L’émission de télévision She-Hulk de Marvel aurait commencé le tournage cet été

La série Disney + de Marvel She-Hulk aurait commencé à filmer cet été, bien qu’il n’ait pas encore de star. She-Hulk fait partie des nombreuses émissions de jeux de MCU qui seront exclusives à Disney + grâce à la restructuration de la télévision de Marvel, maintenant appelée Marvel TV Studios. Les émissions Disney + se connecteront aux films comme les émissions de télévision Marvel ne l’ont pas fait auparavant, les événements des émissions influençant directement les films. Le premier, The Falcon and the Winter Soldier, sera présenté dans le courant de l’année, WandaVision étant également attendu en 2020.

En plus des spectacles avec des héros MCU établis, le chef de Marvel, Kevin Feige, a annoncé un trio de spectacles Disney + centrés sur de nouveaux personnages: She-Hulk, Mme Marvel et Moon Knight. Aucun de ces spectacles n’a même des dates de sortie provisoires, mais il semble maintenant que les fans peuvent s’attendre à certains d’entre eux plus tôt que tard. Les rapports précédents suggéraient que Mme Marvel commencerait la production au printemps, et maintenant She-Hulk semble suivre juste après.

Selon Comicbook.com, She-Hulk devrait commencer la production en juillet. Tout comme plusieurs autres projets Marvel, il tournera à Atlanta. Aucun acteur n’est actuellement attaché au projet, mais il a déjà été signalé que Jessica Gao (Rick et Morty) sera la scénariste en chef. Sur la base de la période de début de production de l’émission, le casting de la série sera probablement annoncé dans les prochains mois.

She-Hulk devrait suivre Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner qui obtient son personnage de She-Hulk après avoir reçu une transfusion sanguine de Bruce. On ne sait pas si la série suivra cette histoire d’origine, ou si Mark Ruffalo fera une apparition en tant que Bruce. Même s’il ne le fait pas, Ruffalo a déjà partagé que son casting de rêve pour She-Hulk était Tessa Thompson, malgré le fait que cela briserait la continuité du MCU.

Le contenu Disney + de Marvel a passionné les fans depuis son annonce et chaque nouvelle information nous rappelle que les émissions arriveront bientôt. Étant donné que She-Hulk ne commencera le tournage qu’à l’été, il ne sera probablement pas présenté en première sur le streamer avant 2021. Cependant, il y a de fortes chances qu’il arrive au premier semestre de l’année, probablement à l’époque des débuts de Loki, qui est actuellement prévu pour le printemps 2021. Avec le passage de WandaVision à 2020, il y a un espace libre sur le calendrier de sortie pour un spectacle, bien qu’il puisse également être rempli par Mme Marvel. Quoi qu’il en soit, attendez She-Hulk de prendre d’assaut Disney + l’année prochaine.

Source: Comicbook.com