l’épidémie affecte également Nintendo Switch

«Nous pouvons confirmer que la production de certains produits Nintendo pour le marché japonais a été retardée. Cela est dû à l’impact de l’épidémie de coronavirus 2019-nCoV “, a déclaré la société dans un communiqué. «Nintendo n’a actuellement aucun impact significatif sur notre chaîne d’approvisionnement globale de systèmes et d’accessoires et les ventes de produits en Amérique du Nord et en Europe, y compris les précommandes, ne sont pas affectées. Nous souhaitons exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par le coronavirus pendant cette période difficile. “

Coronavirus: Nintendo n’est pas la seule entreprise à risque

Le confinement du virus a clairement la plus haute priorité et Nintendo ne sera pas la seule entreprise concernée. Les fournisseurs de pomme en Chine comme Foxconn et Quanta ne devraient pas reprendre leur pleine production avant 10 févrierpar exemple. Ce n’est là qu’un des exemples les plus évidents et il ne sera pas surprenant que davantage d’entreprises technologiques retardent les produits jusqu’à ce que (et moins) il soit évident que le coronavirus est sous contrôle.