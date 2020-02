L’équipe Jif et Giphy pour le beurre d’arachide GIF et le gadget se vend rapidement sur Amazon – .

Les étiquettes GIF et Jif sur un pot spécial de beurre d’arachide dévoilées cette semaine. (Photo Jif)

Ne sois pas gelée, Skippy. Mais le beurre d’arachide Jif a dévoilé un petit stratagème de marketing cette semaine que vous ne devriez pas admirer.

Dans un partenariat à durée limitée, Jif s’est associé à Giphy, le plus grand moteur de recherche GIF du monde, pour ajouter une ride au débat «soft g» (Jif) contre «hard g» (GIF) qui occupe les geeks d’Internet depuis des années. Quelle que soit la façon dont vous prononcez le terme d’images en boucle animées, vous vous trompez si vous le faites avec un g doux.

Les pots de beurre d’arachide «GIF» spécialement étiquetés vendus sur Amazon pour moins de 10 $ étaient un article chaud et se sont rapidement vendus. Mercredi matin, Jif a déclaré à . qu’il ajoutait 500 pots supplémentaires, mais ceux-ci se sont vendus en 5 minutes. G whiz!

Il semble qu’un peu de pression sur Internet suffirait pour que @Jif continue d’en faire plus.

SENSATIONNEL. Nous sommes époustouflés… moins de 5 minutes. Ces pots se sont vendus dans un @GIPHY. #JIFvsGIF

– Jif® Peanut Butter (@Jif) 26 février 2020

“Nous faisons équipe avec GIPHY pour mettre un terme à ce débat qui dure depuis une décennie et prouver qu’il n’y a qu’un seul Jif … c’est du beurre de cacahuète crémeux et délicieux, pas une image en boucle que vous pouvez envoyer pour faire rire les amis et la famille”, Rebecca Scheidler , Vice-président du marketing pour Jif a déclaré dans un communiqué de presse. “Alors, faites passer le mot comme Jif sur du pain – Jif est du beurre d’arachide, les GIF sont des animations!”

Le coup est une promotion de la société J.M. Smucker programmée pour la Journée nationale des amateurs de beurre d’arachide le 1er mars. Giphy a créé une suite de GIF pour célébrer l’occasion: