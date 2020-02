l’entreprise explique pourquoi cela coûte plus cher que le Mi 9

la I 10 a été officiellement annoncé par Xiaomi et bien qu’il faudra un certain temps avant qu’il n’arrive réellement sur le marché, il a déjà été noté comment le prix est plus élevé que son prédécesseur. La raison, ou plutôt les raisons, sont vite dites. Le Directeur Général se chargera d’expliquer la raison de cette augmentation significative.

Pour commencer, une partie qui a particulièrement influencé ce facteur est le passage d’un processeur Snapdragon 855 Qualcomm, au nouveau haut de gamme du même constructeur, le Snapdragon 865. Cette puce, en plus d’assurer une prise en charge du réseau 5G, coûte deux fois plus cher que le précédent. Compte tenu également de la puissance et de l’efficacité supplémentaires, c’est un coût supplémentaire moins élevé à assumer.

Xiaomi Mi 10: les raisons de l’augmentation

L’affichage est une autre pièce qui a vu son coût doubler. Le nouveau est un écran OLED double courbe avec un taux de rafraîchissement de 90Hz et une encoche goutte d’eau. Un net pas en avant par rapport au panneau d’affichage du Mi 9.

Basculer la RAM DDR4 sur RAM DDR5 a vu une augmentation du prix de ce qui précède de 20%. Il faut également tenir compte de la batterie qui a été améliorée notamment dans le technologie de charge rapide. Même le système de refroidissement a vu un coût de mise en œuvre plus élevé.

Le dernier point notable derrière ce changement est le secteur photographique. Juste pour nommer leObjectif principal 108 MP et un double OIS, il est entendu qu’il y a eu une évolution par rapport à Mi 9. En tout cas, on parle toujours d’un haut de gamme, au fleuron de Xiaomi dont le prix reste assez abordable par rapport à la concurrence.