Lenovo élargit son catalogue avec de nouveaux équipements de jeu

La firme Lenovo a élargi et renouvelé son catalogue d’équipements Legion, une famille conçue pour atteindre les amateurs de jeux qui est composé d’ordinateurs portables, d’ultra portables et d’ordinateurs de bureau.

Ce fut une annonce assez large (nous vous l’avions déjà prévu à l’époque dans cet article), nous avons donc suffisamment de choses à dire. Pour faciliter la lecture nous diviserons chaque gamme et chaque type de produits dans des sections concrètes, bien ordonnées et organisées, où vous trouverez les clés les plus importantes de chacune des nouveautés de Lenovo.

Ordinateurs portables Lenovo Legion 7i et Legion Y740Si

Ils sont le haut de gamme de Lenovo. Ces nouveaux ordinateurs portables ont un design haut de gamme et un excellent équilibre entre performances, poids et prix. Ils sont en métal et ont une base commune, car les deux ont un écran de 15 pouces, mais la Legion 7i a un poids de 2,1 kg, tandis que la Legion Y740Si a un poids de 1,7 kilogrammes.

Les deux utilisent des panneaux de haute qualité qui représentent le 100% du spectre de couleurs sRGB et ils sont certifiés HDR. Le modèle Legion Y740Si a une résolution d’écran allant jusqu’à 3840 x 2160 pixels, tandis que le Legion 7i a une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels).

Au niveau matériel, ils sont configurés avec des processeurs Série Intel Core H de 10e génération (jusqu’à Core i9 avec prise en charge de l’overclocking), ils ont jusqu’à 32 Go de DDR4 et peuvent monter des SSD PCIE NVMe hautes performances avec 1 To de capacité. La GPU RTX 2080 Super Max-Q Il permet de telles conceptions légères et minces et offre plus qu’assez de performances pour profiter de n’importe quel jeu actuel en qualité maximale avec une fluidité totale.

Lenovo a confirmé que les écrans de ces nouveaux ordinateurs ont un taux de rafraîchissement de jusqu’à 240 Hz, un temps de réponse inférieur à 1 ms et prend en charge NVIDIA G-Sync. Ils sont également compatibles avec Dolby Vision et Dolby Atmos.

Autres fonctionnalités intéressantes:

Jusqu’à 8 heures d’autonomie.

Charge rapide: jusqu’à 50% de la batterie chargée en 30 minutes.

Le clavier Lenovo Legion TrueStrike a un temps de réponse inférieur à une milliseconde, 100% anti-fantôme.

Éclairage LED RGB sur le clavier personnalisable via Corsair iCUE.

Technologie DualBurn, qui augmente les performances sans augmentation des températures.

Coldfront 2.0 avec chambre à vapeur intégrée et capteurs thermiques mis à jour avec un système de double ventilateur en polymère à cristaux liquides à 73 ventilateurs pour un refroidissement amélioré.

Q-Control 3.0 qui permet de régler facilement le mode utilisé (faible consommation, équilibré ou haute performance).

Prix ​​et disponibilité

L’ordinateur portable Lenovo Legion Y740Si sera disponible à partir de mai avec un prix de départ de 1399 euros dans sa configuration de base. Gardez à l’esprit que le prix de la configuration avec RTX 2080 Super Max-Q sera considérablement plus élevé.

De son côté, le portable Lenovo Legion 7i 15 pouces sera également disponible en mai et aura un prix de base de 1 399 euros.

Ordinateurs portables Lenovo Legion 5Pi, 5i et 5 et ordinateur de bureau Tower 5i1

La série 5 de Lenovo a également été mise à jour, et en grande partie. Les nouveaux ordinateurs portables que le géant chinois a présentés dans la série 5 ont une taille de entre 15 et 17 pouces Et son prix de départ est très intéressant, puisqu’ils seront disponibles à partir de 799 euros.

