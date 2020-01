L’émission de télévision Witcher est une “nouvelle franchise massive” pour Netflix, déclare le PDG

Le Witcher est vraiment, vraiment populaire – à tel point que le PDG de Netflix lui a donné une mention spéciale par-dessus tous les autres lors du dernier rapport sur les résultats de la société. Reed Hastings a non seulement appelé The Witcher comme la dernière grande victoire de la société, mais il a décrit la série comme une “nouvelle franchise massive”. Il a également suggéré qu’il continuerait à vivre pendant des années et des années.

Hastings a déclaré qu’il était vraiment satisfait des performances de The Witcher et qu’il avait aidé Netflix à terminer 2019 “sur une note positive”. Il a décrit l’émission comme une “nouvelle franchise massive qui se développera saison après saison”.

Sa ligne sur “saison après saison” suggère que Netflix souhaite investir dans The Witcher pour un certain nombre de saisons à venir. Netflix a cru à The Witcher dès le début, car la société a illuminé la deuxième saison avant la première.

La saison 2 devrait débuter en 2021, et il semble que la saison 3 puisse suivre après cela, bien qu’aucune annonce n’ait été faite.

La saison 1 de Witcher a été vue par 76 millions de comptes au cours de ses quatre premières semaines, et l’émission est en passe de devenir la “plus grande” saison de Netflix, l’une des émissions Netflix de tous les temps. Netflix a récemment changé la façon dont il compte les téléspectateurs, donc les chiffres sont gonflés – mais toujours impressionnants.