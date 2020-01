L’énorme fuite PS5 que nous attendions est enfin là – .

De nombreuses sources ont déclaré jusqu’à présent que Sony dévoilerait la PlayStation 5 en février, et une annonce est probablement en cours, en supposant que le géant japonais envisage de suivre son playbook de lancement PS4. En 2013, tout a commencé avec une réunion PlayStation à la mi-février après l’envoi d’invitations à la presse fin janvier. Une énorme fuite il y a quelques jours a révélé de nombreux détails sur la PS5, comblant les nombreuses lacunes des révélations de Sony sur PS5 jusqu’à présent. Mais un détail clé de la prochaine PlayStation a été omis de cette fuite, une fonctionnalité qui pourrait jouer un rôle énorme dans le maintien du prix de la console. Aujourd’hui, une toute nouvelle fuite jette plus de lumière sur la question, et elle nous donne également notre premier aperçu de l’interface utilisateur PS5 avec laquelle les développeurs ont travaillé.

La conception de la console PS5 est peut-être encore un secret, mais la conception complexe du kit de développement de Sony a été divulguée il y a des mois. Plusieurs sources ont déclaré que la conception ci-dessous était la vraie affaire, bien que cela ne signifie pas que la conception finale de la PS5 ressemblerait au kit de développement.

Cependant, jusqu’à il y a quelques jours, nous n’avions pas d’images de l’interface utilisateur de la nouvelle console. Heureusement, cela a changé grâce à un informateur anonyme qui a posté la photo suivante sur 4chan (via Reddit):

Nous examinons une interface utilisateur qui semble similaire à l’interface utilisateur de la PS4, et cela est attendu étant donné que nous examinons un kit de développement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est le détail dans le coin supérieur gauche, qui révèle que ce kit particulier est livré avec 1 To de stockage.

C’est un détail énorme qui pourrait être plus pertinent pour la PS5 que la fuite de l’interface utilisateur elle-même. Sony continue d’insister sur le fait que la PS5 comportera un SSD rapide plutôt qu’un disque tournant, ce qui augmentera considérablement la vitesse de la console et éliminera les temps de chargement. Mais la société ne nous a jamais dit combien de stockage nous allons obtenir, ni quel type de stockage d’ailleurs.

Le but du kit de développement est d’aider les développeurs de PlayStation à se familiariser avec la nouvelle console et à éliminer autant de bugs et de problèmes avant la sortie de la version finale de la PS5. Cela signifie que le kit de développement doit contenir des composants presque finaux, y compris un tout nouveau disque SSD.

Bien que l’interface utilisateur puisse toujours être modifiée en cours de route avec un look rafraîchi pour célébrer la nouvelle PlayStation, le matériel pourrait ne pas voir autant de changements. Le SSD de 1 To dans la console n’est peut-être pas celui fourni dans la version grand public, et c’est un argument valable à faire valoir. Mais il est probable que le SSD de ces kits de développement soit très proche du produit final. Après tout, Sony doit s’assurer que le SSD fonctionne aussi bien qu’il le devrait. Et la meilleure façon de le tester est de fournir aux développeurs le SSD réel conçu pour la PS5.

Avec tout cela à l’esprit, il est logique de supposer que Sony fabrique une version 1 To de la PS5. En fait, 1 To devrait être le niveau de stockage minimum pour la prochaine console. Les besoins de stockage ont considérablement augmenté ces dernières années pour toutes les industries, y compris les jeux. Une console aussi puissante que la PS5 incitera probablement les développeurs à repousser les limites de ce qui est possible dans les jeux, et les jeux pourraient consommer plus de stockage que jamais. Après tout, Sony a confirmé que les jeux PS5 viendront sur des disques Blu-ray de 100 Go, donc le stockage de base PS5 doit être suffisamment décent pour accueillir de nombreux jeux.

Là encore, Sony a révélé que les jeux PS5 auront des options d’installation modulaires qui permettront aux joueurs de télécharger et d’installer de manière sélective uniquement le contenu qu’ils souhaitent jouer. Cela pourrait aider à résoudre les problèmes de stockage, mais de nombreux utilisateurs voudront probablement toujours installer des jeux complets, de sorte que la console devrait avoir au moins 1 To de stockage intégré.

