L'énorme vente de fin d'année de Best Buy est presque terminée – voici les 10 meilleures offres de vendredi – .

Avec Noël maintenant derrière nous et Hanoucca presque terminée, les gens ont tendance à penser que toutes les meilleures affaires de l'année ont maintenant disparu. Bien sûr, quiconque suit toutes les offres partagées par notre équipe . Deals sait que malgré le fait que le Black Friday et la Cyber ​​Week soient révolus depuis longtemps, certaines des réductions les plus importantes de la saison sont toujours disponibles auprès des meilleurs détaillants. Les points forts des meilleures offres de vendredi incluent un aspirateur robot Roomba le plus vendu pour seulement 199,99 $, l'extension de gamme Wi-Fi TP-Link la plus vendue pour seulement 14,95 $ ou la version améliorée deux fois plus rapide pour 21,99 $, le LifeStraw que tout le monde aime pour seulement 9,96 $, les prises intelligentes Wi-Fi activées par Alexa avec une fonctionnalité supplémentaire spéciale pour seulement 7,17 $ la pièce lorsque vous utilisez le code promo LDWIS2EA, les prix du Black Friday sur AirPods 2, les prix les plus bas de l'année sur les écouteurs Bluetooth les plus populaires de Bose et haut-parleurs sans fil, un câble de 11 $ qui charge votre Apple Watch et votre iPhone en même temps, l'Echo Dot pour les voitures pour seulement 14,40 $, plus de 15 $ de réduction sur le Roku Streaming Stick +, de grandes remises sur près de 100 appareils et packs Amazon différents, et bien plus plus.

Aujourd'hui, de nombreux grands magasins affichent encore d'excellentes ventes de fin d'année et nous faisons de notre mieux pour vous montrer quelques-unes des meilleures offres que vous puissiez trouver. À l'heure actuelle, il est temps de se concentrer sur un détaillant qui propose des offres particulièrement intéressantes sur certains des gadgets et gadgets les plus populaires de la saison. La grande vente de fin d'année de Best Buy est presque terminée, mais il y a encore une tonne de bonnes affaires que vous devez vérifier. Consultez l'intégralité de la vente ici sur le site de Best Buy, ou vous pouvez passer à la fin et consulter nos 10 offres préférées ci-dessous.

Microsoft – Ensemble console Xbox One X Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition 1 To

Devenez un Jedi sur Xbox One X

Entrez dans le rôle d'un Jedi Padawan qui a échappé de peu à la purge de l'Ordre 66. Lancez-vous dans un sabre laser chargé de forces cinématographiques et combattez la Force dans une aventure qui s'étend sur une galaxie tout en gardant une longueur d'avance sur l'Empire et ses inquisiteurs mortels.

Pack Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition *

Comprend: console Xbox One X 1 To, manette sans fil Xbox, téléchargement complet du jeu Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition, 1 mois de Xbox Live Gold, 1 mois d'essai de Xbox Game Pass pour console et 1 mois d'EA Access. †

Xbox Live Gold, Xbox Game Pass pour console et EA Access †

Comprend: Xbox Live Gold 1 mois – connectez-vous et jouez avec vos amis et votre famille sur Xbox Live, le réseau multijoueur le plus avancé. Xbox Game Pass 1 mois pour la version d'essai de la console – profitez de plus de 100 jeux dès la sortie de la boîte.

EA Access 1 mois † – Jouez à des dizaines de meilleurs titres EA sur Xbox One, essayez de nouveaux jeux avant le lancement.

La meilleure valeur dans les jeux et le divertissement

Que vous regardiez des films 4K ou jouiez en streaming, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour jouer avec Xbox One.

La seule console conçue pour jouer aux meilleurs jeux du passé, du présent et du futur

Jouez à plus de 2200 jeux, dont plus de 200 exclusivités et plus de 600 classiques de la Xbox 360 et de la Xbox d'origine. (Jeux vendus séparément.)

Xbox One est la seule console à inclure un lecteur Blu-ray 4K et un streaming vidéo 4K

Regardez des films Blu-ray 4K et diffusez des vidéos 4K sur Netflix, Amazon, Hulu et bien plus encore et découvrez des couleurs plus riches et plus lumineuses dans les jeux et les vidéos avec la technologie High Dynamic Range.

