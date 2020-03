L’emplacement de la maison mystérieuse de Peter Weber pourrait révéler des spoilers finaux

Le clip final de Le célibataire avec Bachelor Peter Weber montre un emplacement de maison très mystérieux. La maison inconnue a peut-être révélé quelques spoilers pour la finale de la saison.

Peter, le pilote de 28 ans, est le 24e chef de file du baccalauréat. Il a gagné la reconnaissance pour son temps sur la saison de Hannah Brown de The Bachelorette. Il est un pilote avec une personnalité maladroite, qui a charmé de nombreux concurrents de l’émission. Il est passé de 30 femmes à ses finalistes: Hannah Ann Sluss, Madison Prewett et Victoria Fuller. L’engagement est censé avoir lieu en Australie.

Bien que l’engagement aurait eu lieu pendant des vacances en Australie, le clip a révélé une maison qui serait située ailleurs. Après des clips de Hannah Ann et Victoria debout et attendant d’être cueillis, il y avait des clips de Peter contemplant, et des clips de Peter pleurant avec sa mère, et un clip de Peter parlant à quelqu’un à l’extérieur d’une maison de bronzage avec des portes vertes. Il dit à la personne mystérieuse “Je suis vraiment désolé”, dit-il en pleurant. Puis, il dit: “Je jure devant Dieu, je n’ai jamais envisagé cela.” Peter l’admet avant de sortir. Selon Cosmopolitan, les fans ont immédiatement reconnu la maison comme un Airbnb populaire à Los Angeles.

Bien que le reste de l’aperçu final montre une tonne de clips d’Australie, allant de plans de kangourous à un soleil radieux, il passe rapidement à cette maison mystérieuse. Cela amène le public à s’interroger sur la chronologie de la proposition, ainsi que sur la personne à qui il pourrait éventuellement parler, ce qui le rend si émotif. Va-t-il revenir sur sa parole comme Arie Luyendyk Jr. l’a fait à Becca Kufrin lors de sa saison de spectacle?

Bien que nous ne sachions pas à qui Peter parle, il y a des rumeurs selon lesquelles ce clip pourrait être lui en train de parler à un concurrent précédent après l’engagement. Les rumeurs ont été nombreuses, de Peter sortant avec un producteur à lui en revenant avec Hannah Brown à Madison revenant à la série et lui volant le cœur. Cela pourrait aussi être Peter rompant ou reprenant sa proposition à qui il s’est fiancé. Contrairement à de nombreuses autres finales, il n’y a pas eu de spoilers concrets, il reste donc beaucoup de résultats possibles différents. Peter dit qu’il est heureux, donc j’espère que cela signifie qu’il a trouvé quelqu’un.

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

Source: Cosmopolitan

