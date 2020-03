LEGO Super Mario se réalisera en 2020 avec un nouvel ensemble interactif

Vous l’avez déjà vu: LEGO Super Mario existe Et, à mi-chemin entre la richesse et la folie, il est appelé à ouvrir un trou dans le cœur des enfants et non pas des enfants qui sont toujours accrochés à la construction de leur propre monde basé sur des blocs, mais hors de l’écran.

Nintendo et LEGO «unissent leurs forces pour créer une nouvelle expérience de jeu physique qui donne vie à Super Mario dans le monde des briques LEGO, dont le lancement aura lieu plus tard cette année “, indique la société danoise dans le communiqué de presse. “LEGO Super Mario n’est ni un jeu vidéo ni un ensemble traditionnel basé sur des briques LEGO”, préviennent-ils, mais “c’est une nouvelle ligne de produits qui comprendra une figure interactive de Mario au format LEGO, qui collecte des pièces dans la vraie vie de à travers différents niveaux de jeu créés avec des briques LEGO ».

Les ensembles sur le thème de LEGO sont un classique dans son offre et il existe certaines des franchises les plus populaires, de Star Wars à Harry Potter, en passant par Marvel, DC et d’autres univers imaginaires; tandis que la proposition de LEGO Super Mario est quelque chose de similaire à la paire de différents. Parce qu’un jeu vidéo aurait été possible, comme il y en a beaucoup d’autres, de LEGO Super Mario? Cela semble plus difficile, sachant à quel point Nintendo est jalouse de son caractère fétiche, bien qu’il y ait la série Mario et Sonic aux Jeux Olympiques (de SEGA) pour démontrer que ce n’est pas impossible.

L’approche LEGO Super Mario est plus traditionnelle et cible non seulement les petits dans la maison, mais elle dans la forme de jeu habituelle, mais avec une dose frappante de technologie intégrée dans les chiffres, c’est tout à fait un point, bien qu’il ne soit pas entièrement original. Et d’après ce que vous pouvez voir, ce sera un ensemble verbeux dans lequel certains des personnages les plus emblématiques du royaume des champignons et de ses environs ont une place, y compris des vétérans et des ennemis charmants tels que le goomba et le koopa, entre autres.

LEGO Super Mario arrivera dans les magasins à un moment donné sans préciser cette 2020.