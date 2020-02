l’entreprise confirme plusieurs spécifications techniques

Il y a quelques semaines, la société chinoise Realme avait annoncé l’arrivée imminente sur le marché d’un nouveau smartphone haut de gamme. Comme nous l’avions déjà imaginé, le smartphone en question sera le nouveau Realme X50 Pro. La société chinoise a en effet confirmé que ce sera le smartphone qui sera présenté prochainement et il a également révélé certaines de ses fonctionnalités à travers quelques teasers.

Realme X50 Pro bientôt sur le marché

La société a décidé de révéler jour après jour de nombreuses caractéristiques techniques de son prochain smartphone phare jusqu’à l’arrivée de ses débuts officiels. Comme l’a donc révélé Realme, l’avenir Realme X50 Pro il sera évidemment équipé du processeur le meilleur et le plus puissant actuellement sur le marché, à savoir le SoC Snaodragon 865 par Qualcomm. Avec ce processeur, il y aura le modem Snapdragon X50 avec lequel le Connectivité 5G également en mode double.

Il y aura également des fonctionnalités d’autonomie très intéressantes. La société chinoise nous a toujours habitués aux recharges ultra-rapides, et le nouveau smartphone phare sera également équipé de l’un d’eux. Plus précisément, la société nous a révélé qu’il y aura un soutien pour Charge rapide de 65 W (nommé par l’entreprise SuperDart Charge). Quant à l’affichage, enfin, Realme révèle que nous trouverons un Affichage plein écran SuperAMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le choix de ce taux de rafraîchissement semble un peu inhabituel, étant donné que la concurrence apporte des appareils avec un taux de rafraîchissement plus élevé.

Enfin, nous vous rappelons que le nouveau Realme X50 Pro il est également passé par le portail de référence AnTuTu, où il a obtenu un score très élevé (égal à 574 985 points).