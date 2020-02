L’émission She-Hulk de Marvel peut enfin donner à Hulk incroyable une suite MCU

Marvel Studios n’a jamais fait de suite à The Incredible Hulk, mais cela peut changer avec le She-Hulk montrer sur Disney +. Quelques mois seulement après la sortie d’Iron Man en 2008, l’univers cinématographique Marvel a momentanément mis son plus grand héros au centre. Edward Norton a joué le rôle de Bruce Banner dans le seul projet centré sur MCU Hulk à ce jour, mais il a été remplacé par Mark Ruffalo pour The Avengers après avoir affronté des créatifs Marvel.

À partir de ce moment, le MCU a largement oublié ce que The Incredible Hulk a mis en place. Outre la suite de l’histoire de Banner, Thunderbolt Ross de William Hurt était le seul personnage de The Incredible Hulk à revenir, et cela ne s’est pas produit avant la phase 3. Quant à Hulk, Ruffalo est apparu dans la scène post-crédits pour Iron Man 3, mais sinon son seul rôle de phase 2 était dans Avengers: Age of Ultron. La phase 3 a été une amélioration pour le Green Goliath grâce à l’arc prévu pour Hulk au cours de trois films. Cependant, cela s’est conclu dans Avengers: Fin de partie avec la fusion de Banner et Hulk pour devenir Smart Hulk, et avec sa force affaiblie après avoir utilisé les Infinity Stones pour inverser le claquement de Thanos.

Avec l’avenir de Hulk dans le MCU incertain (même pour Ruffalo), certains peuvent penser que cela mettra également le clou dans le cercueil proverbial de plus de liens avec The Incredible Hulk. Cependant, il devrait y avoir un certain réconfort à savoir qu’un autre Hulk sera bientôt introduit. Jennifer Walters alias She-Hulk sera la star d’une émission originale de Disney + et sera probablement vue dans les films peu de temps après. Et avec son introduction, Marvel Studios a l’opportunité de faire enfin une suite à The Incredible Hulk.

Le MCU n’a pas payé la configuration incroyable de Hulk

Bien que The Incredible Hulk ne se soit pas terminé sur un cliffhanger majeur qui a mis en place une suite, il a laissé le MCU avec plusieurs personnages et scénarios prêts à être explorés. D’abord et avant tout, là où le film a laissé Emil Blonsky alias Abomination (Tim Roth). Il a été vaincu par Hulk après leur combat à travers Harlem, mais il est toujours un méchant majeur et incroyablement puissant. Le MCU a même établi qu’il était bien celui que le gouvernement voulait figurer sur la liste des Avengers, tandis que les agents du SHIELD ont indiqué qu’il était toujours détenu par le SHIELD. Mais, les films n’ont encore rien fait avec Abomination.

Marvel Studios a également ignoré la configuration de Leader que The Incredible Hulk avait à la fin. Lors de la finale, Samuel Sterns (Tim Blake Nelson) s’est coupé la tête et une partie du sang de Banner a coulé dessus, ce qui a fait changer la forme de sa tête. Dans les bandes dessinées, Sterns a été exposé à des radiations qui ont changé sa peau en vert, ont vu sa tête grossir et ont augmenté son intelligence. L’Incroyable Hulk s’est arrêté juste avant que la tête de Stern ne devienne verte, mais la taquinerie était claire et Nelson veut revenir. Contrairement à Abomination, les allées et venues de Sterns depuis le film n’ont pas été confirmées.

Le MCU a également évité d’aborder de plus petits éléments de configuration pour les futures histoires de Hulk ou même les histoires et les motivations des personnages. Par exemple, Bruce et Betty Ross (Liv Tyler) semblaient avoir ravivé leur relation à la fin du film, mais cette romance n’a pas été mentionnée depuis. Il y a également eu un manque de reconnaissance de l’histoire de Thunderbolt Ross avec Hulk et un dédain général pour lui.

Pourquoi une suite Hulk incroyable n’est jamais arrivée

Avec le potentiel de ces histoires, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Marvel Studios n’a jamais fait The Incredible Hulk 2. Même s’il ne s’agissait que de leur deuxième film et que la domination au box-office du MCU n’avait pas encore commencé, le film original était toujours un déception financière. Il n’a fait que 263 millions de dollars dans le monde, ce qui est toujours le plus bas jamais enregistré pour un film MCU, sur un budget de 150 millions de dollars. Mais quelques années plus tard, Hulk était le voleur de scène dans The Avengers. Alors pourquoi une suite de Hulk n’a-t-elle pas été faite alors?

