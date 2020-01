Lego célèbre les 20 ans de la Station spatiale internationale avec un nouveau modèle hors du commun – .

La Station spatiale internationale Lego. (Photo Lego)

Lego vise à nouveau haut avec un nouveau modèle pour les geeks spatiaux, célébrant cette fois les plus de 20 ans que la Station spatiale internationale a été le foyer de la science et de l’exploration nécessaires pour faire avancer le voyage spatial humain et améliorer la vie sur Terre.

L’ensemble Lego de 864 pièces, qui sortira le 1er février au prix de 69,99 $, comprend des décorations de panneaux solaires spécialement conçues et d’autres fonctionnalités, et permet aux constructeurs de s’amarrer avec une navette, de planifier une promenade dans l’espace, de déployer un satellite et plus encore . “La véritable ISS est complexe et changeante, nous avons donc demandé aux experts de la NASA de vérifier et d’approuver cette conception finale”, a déclaré Lego dans une vidéo sur Twitter mardi.

Lego ne se contentait pas de construire le modèle sur le terrain – la société en a envoyé un dans la stratosphère extérieure pour le rapprocher le plus possible de la véritable ISS. La vidéo montre le Lego ISS en cours de lancement alors qu’il est attaché à un ballon, puis atteint sa hauteur extraordinaire.

Une expérience de construction hors du monde arrive! ???? ⭐️ La Station spatiale internationale LEGO est disponible le 1er février! https://t.co/DZwnyE12EN pic.twitter.com/rcNGTeqC2H

– LEGO (@LEGO_Group) 21 janvier 2020

Le Lego ISS est né de Lego Ideas, qui encourage les passionnés à créer leurs propres modèles et à les soumettre via le site Web de l’entreprise pour voir s’ils peuvent obtenir suffisamment de votes pour transformer la création en un modèle Lego à construire pour tous. Les précédentes constructions sur le thème de l’espace ont inclus l’ensemble Women of NASA, qui est maintenant à la retraite, et la fusée Apollo Saturn V, qui prendra bientôt sa retraite.