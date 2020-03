LEGO annonce une mystérieuse collaboration avec ‘Super Mario’ et Nintendo

Le 10 mars n’est pas n’importe quel jour, tous les fans de jeux vidéo peuvent le faire marquer sur le calendrier comme s’il s’agissait d’un jour presque sacré car un jour comme aujourd’hui nous célébrons Super Mario, ce titre qui est entré dans nos vies pour le changer pour complet. Bien sûr, les joueurs célèbrent avec hype et cymbale ce jour-là, Cependant, nous sommes sûrs que cette journée a été rendue mille fois plus heureuse pour tous les fans du monde geek, car deux des plus grandes entreprises du monde semblent avoir rejoint, LEGO et Nintendo..

Il s’avère que le géant du jeu vidéo et la principale société de blocs de construction ont annoncé plus tôt dans la journée par un tweet qu’ils travaillaient sur quelque chose de très spécial. À travers une petite vidéo où on peut à peine voir un Mario fait avec des blocs LEGO et quelques indices comme un point d’interrogation très insistant sur la poitrine. Consultez ci-dessous la vidéo avec laquelle Nintendo a confirmé cette collaboration attendue, dont nous n’avons jusqu’à présent rien de clair.

Il y a quelque chose de très amusant dans le processus de construction! Ne manquez aucun détail … #LEGO #LEGOSuperMario @LEGO_Group pic.twitter.com/JB0B59FORn

En quoi consiste cette collaboration?

Peut-être qu’en ce moment vous êtes venu si loin en disant: «tout est très beau, mais de quoi diable s’agit-il? Eh bien, il existe de nombreuses théories sur ce que font LEGO et Nintendo. Le premier et le plus évident est qu’il s’agit d’une vaste gamme de produits inspirés du monde de Super Mario., qui pourrait être composé de différents kits de complexité plus ou moins grande – selon les pièces, bien sûr – pleins de champignons, de pièces et de milliers de Yoshis.

En plus de cela, il est très probable que certains packages avec des éditions spéciales de Mario, Luigi, Peach et d’autres personnages sortiront. D’autre part Il est également possible qu’ils soient encouragés à créer un jeu vidéo dans le plus pur style Super Mario Maker, dans lequel vous pouvez créer différents scénarios dans l’univers du célèbre plombier.o. Quoi qu’il en soit, nous sommes sûrs que tous les amateurs de jeux vidéo et les fameux blocs de construction vont casser le petit cochon et peut-être vendre l’un ou l’autre orgue juste pour obtenir une partie de cette puissante collaboration. Un vrai nerdgasm.