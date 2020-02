léger et avec mode de jeu

Même si Apple n’était pas le premier société pour atteindre le segment du bouton de type casque sans fil Bluetooth, comme cela s’est produit avec d’autres produits tels que l’iPhone, qui a révolutionné le marché des smartphones, ou l’Apple Watch, qui a fait de même avec les smartwatches, la première génération d’AirPods , suivi des AirPods 2 et des AirPods Pro, représentait le “pistolet de départ” d’une catégorie de produits qui nous fait maintenant nous demander comment il est possible qu’il y a deux ans, nous puissions vivre sans avoir un casque Bluetooth.

Recherchez simplement sur Amazon avec les mots “casque + bluetooth + bouton” pour vous rendre compte qu’il existe des dizaines d’options avec toutes sortes de formats et de prix, dont beaucoup sont des “clones” (au moins en externe) des AirPods de Apple

C’est le cas de Realme Buds Air, casques vendus par 69,90 euros en trois couleurs différentes (blanc, noir ou jaune) et qui sont plus chers que les dizaines de “copies” des AirPods, mais avec certaines fonctionnalités qui en font une option d’achat très intéressante, ainsi que leur autonomie de 17 heures de lecture de musique.

Léger et confortable à porter

Il existe de nombreuses fonctionnalités à évaluer dans les écouteurs, et sans aucun doute la qualité sonore est probablement la principale, mais étant donné que Realme Buds Air coûte 69,90 euros, nous ne pouvons pas obtenir «exquis» dans cette section, bien que On verra plus loin son rapport qualité prix est remarquable. Ce que nous pouvons être un peu plus exigeants, c’est dans sa conception, et ici, nous devons souligner quelques choses.

Le premier est que chaque oreillette pèse 4,16 grammes, ce qui est très peu (une feuille de papier A4 fait environ 4 grammes), et ça se voit. Le conduit auditif a ses particularités et on ne peut pas garantir que ce qu’une personne se sent à l’aise pour une autre soit le même, mais dans mon cas, je dois avoir un conduit auditif plutôt “standard”, la sensation d’ajustement et de légèreté Realme Buds Air m’a convaincu, à tel point qu’il est très facile d’oublier que vous les portez.

La deuxième particularité des écouteurs Realme est que son étui de chargement sans fil de 51,3 mm x 45,3 mm x 25,3 mm et ses formes arrondies est tout aussi léger avec ses 34 grammes de poids.

Vous verrez que j’ai mentionné que son étui est une charge «sans fil», car il sera possible de charger le casque dans des bases compatibles (10W) avec le Qi standard, même si le plus rapide sera sans doute d’opter pour le chargement par Câble USB-C (inclus dans la boîte), qui nécessite environ deux heures d’alimentation pour une charge complète.

Poursuivant leur conception, Realme Buds Air prend en charge contrôle tactile pour répondre / raccrocher, changer de musique, lancer l’assistant vocal, entrer / sortir du mode gaming… Ainsi, un double clic nous permettra de répondre à un appel ou de jouer / mettre en pause de la musique; un triple clic pour passer à la chanson suivante; une pression un peu plus longue pour entrer dans l’assistant vocal (Google Assistant ou Siri) ou pour terminer / rejeter un appel, ainsi qu’une pression sur les deux écouteurs en même temps un peu plus pour entrer ou sortir du mode de jeu.

La seule chose que nous ne pouvons pas faire (et pour cela nous devrons nous tourner vers l’assistant vocal) sera de baisser ou d’augmenter le volume de la musique. De plus, ils ont un capteur optique qui détecte s’ils sont utilisés, arrêtant ou reprenant ainsi la lecture de musique en conséquence.

Vous devez vous habituer au système de contrôle tactile (comme presque tout dans la vie) et au début, il est difficile de le faire correctement parce que la zone du capteur est limitée, même si c’est quelque chose qui a une solution avec quelques jours d’utilisation. Soit dit en passant, le mode de jeu réduit la latence de 51% (selon les tests des laboratoires Realme, le retard normal du Buds Air est de 243,8 ms et le le retard en mode jeu est de 119,3 ms), ce qui améliore considérablement la synchronisation du son et de la vidéo lorsque nous jouons sur un téléphone mobile.

Qualité audio

Comme je l’ai dit, Realme Buds Air est toujours un casque sans fil de 69,90 euros, on ne peut donc pas exiger la même qualité audio que des modèles beaucoup plus chers. Les ingénieurs de Realme les ont dotés de Technologie d’amplification des basses DBB (Dynamic Bass Boost) qui ajoute plus de dynamisme et de dimension aux basses, mais la vérité est que lorsque le volume est supérieur à 70%, des distorsions et des sons aigus apparaissent.

Le Realme Buds Air n’a pas d’annulation de bruit, sauf lorsque nous passons des appels, car il intègre un deuxième microphone tourné vers l’extérieur (un par combiné) pour annuler une partie du bruit ambiant.

Bref, une option d’achat très intéressante qui surpasse la plupart des “clones” d’Apple AirPods en termes de prix, mais qui présente quelques fonctionnalités (légèreté, mode de jeu et autonomie de la batterie) dignes de mention.

Évaluation finale



RÉSUMÉ

Le Realme Buds Air est un casque Bluetooth avec une grande ressemblance avec les Apple AirPods mais au prix de 69,90 euros.

Conception et construction de qualité 7,5