Même si les droits du film de Hulk sont revenus à Marvel en 2006, Universal a toujours distribué The Incredible Hulk en 2008, car les studios Marvel n’avaient pas de domicile permanent. Cela a changé lorsque Walt Disney Studios a acheté Marvel Entertainment – et Marvel Studios avec elle – en 2009. Cela a fait de Disney le distributeur de tous les films MCU (sauf la future collaboration avec Sony sur Spider-Man) à partir de la phase 2. Universal pourrait ne plus avoir les droits de Hulk, mais leur contrat contient une clause unique qui leur donne des droits de premier refus. Donc, même si Disney et Marvel pouvaient faire un film Hulk quand ils le voulaient, Universal aurait la chance de distribuer le film et d’en tirer profit au lieu de Disney. Compte tenu de la popularité croissante du MCU, c’est une chance que Universal ne laisserait probablement pas passer.

Au lieu de Disney faire un autre film solo de Hulk et risquer de plonger dans Universal, ils ont fait de Hulk un personnage de soutien majeur qui est apparu principalement dans les films Avengers. Sans possibilité d’une histoire solo (et avant les jours d’une éventuelle série Disney +), Ruffalo et Kevin Feige ont trouvé un arc pour Hulk qui a eu lieu dans Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. Cette histoire a fait progresser Hulk de manière significative, mais elle n’a pas été aussi liée à l’endroit où son arc MCU a commencé.

She-Hulk devrait continuer et étendre l’histoire de Hulk

Depuis l’annonce de She-Hulk l’été dernier, il n’y a pas eu trop de détails révélés sur ce que sera la série. Le mélange de Rick et Morty Jessica Gao servant d’écrivain principal et les rumeurs d’un type d’Alison Brie voulaient jouer Jennifer Walters pourraient indiquer qu’une approche comique est en magasin. Mais, l’histoire réelle que She-Hulk racontera n’est pas claire. La panne de casting pour Walters, cependant, taquine une origine précise de la bande dessinée, où le sang de Bruce sauve la vie de son cousin et lui donne des pouvoirs Hulk dans le processus. Avec la probabilité que Bruce apparaisse dans la série d’une manière ou d’une autre, She-Hulk pourrait être utilisée pour continuer l’histoire de The Incredible Hulk.

L’introduction d’un autre Hulk dans le MCU est l’occasion idéale pour en ramener d’autres et faire en sorte que d’autres se transforment également. She-Hulk serait une opportunité naturelle pour ramener Abomination, car il est le seul autre Hulk créé par l’ADN de Bruce dans le MCU. La série pourrait explorer la façon dont le monde voit et traite Hulks, avec Smart Hulk et Abomination servant d’extrémités du spectre. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Thunderbolt Ross se transformera en Red Hulk dans She-Hulk, de sorte que la série pourrait montrer les voyages de deux nouveaux Hulks simultanément qui ne se terminent pas de la même manière.

Si She-Hulk ramène plusieurs personnages de The Incredible Hulk, cette pratique pourrait se poursuivre de bien d’autres façons. Sterns peut revenir en tant que leader, éventuellement en tant que cerveau qui orchestre le principal conflit de la série. La rumeur veut que Betty revienne à She-Hulk, ce qui pourrait permettre au spectacle d’explorer son expertise en matière de rayonnement gamma. Il est même possible que la série ramène Leonard Samson (Ty Burrell) si Marvel a un intérêt à explorer comment il obtient également des pouvoirs. Ce pourrait même être le bon moment pour enfin présenter Rick Jones.

Avec toutes ces possibilités à la disposition de She-Hulk, y compris certaines d’entre elles serait un excellent moyen de continuer ou de conclure ce que The Incredible Hulk a mis en place. Tout cela peut même être fait sans enlever les débuts de She-Hulk, car la série pourrait lui faire gérer des problèmes que Hulk n’est plus en mesure de résoudre. Cela lui permettrait une association plus naturelle avec ces personnages et donnerait She-Hulk les types de connexions au MCU avec lesquels d’autres émissions Disney + semblent être chargées.

