L’émission controversée de HBO de Game Of Thrones Bosses est officiellement annulée

Confédéré, l’émission controversée de HBO dans l’esprit des showrunners de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss, a été officiellement annulée. Le directeur de la programmation de HBO, Casey Bloys, l’a confirmé à TVLine.

Confédéré devait se dérouler dans une réalité alternative et dépeindre les ramifications d’une victoire confédérée pendant la guerre civile américaine. Il se serait déroulé dans une version de l’Amérique où l’esclavage n’avait pas été aboli.

En 2017, l’annonce de l’émission a suscité une certaine controverse, beaucoup affirmant que Weiss et Benioff n’étaient pas la bonne paire pour aborder ce sujet. En mai 2019, Bloys a déclaré que l’émission n’était pas une priorité, et lorsque Weiss et Benioff ont signé leur nouvel accord avec Netflix, il semblait que Confederate était fait.

Weiss et Benioff reçoivent maintenant 200 millions de dollars pour travailler avec Netflix sur de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films. Confederate n’était pas le seul projet à obtenir la hache après leur accord avec Netflix, car le couple s’est également éloigné d’une nouvelle trilogie de films Star Wars.

Dans d’autres actualités de la programmation de HBO, il a été récemment confirmé qu’il est peu probable que Watchmen ait une deuxième saison après que le showrunner Damon Lindelof a annoncé qu’il se retirait.