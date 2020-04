L’équipe Mars 2020 doit lancer un rover Mars tout en travaillant depuis son domicile – .

La mission Mars 2020 de la NASA est toujours dans les temps grâce aux efforts inlassables des membres du personnel qui travaillent à domicile.

Le lancement de la mission est prévu pour le 5 août, mais s’il manque sa fenêtre, la NASA devra attendre jusqu’en 2022 pour une nouvelle tentative de lancement.

Lorsque la nouvelle pandémie de coronavirus a commencé à avoir un impact sur les entreprises et les organisations aux États-Unis, la communauté scientifique ne pouvait s’empêcher de se demander combien de temps il faudrait pour que la NASA soit affectée et à quel point l’impact pourrait être dramatique. Une fois qu’un employé de la NASA est arrivé avec COVID-19, la NASA a commencé à déployer ses commandes de travail à domicile et a finalement ordonné à tout le personnel de travailler à domicile à moins qu’ils ne soient considérés comme «essentiels à la mission».

Dans un nouveau billet de blog sur le blog Jet Propulsion Laboratory de la NASA, nous avons un aperçu des personnes derrière la mission Mars 2020 dans leurs «nouveaux» espaces de travail. Comme l’explique l’agence, le calendrier serré des missions signifie qu’il n’y a aucune possibilité de temps d’arrêt, et travailler à domicile est vraiment un travail pour les esprits brillants que la NASA a réunis.

S’il s’agissait d’une autre mission, la NASA pourrait avoir la possibilité d’aborder les choses différemment, mais les voyages vers Mars n’attendent personne, virus ou non.

“La mission ne s’est pas arrêtée parce que Mars ne le sera pas non plus”, explique l’agence dans un nouveau billet de blog. «En raison de l’alignement planétaire, le seul moment pour lancer une grande charge utile vers le deuxième voisin planétaire le plus proche de la Terre se produit seulement trois semaines sur 26 mois. Si Persévérance ne sort pas de la rampe de lancement avant la fin de cette opportunité de lancement, le projet devra attendre jusqu’en septembre 2022 pour réessayer. La persévérance est la seule mission de la NASA au cours des prochains mois avec une telle contrainte orbitale. »

La NASA ne veut absolument pas attendre jusqu’en 2022, en particulier lorsque le rover Persévérance est si près d’être prêt à voler. Laisser tout cela inactif pendant plus de deux ans pour une autre opportunité de lancement n’est tout simplement pas une option, et cela signifie qu’un travail acharné est en cours dans les bureaux à domicile des membres du personnel de la NASA.

«La NASA a déterminé que la persévérance est le programme scientifique qui a la plus haute priorité de l’agence et le projet a superbement répondu à ce défi», a déclaré Michael Watkins, directeur du JPL, «Lorsque nous avons réalisé que la pandémie affecterait l’accès au laboratoire, nous ont rapidement défini leur objectif principal comme étant la sécurité au travail pour les membres de l’équipe et leurs familles, puis ont élaboré un plan autour de celui-ci fournissant le chemin le plus clair vers la rampe de lancement. »

Avec environ 90% de l’équipe maintenant en mode travail à domicile, JPL a toujours un bon nombre de membres du personnel sur place au Kennedy Space Center. Quelque 80 «membres essentiels de l’équipe» mettent le vaisseau spatial à l’épreuve en vue du lancement. La fenêtre pour le lancement de la mission Mars 2020 s’ouvre le 17 juillet et dure jusqu’au 5 août, donc l’horloge tourne définitivement.

