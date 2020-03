L’entreprise spatiale Blue Origin laisse de nouveaux indices sur son «année chargée» – .

L’entreprise spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon Jeff Bezos a levé un peu plus le rideau sur les plans de son vaisseau spatial suborbital New Shepard et de sa fusée New Glenn de classe orbitale.

Aujourd’hui, Axios a cité le PDG de Blue Origin, Bob Smith, disant que le prochain vol d’essai de New Shepard sans équipage pourrait avoir lieu dès ce mois-ci, et qu’il y aurait “trois vols ou plus avant de voler.” Smith a déclaré que le plan actuel est de voler les premières personnes plus tard cette année, “mais il y a beaucoup de travail à faire.”

Aujourd’hui également, Blue Origin a publié quelques clips vidéo montrant la moitié du nez ou carénage en composite de carbone de 7 mètres de large (23 pieds de large) de New Glenn sur le sol de la gigantesque usine de la société en Floride. Jarrett Jones, vice-président principal du programme New Glenn, a déclaré que le carénage est assez grand pour contenir un vaisseau spatial New Shepard entier.

Blue Origin a déclaré que 2020 s’annonçait comme une «année chargée». Le nouveau moteur BE-4 de Glenn devrait entrer en production en Alabama plus tard cette année, et la fusée devrait avoir son premier lancement en Floride l’année prochaine. Quant à New Shepard, les premiers dépliants devraient être des sujets de test Blue Origin. La société n’a pas annoncé le prix des voyages spatiaux suborbitaux, à part le fait que les premiers billets devraient coûter des centaines de milliers de dollars.