sorcière maléfique qui avait Sara Lance et Ava Sharpe comme esclaves plutôt que comme amis. En fin de compte, la vérité est apparue et Damien a finalement accepté Nora pour qui elle était vraiment et que, pour le meilleur ou pour le pire, Ray l’a rendue heureuse. Certes, il a fallu un déchaînement meurtrier et un peu de magie de fée marraine pour y arriver, mais Damien a finalement admis qu’il avait ruiné la vie de Nora en essayant de prendre ses décisions pour elle et s’est excusé pour cela.

L’épisode s’est terminé par un mariage impromptu, auquel toutes les légendes ont assisté. Damien a donné la mariée et fait la paix avec Ray Palmer, bien qu’il ait promis de revenir et de tuer Ray s’il ne s’occupait pas de sa “poupée Nora”. Darhk a même essayé de faire la paix avec Sara Lance, mais elle était moins réceptive étant donné que Darkh avait assassiné sa sœur, Laurel. Darhk a accepté son refus de lui serrer la main en quittant la réception, souriant tristement en disant: “Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Pour te dire la vérité, je ne le ferai pas non plus.”

Sara ne se rendit compte qu’un instant trop tard que Darhk avait pris son épée forgée par l’enfer; la seule arme capable de tuer un Encore en détruisant définitivement leur âme. Sara a trouvé son ennemi juré à l’extérieur de la maison de Constantine, tout comme il s’était empalé avec l’épée et son corps s’est effondré en cendres dans un éclat de feu vert. Ainsi périt l’un des plus grands méchants du Legends of Tomorrow jamais fait face, préférant apparemment l’oubli à une éternité en enfer.

Plus: La sortie Arrowverse d’Atom n’a pas été bien gérée selon Brandon Routh

Justice League: les scènes de reprise proposées par Zack Snyder peuvent-elles réellement se produire?

A propos de l’auteur

Matt Morrison a écrit sur la bande dessinée depuis avant le mot

“blogging” a été inventé. Il a commencé à écrire pour le

légendaire fanzine numérique DC Comics Fanzing,

avant de recevoir sa propre chronique, The Mount. Depuis lors, il a continué

écrire pour plus d’une douzaine de sites Web, dont 411

Mania, Comics

Nexus et le culte de personne. Il détient à la fois un MS en information

Science de l’Université de North Texas et un BFA de la

Université du Texas à Arlington. Connu comme une police de bande dessinée

anecdotes d’histoire, il a donné des conférences sur l’histoire de l’Amérique

Bandes dessinées, mangas japonais et cosplay dans plus d’une douzaine de conventions

et a servi comme expert en résidence pour un cours sur les romans graphiques

pour les bibliothécaires de l’Université du Nord du Texas. En plus de son

travailler pour ., Matt est actuellement le rédacteur en chef de

Kabooooom.com, la maison

critique d’Explore The Multiverse et écrit des critiques pour No

Flying, No Tights – un site de revue de littérature graphique et d’anime

destiné aux enseignants et aux bibliothécaires. Il tient également un blog personnel –

My Geeky Geeky Ways –

qui héberge son vaste guide d’épisodes pour la série télévisée

constituant The Arrowverse ainsi que son

comique Jouons à des vidéos. Le peu de temps libre dont il dispose est

consacré au jeu d’acteur, au jeu de rôle, au riffing de films et au sarcasme. Vous

peut suivre ses aventures sur Twitter, @GeekyGeekyWays.

En savoir plus sur Matt Morrison