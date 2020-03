lequel choisir entre les deux?

Les nouveaux smartphones de marque viennent d’arriver officiellement sur le marché mobile redmi et Realme prêt à défier le milieu de gamme, c’est-à-dire les nouveaux Redmi Note 9 Pro et Realme 6 Pro. Nous parlons de deux appareils très bien entretenus d’un point de vue esthétique et caractérisés par une fiche technique très remarquable compte tenu de leur prix de vente. Mais lequel sera le meilleur?

Conception et affichage

Du point de vue design, les deux smartphones bénéficient d’une apparence esthétique en phase avec les dernières tendances du moment. Plus précisément, le Redmi Note 9 Pro caractéristiques sur le devant d’un affichage avec un trou au centre et à l’arrière, il a un caméra quad placé au centre de la couverture arrière dans une zone carrée. la Realme 6 Pro, pour sa part, a un front affichage avec un double trou côté et arrière est équipé d’un caméra quad. Les panneaux en particulier sont assez similaires les uns aux autres. Les deux ont en effet un Écran LCD IPS avec une diagonale de 6,6 pouces en résolution FullHD +. Un point en faveur du dispositif Realme, cependant, est la présence d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Performance et batterie

En termes de performances, les deux smartphones disposent du même processeur Qualcomm moyen-haut de gamme. Soyez le Redmi Note 9 Pro que le Realme 6 Proen fait, ils sont alimentés par SoC Snapdragon 720G. Les coupures de mémoire sont légèrement différentes: nous avons 4/6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne pour le périphérique Redmi, tandis que nous avons 6/8 Go de RAM et 64/128 Go pour le périphérique Realme. Le Redmi, qui dispose d’une batterie, gagne en autonomie 5020 mAh contre Realme qui a une batterie de 4500 mAh (cependant, nous avons une charge rapide de 18 W pour Redmi et une charge rapide de 30 W pour Realme).

Secteur photographique

Bien que les deux aient une caméra quadruple arrière, les capteurs photographiques sont différents. Redmi Note 9 Pro a un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 5 mégapixels et un capteur de profondeur 5 mégapixels. Realme 6 Proau lieu de cela, il a un capteur principal de 64 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels. La caméra frontale est plutôt de 16 mégapixels sur les deux.

prix

Le prix de vente de départ du Redmi Note 9 Pro est égal à environ 155 € au taux de change actuel, tandis que le prix de vente de départ de Realme 6 Pro c’est à propos 200 € à l’échange. Il faut cependant souligner que dans la version standard du dispositif Redmi nous avons 4 Go de RAM, alors que dans la version standard de l’appareil Realme, nous avons 6 Go de RAM. Le choix entre les deux smartphones est sans aucun doute très difficile. Tout dépend évidemment de la personnalisation Android que vous préférez: le MIUI de Xiaomi ou du RealmeUI par Realme?