L’émission The Last Of Us de HBO présentera la musique du compositeur des Jeux

Gustavo Santaolalla, qui a composé Le dernier d’entre nous»De la partition originale, travaillera sur l’adaptation de HBO. The Last of Us de Naughty’s Dog est sorti sur PlayStation 3 en 2013 et était l’un des plus grands jeux de l’année. Moins d’un an plus tard, il était déjà question d’une adaptation cinématographique avec de grands noms comme Sam Raimi attachés à produire. Cette adaptation est entrée dans une période d’enfer du développement en 2016 et n’a jamais abouti.

Le directeur créatif et scénariste de The Last of Us et The Last of Us Part II (dont le lancement est prévu en mai), Neil Druckmann est très probablement ravi qu’il n’y ait pas de film. Rétrospectivement, Naughty Dog a exprimé son désintérêt pour les adaptations directes de leurs jeux; des titres comme Uncharted et The Last of Us sont à eux seuls cinématographiques. Ce dernier raconte l’histoire de Joel et Ellie – le contrebandier blasé et la jeune fille chargée de naviguer et potentiellement de sauver leur monde apocalyptique. L’une des raisons pour lesquelles le jeu a été un tel succès auprès des fans était en raison de ses performances puissantes, de son histoire et de sa musique.

Le score minimaliste mais emblématique de The Last of Us a été salué par les critiques pour avoir parfaitement assorti son gameplay. Tout cela grâce au travail de Santaolalla. Druckmann a annoncé sur Twitter que Santaolalla se joindrait à lui pour aider HBO à adapter The Last of Us à une série télévisée. En dehors de la franchise The Last of Us, Santaolalla a également travaillé à la télévision et au cinéma. Le compositeur a remporté des Oscars consécutifs pour la meilleure musique originale avec Brokeback Mountain (2005) et Babel (2006) et a créé la musique à thème pour Jane the Virgin de CW et Making a Murderer de Netflix. Les réactions immédiates à la nouvelle de son implication dans la série The Last of Us ont été extrêmement positives. Consultez le tweet de Druckmann ci-dessous.

Eh bien, c’est excitant! Au-delà de prêter son incroyable talent musical à The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla se joint à nous pour amener The Last of Us à HBO!

– Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 11 mars 2020

Druckmann présentera The Last of Us sur le petit écran avec l’aide de l’écrivain / producteur Craig Mazin. Mazin, un joueur passionné de The Last of Us, est connu pour avoir travaillé sur la célèbre série HBO Chernobyl. De la même façon que le film Uncharted est devenu une histoire d’origine, la décision de faire de The Last of Us une série au lieu d’un film donne aux créateurs de l’espace pour respirer. De nombreuses adaptations de jeux vidéo ont été considérées comme des échecs pour le remaniement sans vie des aspects bien-aimés de leur matériel source. Une interprétation épisodique de l’histoire de The Last of Us donnera à Druckmann et Mazin le temps de présenter de nouveaux personnages et scénarios tout en honorant ce qui a rendu le jeu génial.

Le fait que Santaolalla travaille avec Druckmann et Mazin sur la première série de PlayStation Productions devrait lui donner une atmosphère inquiétante. Espérons que Santaolalla utilisera des pistes reconnaissables du jeu ainsi que de nouvelles. Similaire à la façon dont Le dernier d’entre nousLa musique de son match correspondait à son gameplay et à l’histoire, la musique de la série devrait accentuer et élever son humeur. Inclure une créatrice clé comme Santaollalla aidera Joel et Ellie à prendre vie comme beaucoup l’ont imaginé depuis 2013.