Xbox Game Pass Ultimate

Jouez avec des amis et découvrez votre prochain jeu préféré. Plongez-vous dans une bibliothèque complète de plus de 100 jeux de haute qualité. Rejoignez la plus grande communauté de joueurs sur le réseau multijoueur le plus avancé. (Abonnement vendu séparément.)

Connectez-vous et jouez avec vos amis et votre famille sur Xbox Live

Le réseau multijoueur le plus avancé offre un gameplay stable et des téléchargements rapides. Découvrez des centaines de jeux légendaires à partir de toutes les consoles Xbox avec une compatibilité descendante.

Microsoft – Ensemble console Xbox One X 1 To Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition: 349,99 $ (économisez 150 $)

Apple – AirPods avec étui de chargement (dernier modèle)

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant Hey Siri

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l'aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges de l'étui de charge

Apple – AirPods avec étui de chargement (dernier modèle): 144,99 $ (économisez 15 $)

(prix plus bas et modèles plus réduits sur Amazon)

Apple – Boîtier en aluminium gris sidéral 44 mm Apple Watch Series 5 (GPS)

GPS

Écran Retina toujours allumé

Écran 30% plus grand²

Swimproof³

Application ECG¹

Capteurs cardiaques électriques et optiques

Boussole intégrée

Élévation

SOS d'urgence

Détection de chute

S5 SiP avec un processeur double cœur 64 bits jusqu'à 2x plus rapide²

watchOS 6 avec les tendances d'activité, le suivi du cycle, les innovations en matière de santé auditive et l'App Store à votre poignet

Boîtier en aluminium

Apple – Apple Watch Series 5 (GPS) 44 mm boîtier en aluminium gris sidéral: 414,00 $ (économisez 15 $)

(prix plus bas sur Amazon)

Jabra – Écouteurs intra-auriculaires sans fil Elite Active 65t True

Véritable sans fil

Découvrez la stabilité qui vous permet de prendre des appels et d'écouter de la musique sans vous soucier des abandons.

Utilisez toute la journée, quels que soient vos besoins d'écoute

Offrez jusqu'à cinq heures d'autonomie et, grâce à la puissance supplémentaire fournie par l'étui de chargement convivial, vous pouvez profiter jusqu'à 15 heures d'utilisation.

Qualité d'appel et de voix parfaite

La technologie unique à quatre microphones vous permet de réduire efficacement le bruit du vent lors des appels.

Annulation passive du bruit

Aide à bloquer le bruit pour assurer une reproduction sonore claire.

Conçu pour fonctionner et garanti pour durer

Le Jabra Elite Active 65t présente une conception classée IP56. Où que votre journée vous emmène et quelle que soit votre activité, cela ne gênera pas le sport, la musique et les appels.

Optimisez vos entraînements

Suivez la forme physique et les performances avec un capteur de mouvement intégré.

Technologie HearThrough

Fournit un bruit ambiant externe dans les écouteurs pour la sensibilisation.

La commande vocale simplifiée

Vous pouvez vous connecter instantanément à Alexa, Siri ou Google Now, ce qui vous permet d'obtenir rapidement les informations dont vous avez besoin – qu'il s'agisse de fixer des rendez-vous, de trouver des événements ou de vous faire relire des messages.

Pilotes 6,0 mm x 5,1 mm

Délivre un son puissant.

Réponse en fréquence des écouteurs 20 Hz – 20 kHz

Assure une reproduction sonore fidèle.

Impédance 16 ohms

Aide à conduire efficacement l'alimentation.

Jabra – Écouteurs intra-auriculaires sans fil Elite Active 65t True: 119,99 $ (économisez 70 $)

KitchenAid – KV25G0XSL Batteur sur socle professionnel 500 5QT, 450 W

Idéal pour diverses tâches de cuisine

10 vitesses offrent la polyvalence dont vous avez besoin pour préparer vos recettes préférées.

La conception du bol élévateur offre de la stabilité

Profitez d'un support solide lors du mélange de grands lots. Utilisez le levier pour soulever doucement le bol de mélange en position.

Bol en acier inoxydable poli de 5 pintes

Avec une large bouche et une poignée offre de la place pour faire de grandes portions.

