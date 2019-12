LEGO Builder & # 039; s Journey maintenant disponible sur Apple Arcade

Créez votre propre chemin.

LEGO Builder's Journey est maintenant disponible sur Apple Arcade!

Le nouveau casse-tête poétique est disponible sur Apple Arcade pour iPhone, iPad, iPod touch et Apple TV. La description du jeu indique:

Une histoire sur le jeu, les connexions et l'aventure.

Parcourez les niveaux brique par brique avec des puzzles qui nous demandent parfois de suivre les instructions… et parfois d'être créatif et d'enfreindre les règles.

Builder's Journey est un puzzle poétique qui se déroule dans un monde de briques LEGO®, animé par les éléments LEGO® les plus fidèles à afficher sur les écrans. Plongez dans un monde à couper le souffle rempli d'effets brique par brique, accompagné d'une belle bande sonore.

Tout au long du récit, il y aura des hauts et des bas, des défis et des célébrations. Prenez le temps d'expérimenter, et surtout, de jouer pour comprendre qui nous sommes et ce que nous devenons est le Builder's Journey.