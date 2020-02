Lenovo vient de mettre à jour sa série ThinkPad et son schéma de nommage compliqué – .

Les utilisateurs d’ordinateurs portables qui vivent et meurent sous la marque fiable ThinkPad sont probablement habitués à mettre à niveau leur matériel toutes les quelques années, et si 2020 est cette année pour vous, alors vous devriez savoir que le fabricant chinois de PC a une nouvelle gamme de portables ThinkPad. Comme prévu, les nouveaux modèles sont tous équipés des toutes nouvelles puces Intel de 10e génération qui alimenteront pratiquement tous les nouveaux ordinateurs portables sur le marché, et la prise en charge de la prise en charge AMD Ryzen Pro 4000 Mobile arrive sur certaines des nouvelles gammes. Cependant, ce n’est même pas le plus grand changement pour les nouveaux ThinkPad.

À l’avenir, les ThinkPad de Lenovo auront une structure de dénomination beaucoup plus simple qu’auparavant, qui facilitera leur distinction. L’ancienne structure disparaît, il n’y a donc pas de nouveaux T590, T490 ou X390. Au lieu de cela, Lenovo a opté pour les ThinkPad T15, T14 et X13 plus simples. Ce sont, bien sûr, les ordinateurs portables de 15 pouces, 14 pouces et 13,3 pouces, respectivement. Et si vous recherchez un ordinateur portable économique, vous devriez rechercher la série ThinkPad L, qui se décline en versions L13, L13 Yoga (ci-dessus), L14 et L15.

En plus des puces Intel de 10e génération, il existe une autre mise à niveau notable pour tous les ordinateurs portables: la prise en charge d’Internet Wi-Fi 6 rapide – mais vous aurez besoin d’un routeur Wi-Fi 6 à la maison ou au bureau pour profiter plus rapidement Wifi. Tous les modèles bénéficient également du logiciel Dolby Audio et subissent 12 tests de durabilité Mil-Spec 810G impliquant 22 procédures. Cat. Intégré. 16 LTE est également une option pour certains modèles.

Les ThinkPad X13, X13 Yoga, T14, T14 et T15 (ci-dessus) bénéficient également d’écrans plus lumineux, d’une prise en charge intégrée de Privacy Guard et de graphiques Nvidia GeForce MX330. Les ThinkPad de la série L (ci-dessous), quant à eux, sont plus fins et plus légers qu’auparavant et prennent en charge Dolby Audio et disposent de mises à niveau de l’écran tactile.

En ce qui concerne les spécifications, attendez-vous à ce que les configurations incluent des écrans allant de la résolution HD à la résolution 4K (versions OLED incluses) et que la mémoire commence à 4 Go de RAM et jusqu’à 48 Go (selon le modèle et la série). Le stockage SSD dépasse 2 To SSD pour la plupart des modèles, à l’exception de la série L, qui obtient jusqu’à 1 To SSD ou 2 To HDD.

Les neuf nouveaux ordinateurs portables que Lenovo vient d’annoncer commenceront à être livrés au trimestre prochain, avec les prix de départ comme suit:

ThinkPad T14 – 849 $

ThinkPad T14 – 1029 $

ThinkPad T15 – 1 079 $

ThinkPad X13 – 849 $

ThinkPad X13 Yoga – 1099 $

Thinkpad L13 – 679 $

Thinkpad L13 Yoga – 799 $

Thinkpad L14 – 649 $

Thinkpad L15 – 649 $