Moyeu de fixation polyvalent

Facilite l'échange du crochet pétrisseur en spirale Powerknead, du batteur plat et du fouet en fil d'acier inoxydable inclus.

Profitez de performances puissantes

La transmission à entraînement direct, les engrenages tout en acier et la construction tout en métal créent une conception durable et offrent un fonctionnement fiable.

KitchenAid – KV25G0XSL Batteur sur socle professionnel 500 5QT, 450 watts avec élévateur de cuve: 199,99 $ (économisez 300 $)

2 écrans intelligents Amazon Echo Show 5 pour 89,99 $

Voir et faire plus avec Alexa

Echo Show 5 se connecte à Alexa pour vous donner des visuels vifs sur son écran intelligent de 5,5 pouces avec un son plein et net – le tout dans un design compact qui s'adapte dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quelle maison. Voir les paroles à l'écran avec Amazon Music.

Réglez des alarmes et des minuteries, suivez les événements en cours, vérifiez la météo et la circulation, alors que vous vous dirigez vers votre nouvelle ville.

Du divertissement pour chaque partie de votre journée

Suivez l'actualité et les faits saillants sportifs d'aujourd'hui. Regardez des bandes annonces de films. Cuisinez avec des recettes étape par étape. Voir les paroles des chansons et les pochettes d'album avec Amazon Music. C'est la taille parfaite pour ajouter du divertissement à parcourir dans n'importe quelle pièce.

Connectez-vous avec vos personnes préférées

Passez des appels vidéo mains libres vers l'application Alexa ou un autre appareil Echo avec un écran. Connectez-vous instantanément à d'autres appareils pris en charge dans votre maison ou faites une annonce vocale dans chaque pièce avec un appareil Echo pris en charge.

Conçu autour de votre vie privée

Profitez de plusieurs couches de confidentialité. Votre voix n'est diffusée sur le cloud qu'après que votre appareil a détecté le mot de réveil – Alexa.

Vous pouvez désactiver le microphone et la caméra en appuyant sur le bouton. L'obturateur intégré vous permet de couvrir facilement l'appareil photo.

Contrôlez votre maison intelligente

Gérez des appareils domestiques intelligents compatibles sur le simple écran interactif ou utilisez votre voix. Réglez les lumières et les interrupteurs, réglez les thermostats, regardez les caméras de sécurité.

Rendre les autres chevets jaloux

Utilisez la fonction d'éclairage du lever du soleil ambiant pour bien commencer la journée. Vous pouvez également choisir parmi plusieurs modèles de cadrans d'horloge amusants.

Alexa possède plus de 80 000 compétences et plus

Amazon Alexa devient toujours plus intelligent. Les compétences sont comme des applications et vous aident à en faire plus. Jouez à Jeopardy! ou apprenez quelque chose de nouveau avec wikiHow. Dites simplement: «Alexa, montre-moi des compétences.»

2 écrans intelligents Amazon Echo Show 5 pour 89,99 $

Beats by Dr. Dre – Casque d'écoute sans fil Beats Studio³ sans fil

Pure Adaptive Noise Cancelling (Pure ANC) bloque activement le bruit externe

L'étalonnage audio en temps réel préserve une expérience d'écoute premium

Jusqu'à 22 heures d'autonomie pour une lecture sans fil complète toute la journée

Puce Apple W1 pour la connectivité Bluetooth® sans fil de classe 1 et l'efficacité de la batterie

Avec Fast Fuel, une charge de 10 minutes donne trois heures de jeu lorsque la batterie est faible

Arrêt ANC pur pour le mode basse consommation offrant jusqu'à 40 heures d'autonomie

Prenez des appels, contrôlez la musique et activez Siri avec les commandes multifonctions sur l'oreille

Les coussinets supra-auriculaires doux assurent un confort prolongé et une isolation acoustique supplémentaire

Beats by Dr. Dre – Casque d'écoute sans fil Beats Studio³ sans fil: 189,99 $ (économisez 160 $)

TCL – 55 ″ Class – LED – 4 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Roku TV

Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et améliorez votre contenu HD actuel pour une superbe qualité d'image de niveau Ultra HD.

