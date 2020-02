L’énorme vente d’Amazon pour la Saint-Valentin comprend des réductions sur tous les appareils Amazon populaires – .

La Saint-Valentin 2020 est à moins d’une semaine. Vous les gars… c’est CE VENDREDI! Cela signifie qu’il ne vous reste que quelques jours pour vous occuper de tous les achats en ligne que vous prévoyez de faire si vous voulez que les choses arrivent à temps pour le grand jour. Heureusement pour vous, Amazon organise une énorme vente sur à peu près tous les appareils populaires qu’il fabrique!

Vous voulez un avant-goût de ce que vous pouvez attendre de cette vente massive? L’Echo Dot à 50 $ est tombé à 29,99 $, l’Echo Show 5 à 90 $ à 64,99 $ et le haut-parleur intelligent Echo à 100 $ à 74,99 $. Vous pouvez obtenir un point d’écho gratuit si vous achetez un Ring Video Doorbell 2 ou Ring Video Doorbell Pro tout neuf, ainsi que les remises à neuf Ring Video Doorbell 2 et Ring Video Doorbell Pro à partir de seulement 119 $. Le Kindle Paperwhite est à 35 $ de réduction, vous pouvez économiser 25 $ sur le tout nouveau Kindle et les véritables Echo Buds sans fil avec Alexa sont à un niveau record de 89,99 $, ce qui est bien moins que les AirPods.

Les seules omissions sont les appareils Fire TV depuis la fin de ces offres il y a environ une semaine, mais il reste encore une énorme affaire à la disposition de quelques personnes. Vous pouvez marquer un Fire TV Stick 4K de 50 $ au prix bas de tous les temps de seulement 24,99 $ si vous utilisez le code promo 4KFIRETV à la caisse. Malheureusement, tout le monde n’est pas éligible à l’accord, et vous pouvez en apprendre davantage sur les termes et conditions.

Vous pouvez acheter l’intégralité de la vente ici sur le site d’Amazon:

Toutes les offres sont exceptionnelles, mais voici quelques-unes de nos préférées:

Source de l’image: OMER MESSINGER / EPA-EFE / Shutterstock

