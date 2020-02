Lego, une entreprise toujours en mouvement

Nous avons déjà vu à plusieurs reprises comment Lego, la très célèbre entreprise de briques de construction, est capable de faire ressortir des idées de plus en plus mignonnes, et surtout toujours en phase avec son temps. Nous avons déjà parlé de créations récentes telles que le Tesla Cybertruck est le modèle de la Station spatiale internationale. En attendant, bien sûr, ils ont déjà été préparés de nouveaux projets qui sortiront bientôt sur le marché.

Quels sont les nouveaux projets Lego

En parlant de ces nouveaux modèles, la ligne Creator Expert Voiture classique, a l’intention de se lancer sur le marché la Fiat 500 classique. Avec un prix probable de 79,99 euros, La machine sera lancée sur le marché avec un total de 960 pièces par jeu et sera très probablement déjà disponible en avril 2020. Les caractéristiques de cette machine seront très similaires à l’original: la couleur jaune de la carrosserie, le toit ouvrant en tissu noir, et les fonctionnalités seront basées sur le modèle de Fiat 500 L datant de 1968. Les pièces chromées ne sont pas incluses dans cet ensemble, tout comme dans l’ensemble Harley Davidson.

Mais ce n’est pas tout: un autre des projets à venir de Lego sera la reproduction à l’échelle 1: 8 du Technic Lamborghini! Le nom du modèle choisi n’a pas encore été révélé, mais nous savons qu’il sera déjà disponible à partir du 1er juin de cette annéepar conséquent, il ne faudrait pas longtemps avant d’arriver à cette révélation. Lamborghini se déclare très enthousiaste à propos de cette nouvelle collaboration avec la grande société danoise Lego. En un mot, dans les magasins Lego, dès cet été il sera possible d’acheter cette supercar dont nous ne connaissons pas encore le prix pour le moment.