Regardez du contenu à plage dynamique élevée (HDR) sur votre téléviseur

Avec un téléviseur 4K compatible HDR, vous pouvez profiter de films et d'émissions de télévision HDR, en plus de tout votre contenu actuel.

Smart TV avec accès aux services de streaming pour d'innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore avec le Wi-Fi intégré et les applications intégrées du téléviseur.

La plate-forme intelligente Roku intégrée permet d'accéder à un monde de divertissement

Diffusez à partir de Disney +, Apple TV +, Netflix, Hulu, YouTube, Prime Video ou choisissez parmi plus de 4000 autres chaînes de diffusion en continu.

Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d'éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches.

Son TV avancé

Deux haut-parleurs de canal principal de 8 W.

3 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus.

1 entrée USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB.

Gérez l'expérience visuelle de vos enfants

La puce V intégrée vous permet de bloquer le contenu en fonction des notes des programmes et de vérifier les notes des programmes inconnus.

TCL – 55 ″ Class – LED – 4 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Roku TV: 299,99 $ (économisez 30 $)

Samsung – 65 ″ Class – LED – Q60 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR

Écran 64,5 ″

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce.

100% de volume de couleur avec Quantum Dot

Plus d'un milliard de nuances de couleurs brillantes offrent notre image la plus réaliste.

Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et améliorez votre contenu HD actuel pour une superbe qualité d'image de niveau Ultra HD.

Quantum HDR 4X

Des nuances de couleurs et de détails sautent de l'écran dans les scènes sombres et lumineuses.

Processeur quantique 4K

Un processeur intelligent alimente instantanément le contenu pour des détails nets et des couleurs raffinées.

Mode ambiant

Complète votre espace en transformant un écran vierge en visuels attrayants ou en un coup d'œil.

Smart TV avec accès aux services de streaming pour d'innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore avec le Wi-Fi intégré et les applications intégrées du téléviseur.

Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d'éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches.

Motion Rate 240

Profitez d'une grande clarté de mouvement pendant les moments d'action rapide.

Son TV avancé

Deux haut-parleurs 10W.

4 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus.

2 entrées USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB.

Samsung – 65 ″ Class – LED – Q60 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR: 999,99 $ (économisez 200 $)

TCL – 55 ″ Class – LED – 5 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Roku TV

Mode de jeu automatique

Pour l'action la plus fluide, la latence la plus faible et les meilleurs paramètres d'image pour les jeux.

Design haut de gamme

Une finition sombre, un profil mince et un bouton d'alimentation à oeil de bijou confèrent style et sophistication à votre home cinéma.

Application distante Roku gratuite

Transformez votre smartphone ou tablette en une télécommande Roku complète avec commande vocale.

Écran 54,6 ″

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce.

Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et améliorez votre contenu HD actuel pour une superbe qualité d'image de niveau Ultra HD.

Regardez du contenu à plage dynamique élevée (HDR) sur votre téléviseur

Avec un téléviseur 4K compatible HDR, vous pouvez profiter de films et d'émissions de télévision HDR, en plus de tout votre contenu actuel.

Smart TV avec accès aux services de streaming pour d'innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore avec le Wi-Fi intégré et les applications intégrées du téléviseur.

La plate-forme intelligente Roku intégrée permet d'accéder à un monde de divertissement

Diffusez à partir de Disney +, Apple TV +, Netflix, Hulu, YouTube, Prime Video ou choisissez parmi plus de 4000 autres chaînes de diffusion en continu.

Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d'éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches.

240 Natural Motion

Profitez de films, de sports et de jeux vidéo rapides sans pratiquement aucun flou de mouvement.

Son TV avancé

Deux haut-parleurs de canal principal de 8 W.

4 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus.

Profitez de l'image sous plusieurs angles

Les angles de vision horizontale et verticale à 178 ° offrent une image claire aux téléspectateurs assis près du côté de l'écran.

1 entrée USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB.

Gérez l'expérience visuelle de vos enfants

La puce V intégrée vous permet de bloquer le contenu en fonction des notes des programmes et de vérifier les notes des programmes inconnus.

TCL – 55 ″ Class – LED – 5 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Roku TV: 379,99 $ (économisez 70 $)

Source de l'image: AP / Shutterstock

. (tagsToTranslate) meilleur achat