L’ensemble du pays doit fermer pendant 6 à 10 semaines pour lutter efficacement contre les coronavirus – .

Anderson Cooper, Dr. Sanjay Gupta et Bill Gates sur . jeudi soir.

Bill Gates a averti jeudi soir qu ‘«il n’y a pas de terrain d’entente» dans la lutte contre le nouveau coronavirus, appelant à un effort coordonné pour arrêter efficacement la vie normale à travers les États-Unis afin de stopper la propagation du COVID-19 et de minimiser le long terme Impact economique.

Répondant aux questions d’Anderson Cooper et du Dr Sanjay Gupta sur ., Gates a déclaré que les États-Unis ne seraient pas en mesure de reprendre une vie normale avant le dimanche de Pâques. Cooper n’a pas mentionné le président Trump par son nom, et le co-fondateur de Microsoft veille traditionnellement à ne pas se plonger dans la politique, mais la question faisait clairement référence à l’objectif déclaré du président de ramener le pays à la normale avant le dimanche de Pâques 12 avril, un peu plus de deux semaines.

“Non, ce n’est pas réaliste”, a déclaré Gates. “Les chiffres continuent d’augmenter.”

“C’est une sorte de scénario cauchemardesque”, explique Bill Gates, qui a mis en garde contre les dangers d’une pandémie en 2015. “[I] a expliqué comment nous devions investir dans de nouvelles plates-formes afin de pouvoir rapidement faire des diagnostics, fabriquer des médicaments et fabriquer des vaccins pour arrêter une épidémie. “#CNNTownHall pic.twitter.com/xPW182yCSR

– . (@.) 27 mars 2020

En fait, a-t-il dit, le pays doit aller beaucoup plus loin avec un arrêt coordonné plus long pour freiner efficacement la propagation de la maladie.

Bill Gates nous a avertis d’une pandémie de type COVID-19 – regardez son TED Talk de 2015

«Nous entrons dans une période difficile: si nous le faisons correctement, nous n’aurons à le faire qu’une seule fois, pendant six à dix semaines. Ce doit être tout le pays », a déclaré Gates. «Nous devons élever le niveau des tests et la priorité de ces tests de manière assez spectaculaire afin de nous assurer que nous passons par un arrêt afin de prendre le problème médical et de vraiment l’arrêter avant qu’il n’y ait un grand nombre de décès.»

Les commentaires sont intervenus quelques heures après que le nombre de cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis, estimés à plus de 81 000, ait dépassé tous les autres pays du monde, y compris la Chine, où la flambée a commencé. Gates, a mis en garde depuis des années sur le potentiel d’une épidémie non maîtrisée pouvant entraîner jusqu’à 10 millions de décès supplémentaires. Il a été de plus en plus franc ces derniers jours sur la nécessité de prendre des mesures plus agressives.

“C’est une sorte de scénario cauchemardesque”, a-t-il déclaré jeudi soir, ajoutant qu’il “n’aurait pas prévu exactement à quel point la réponse a été lente et quelque peu chaotique.”

Gates a reconnu le «prix gigantesque» de la fermeture du pays et de l’économie, mais a déclaré que l’alternative était pire.

«Nous avons alors un problème économique, c’est pourquoi vous voulez minimiser le temps. Faire en sorte que les États envisagent des choses différentes ou penser que vous pouvez le faire comté par comté, cela ne fonctionnera pas. Les cas vont croître de façon exponentielle partout où vous n’avez pas d’arrêt grave », a-t-il dit, ajoutant plus tard,« Fondamentalement, tout le pays doit faire ce qui a été fait dans la partie de la Chine où ils ont eu ces infections. »

La bonne nouvelle, a-t-il dit, est que la fermeture de la Chine a permis au pays de surmonter la maladie.