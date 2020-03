L’énergie photovoltaïque resplendit en Espagne plus d’une décennie plus tard

L’Espagne a battu un record inattendu le 10 février en termes de production d’électricité. Injection d’énergie photovoltaïque dans le système péninsulaire a marqué une étape jamais vue auparavant, avec une pointe de 5076 mégawatts (MW) à 13,58 heures. De cette façon, un record atteint quelques mois plus tôt, en août 2019, a été dépassé. la plus grande pointe historique de l’énergie solaire photovoltaïque en Espagne.

Ce record a été possible en raison de la faible pertinence du charbon ces dernières années, visant à la disparition à moyen terme de la plupart de ses centrales, mais surtout, par la mise en place en un temps record de nombreuses fermes solaires.

En seulement 10 mois, de janvier à octobre 2019, de nouveaux mégawatts d’énergie photovoltaïque ont été installés en Espagne par rapport aux dix dernières années.. Tout cela a fait que le pays, il y a quelques années l’un des pionniers de l’énergie solaire, et plus tard l’un de ceux qui le méprisaient le plus, a retrouvé en un temps record les positions de leader dans la mise en œuvre de ces technologies renouvelables en Europe.

Pour avoir une idée de cette augmentation, veuillez Début 2018 en Espagne, 4714 mégawatts d’énergie solaire photovoltaïque avaient été installés. Actuellement, avec l’ouverture des derniers grands projets, ce chiffre se profile déjà à 9 000. Comme nous le disons, en perspective, cela signifie que plus de panneaux photovoltaïques ont été installés qu’en une décennie, car depuis 2010, les nouveaux mégawatts étaient à peine de 885.

Mais comment ce voyage aller-retour a-t-il été possible? Pour ce faire, vous devez remonter le temps de plus de 12 ans.

Du surdimensionnement à l’ostracisme

L’histoire de l’énergie solaire en Espagne est celle d’un pionnier qui est allé avec enthousiasme, a été durement touché, et maintenant elle revient pour profiter de sa position de leader et naturelle – pour des heures d’ensoleillement sur le continent – comme référence dans le secteur.

Entre 2006 et 2009Juste avant le déclenchement de la crise économique, beaucoup considéraient l’énergie solaire comme un bon moyen d’investir. Le gouvernement de Rodríguez Zapatero a lancé au cours de ces années un système attractif de primes pour les énergies renouvelables via un décret qui avait déjà été en partie promu par Aznar au cours des derniers mois de son exécutif.

Une campagne gouvernementale appelée «Le soleil peut être le vôtre» qui a encouragé à participer à des projets photovoltaïques afin de rapprocher l’Espagne des objectifs du protocole de Kyoto. Un esprit orienté surtout vers les petits investisseurs. Mettre de l’argent dans des coopératives pour installer des fermes solaires était considéré, dans une certaine mesure, comme une entreprise sûre. Des rendements fixes ont été promis malgré le changement de prix de l’électricité.

Même si ce n’était pas une bonne affaire car au cours des premières années, il était difficile pour la facture de vente d’électricité de couvrir les crédits que les investisseurs devaient demander, puis l’énergie solaire promettait d’être une sorte de terme fixe avec des rendements très élevés. On estime que plus de 67 000 particuliers et petites entreprises ont mordu dans toute l’Espagne selon les calculs d’Anpier, l’association qui a été créée pour réunir les personnes touchées après les coupures.

La méthode a fonctionné car L’Espagne est passée de 0 photovoltaïque à plus de 3 300 mégawatts en 2008. Mais il y avait un problème, ces retours, en grande partie assurés par le gouvernement, ont été ruinés avec l’arrivée de la crise, faisant de nombreux investisseurs voir comment leur argent était dilué. En 2010, le gouvernement socialiste a promu la première réduction des primes promises, qui devrait plus tard s’établir en 2013 et 2014 avec José Manuel Soria déjà à la tête de l’industrie sous le gouvernement du Parti populaire, qui a en outre promu la controversée «Sun Tax», car un règlement restrictif pour l’autoconsommation a été appelé.

“Il y avait une mauvaise approche réglementaire durant ces années”, reconnaît José Donoso, directeur général de l’UNEF, l’Union espagnole de l’énergie photovoltaïque. «De nombreux investisseurs et de nombreuses entreprises ont souffert de cette rupture. Et il y a aussi le handicap que de nombreux projets ont été installés alors que la technologie était encore très chère et est désormais largement obsolète. Mais, d’un point de vue positif, ces premières années ont également permis un développement pionnier du secteur en Espagne, qui dans une large mesure a été une référence dans d’autres pays et est maintenant prêt lorsque de meilleures conditions ont été données “, souligne-t-il.

Et encore une fois, l’énergie solaire brille

Depuis cette pause depuis 2011, Le PV est également en proie au manque d’investissements par la crise, à laquelle s’ajoutait une formule réglementaire qui ne la promouvait plus désormais et la mauvaise réputation acquise pendant les années de boom.

Le photovoltaïque était paralysé. Jusqu’à maintenant. En 2017, le gouvernement PP a programmé de nouvelles enchères renouvelables nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par l’Europe. Le pays n’avait pas planté un nouveau mégawatt renouvelable depuis des années, bien que la voie pionnière garantisse que au moins 30% de l’énergie était d’origine verte ces dernières années.

À cela a été ajouté, déjà avec le Changement de gouvernement vers le PSOE, un nouveau règlement qui a relevé la soi-disant «taxe solaire», déjà annulée par Bruxelles, mais qui avait créé un effet d’incertitude. L’idée que le PV n’était pas rentable ou n’était pas une valeur sûre avait imprégné une grande partie de la population.

“Mais ce n’est pas le cas”, explique Donoso, qui estime que la valeur différentielle de cette nouvelle éclosion a été simplement et simplement la réduction du prix des panneaux et des cellules photovoltaïques. «Le prix a été réduit de 95% au cours des 15 dernières années. Nous parlons de scandaleux ». Cela a rendu les énergies renouvelables au fil du temps plus économiques lorsqu’elles entrent dans le bouquet énergétique de 60 pays des économies les plus développées du monde, selon un rapport de l’IRENA, l’Agence internationale des énergies renouvelables. . Plus que des fossiles, du charbon, mais aussi du nucléaire, bref.

Tout cela, associé à la mise en place des nouveaux parcs issus des enchères, a fait L’Espagne est revenue pour dominer le podium européen du photovoltaïque 11 ans après l’avoir fait pour la première fois. Selon les données des employeurs du secteur en Europe, l’Espagne a planté 25% de tous les MW photovoltaïques sur le vieux continent l’année dernière. Les années où il a été qualifié de paradoxe que l’Espagne, le soi-disant “ pays du soleil ” par le reste des Européens, avait beaucoup moins d’énergie solaire que les pays du centre du continent sont révolus, du moins pour l’instant.