Lentilles de contact de réalité augmentée du futur

Mojo Vision est une startup américaine basée en Californie. qui a récemment lancé ce projet extrêmement innovant qui pourrait réellement changer la réalité comme nous avons l’habitude de le savoir. Ce sont les Objectif Mojo, des lentilles de contact en réalité augmentée qui fonctionnent sur le même principe que les lunettes intelligentes.

Ce que nous savons sur les verres Mojo et quand ils arriveront sur le marché

On parle de réalité augmentée, quand les dieux les dispositifs technologiques sont capables de se superposer à la réalité qui nous entoure, à d’autres éléments et informations qui s’y rapportent. Imaginez pouvoir vous promener dans les rues et pouvoir récupérer des informations sur les structures, les objets et tout ce qui attire votre attention et pouvoir le faire sur place, pouvoir demander des itinéraires et tout cela sans avoir à recourir à un appareil qui vous prenez soin de vos mains, probablement presque sans aucun effort. L’idée est quelque peu dystopique, mais s’il est exploité avec équilibre, il pourrait apporter de grands avantages.

L’appareil existe déjà et presque prêt à être lancé. Cependant, Mojo Vision doit d’abord attendre l’autorisation duFDA (Food and Drugs Administration), l’organisme qui s’occupe de la réglementation des produits alimentaires et pharmaceutiques au nom du gouvernement américain. Il se compose de une série de capteurs pour la reconnaissance et le mouvement des images, un micro-écran monochrome et un module sans fil pour se connecter au réseau. Il devrait pouvoir se connecter au smartphone et fournir des notifications et des messages, ainsi que des prévisions météorologiques, le temps et dans le cas des athlètes également la fréquence cardiaque et divers types de paramètres. Il est équipé d’un zoom et d’une visionneuse nocturne. Il passe à la recharge sans fil et fonctionne actuellement pour améliorer cette version et le rendre capable d’avoir une batterie intégrée et un écran couleur à l’intérieur.