Le Lenovo Legion 5Pi a un écran de 15 pouces avec une luminosité allant jusqu’à 500 nits, son panneau est IPS Full HD, il a un taux de rafraîchissement optionnel de 240 Hz, il utilise les processeurs Core i7, dixième génération, série H d’Intel, montez un GPU RTX 2060 (en option) et il est équipé d’un clavier Lenovo LegionTrueStrike 100% anti-ghosting.

Nous allons maintenant parler des Lenovo Legion 5i et Lenovo Legion 5, destinés au secteur des jeux grand public. Ils seront disponibles en versions 15 et 17 pouces, auront des processeurs Intel Core de dixième génération (Lenovo Legion 5i) ou AMD Ryzen 4000 Série H (Lenovo Legion 5) et peut être configuré avec différentes cartes graphiques NVIDIA GeForce. Le modèle de 15 pouces pèsera 2,5 kilogrammes et le modèle de 17 pouces pèsera environ 2,98 kilogrammes.

Enfin, nous avons le Lenovo Legion Tower 5i1 est un nouveau tour de jeu haute performance Il a une conception optimale conçue pour obtenir de bonnes performances et un excellent refroidissement. Monte les processeurs Intel Core de dixième génération, nous pouvons le configurer avec un puissant NVIDIA RTX 2080 Super et il a une finition de haute qualité.

Prix ​​et disponibilité

Le portable Lenovo Legion 5Pi 15 pouces aura un prix de départ de 999 euros et il sera disponible en mai. De son côté, le Lenovo Legion 5i 15 pouces avec processeur Intel aura un prix de départ de 999 euros et l’ordinateur portable Lenovo Legion 5i 17 pouces coûtera 1099 euros. Les deux seront également disponibles en mai.

Le Lenovo Legion 5 15 pouces avec processeur AMD aura un prix de départ de 899 euros et arrivera également en mai. La tour Lenovo Legion Tower 5i aura un prix de base de 799 euros et il sera disponible en mai. Le Lenovo Legion Tower 5, équipé de processeurs AMD Ryzen, sera bientôt sur le marché.

Autres nouvelles importantes

Lenovo a également présenté les IdeaPadGaming 3i et IdeaCentreGaming 5i, deux gammes axées sur le secteur des jeux destinées aux utilisateurs qui ont un budget plus serré.

L’ordinateur portable IdeaPadGaming 3i dispose d’un écran jusqu’à 15 pouces avec panneau IPS et résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 120 Hz en option, monte les processeurs Intel Core i7 série H 10e génération et peut être configuré avec une GTX 1650 Ti. Le modèle IdeaPadGaming 3 conserve toutes les clés de la précédente, mais utilise des processeurs AMD Ryzen 4000.

Les deux ont un système de refroidissement amélioré Dotés d’un double ventilateur, ils offrent jusqu’à 8 heures d’autonomie, montent un clavier rétroéclairé bleu avec une course de 1,5 mm et pèsent 2,2 kilogrammes.

La tour IdeaCentreGaming 5i a un design sobre et élégant, utilise des processeurs Intel Core de 10e génération et prend en charge les cartes graphiques NVIDIA GeForce (RTX 2060 maximum). Si vous préférez un Ryzen ne vous inquiétez pas, l’IdeaCentreGaming 5 montera le nouveau Ryzen 3000 d’AMD.

Enfin, nous avons le Lenovo Legion BoostStation, un châssis qui nous permettra d’utiliser une carte graphique externe (RTX 2060 ou Radeon RX 5700 XT).

Prix ​​et disponibilité

L’ordinateur portable Lenovo IdeaPadGaming 3i1 de 15 pouces aura un prix de base de 799 euros et il arrivera en mai, tandis que la version avec les processeurs Ryzen ne sera pas disponible avant quelques mois.

La tour Lenovo IdeaCentreGaming 5i sera au prix de 699 euros dans sa configuration de base et sera disponible à partir de mai. L’IdeaCentreGaming 5, avec les processeurs Ryzen, arrivera plus tard.

Le châssis Lenovo Legion BoostStation sera disponible en mai au prix de 249 euros (sans carte graphique).