l’entrée de gamme avec écran perforé est presque officielle

Le géant sud-coréen est un peu surprenant et sans trop de fioritures Samsung a dévoilé sa nouvelle entrée de gamme de la série Galaxy A 2020, c’est-à-dire la nouvelle Samsung Galaxy A11. La société a en effet signalé ses caractéristiques techniques et quelques images sur son site officiel.

Samsung Galaxy A11: voici les fonctionnalités officielles

La société a donc officiellement dévoilé la conception et la plupart des spécifications techniques de ce nouvel appareil de gamme moyenne-basse. La conception est essentiellement ce qui avait fuité en ligne au cours des dernières semaines. Sur le devant il y a en fait un affichage avec un trou sur le côté gauche du panneau et à l’arrière il y en a un triple caméra verticale et un capteur biométrique physique pour le déverrouillage. Les spécifications techniques confirmées par Samsung.

Écran TFT Infinity-O de 6,4 pouces de diagonale en résolution HD + (720 x 1560 pixels)

Processeur Octa-Core 1,8 GHz

Coupes de mémoire: 2 ou 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne extensible via microSD jusqu’à 512 Go

Triple caméra arrière: 13 mégapixels avec ouverture focale f / 1,8; 2 mégapixels avec ouverture focale f / 2,4; Objectif grand angle 5 mégapixels avec ouverture focale f / 2.2

Appareil photo avant de 8 mégapixels avec ouverture focale f / 2.0

Batterie 4000 mAh avec charge rapide 15 W

Dimensions: 161,4 x 76,3 x 8,0 mm

Poids: 177 grammes

Couleurs: noir, blanc, bleu, rouge

Comme mentionné précédemment, la société n’a pas officiellement présenté le nouveau Samsung Galaxy A11 étant donné que l’appel manque encore beaucoup d’informations. Nous ne savons pas quel sera le processeur installé à bord, par exemple, et le prix de vente officiel et la disponibilité sur les différents marchés manquent également.