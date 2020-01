L’équipe de hockey de Seattle devrait-elle s’appeler Kraken ou Sockeyes? – .

Un coup d’œil à l’intérieur d’une future configuration de hockey à KeyArena à Seattle. (Rendu du groupe Oak View)

Le débat en profondeur sur ce qu’il faut appeler l’équipe de hockey professionnelle encore à jouer de Seattle a refait surface cette semaine avec une rumeur selon laquelle un surnom mythologique pourrait être giflé sur la franchise.

Les gants se sont détachés sur Twitter et ailleurs mercredi après-midi lorsque la nouvelle a annoncé que «Seattle Kraken» était le premier choix de nom pour la LNH Seattle, le groupe chargé de mettre une équipe sur la glace dans la ville d’ici 2021. (Donnez votre vote pour l’équipe nom ci-dessous.)

John Hoven du site de hockey Mayor’s Manor a commencé la spéculation quand il a dit dans une apparition à la radio Sirius XM que, d’après tout ce qu’il avait entendu, Kraken allait être le nom, malgré le fait que pendant un moment, il semblait que l’équipe se penchait vers “Seattle Sockeyes.”

La LNH de Seattle a jeté un peu d’eau froide sur la théorie de Kraken et des «rumeurs de poisson» avec une déclaration et un tweet après que le nom ait commencé à faire son chemin sur Twitter.

Bien que nous soyons conscients de certaines rumeurs de poisson entourant le nom de notre équipe, soyez assuré que nous faisons notre diligence raisonnable en parcourant les profondeurs de l’océan, les plus hautes montagnes et les parties les plus denses de la forêt pour trouver le bon nom pour notre grande ville verte.

– NHL Seattle (@NHLSeattle_) 29 janvier 2020

Kraken – une créature marine géante qui avale des navires et popularisée dans le folklore, la littérature et le cinéma scandinaves – n’est pas sans un soutien basé sur la réaction des geeks de hockey qui ont pesé. Le directeur Kevin Smith était parmi ceux qui ont donné le nom du pouce levé.

SEATTLE! Si vous nommez votre nouvelle équipe @NHL KRAKEN, alors aidez-moi Zeus, je deviendrai un gros et gros Krak-Head! Relâchez le Kraken – le nom le plus absolument métal pour l’équipe de hockey depuis les @NJDevils! (Aussi: RT #BellLetsTalk toute la journée, quand vous le pouvez!) Https://t.co/rdFeRecJCZ

– KevinSmith (@ThatKevinSmith) 29 janvier 2020

Le maire de Seattle, Jenny Durkan, a également sauté dans le train de répétition “Release the Kraken” avec un tweet contenant la phrase de Liam Neeson et le mème du film “Clash of the Titans” de 2010.

pic.twitter.com/8vyMzt956d

– Maire Jenny Durkan (@MayorJenny) 30 janvier 2020

D’autres fans ont rapidement élaboré des logos et assigné les couleurs de l’équipe. Certains peuvent imaginer un phare ou le son d’un klaxon de l’État de Washington incorporé à la célébration lorsqu’un but est marqué.

Qui veut entendre à quoi ressemblerait un klaxon de Washington State Ferry comme un klaxon de but? #releasethekraken pic.twitter.com/Mj7WsSD2Bs

– Seattle Kraken (@ SeattleKraken3) 20 janvier 2020

Comme les chevaliers ont leur château dans la forteresse, je propose que le Krakhouse (Amazon Arena) ait un phare qui s’allume pour les objectifs pic.twitter.com/2PnEQeStlI

– Seattle Kraken (@ SeattleKraken3) 30 janvier 2020

Si ce n’est pas Kraken, je vais avoir le cœur brisé! Je sens juste que le logo, la marchandise, le potentiel marketing, etc. sont sans égal avec ce nom. J’aime certains autres noms, je déteste les autres noms, Kraken a toujours été l’une des meilleures options en raison du potentiel marketing.

– JB (@ Jome20) 29 janvier 2020

La ligue et les propriétaires d’équipe pourraient finir par fuir le nom, ne serait-ce que parce que tant de gens ne pouvaient s’empêcher d’envisager Kraken avec une myriade de références liées à la drogue – des fans comme «Krakheads» ou l’arène comme «Krak House». La personnalité Dori Monson s’est plainte que les rues de Seattle sont déjà «inondées» de crack grâce à notre «consommation de drogue incontrôlée». Le logo de l’équipe sera-t-il «un gars qui allume un pipe à crack?», s’est demandé Monson.

Si les fans de Seattle Kraken ne s’appellent pas Krakheads, j’en ai fini avec l’humanité

– Pirate Jordan (@ Reagan_Jordan1) 29 janvier 2020

Nous avons donc le KrakHouse et le Clink? pic.twitter.com/PDutCpgzDZ

– Marielle (@ marielle922) 30 janvier 2020

La LNH de Seattle a déclaré dans un communiqué qu’elle était «ravie de l’enthousiasme grandissant pour notre équipe» et qu’elle avait hâte de partager plus de détails avec les fans. Mais ils ne commenteront plus aucune rumeur, conseillant aux fans de simplement regarder les chaînes sociales officielles pour les mises à jour.

La rumeur qui a commencé tout cela repose fortement sur l’hypothèse que “Sockeyes” sera exclu en raison d’une série de livres sur les Sockeyes de Seattle par Shelton, Washington, le romancier Jami Davenport. Elle a déclaré mercredi au Seattle Times qu’elle était fan de hockey, qu’elle avait un dépôt sur les abonnements et qu’elle était disposée à travailler avec l’équipe. Elle ne veut pas que les gens pensent qu’elle est le hold-up de la LNH à Seattle avec ce nom.

Dommage NHL Seattle et cet âge de réaction rapide et de contrecoup. Les fans des Seattle Mariners, Seahawks, SuperSonics, Sounders, Storm, etc. n’avaient pas la béquille des médias sociaux sur laquelle s’appuyer pour débattre du nom d’une équipe pour ces franchises.

Bien que cela ne règle rien, vous devez clairement voter ci-dessous pour le nom de hockey que vous préférez: