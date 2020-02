L’équipe Ninja révèle la durée de Nioh 2

Nous ne sommes qu’à quelques mois de la sortie le 13 mars de Nioh 2 de Team Ninja, qui partage beaucoup le combat réflexif brutal de l’original. Mais le jeu sera-t-il aussi long? Lors d’une récente interview, le producteur de Nioh 2, Fumihiko Yasuda, a confirmé que la suite serait similaire en termes de durée et de quantité de contenu.

“Le nombre de missions principales est donc à peu près le même”, a expliqué Yasuda. “C’est sur la longueur à peu près la même chose que Nioh 1, mais quand nous avons regardé combien de temps il a fallu aux joueurs pour terminer Nioh 1, cela dépendait du joueur, à quel point ils étaient bons, comment ils l’ont joué, etc. Il est donc difficile de dire , mais lorsque j’ai joué au jeu en janvier dernier, cela m’a pris 55 heures. “

Le premier Nioh était un jeu de taille qui exigeait certainement beaucoup d’habileté et de détermination pour surmonter ses différents défis à un rythme régulier – je me souviens personnellement d’avoir pris environ 60 heures lors de mon premier playthrough. Mais si vous visiez à compléter son journal complet de missions secondaires, de combats de boss bonus et d’étapes Twilight, cette durée d’exécution pourrait facilement s’étendre sur les 80 dernières heures. Si une série standard de Nioh 2 se situe à environ 55 heures, nous envisageons une expérience assez similaire, en particulier avec les activités secondaires envisagées.

Nioh a été un succès critique lors de sa première sortie en 2017. Dans la critique de GameSpot, qui lui a donné un 9/10, nous avons salué son mélange de décor japonais féodal et de combat Dark Souls dur comme des ongles. “Les moments les plus revigorants et intimidants de Nioh se produisent lorsque vous sentez que vous êtes sur un pied d’égalité avec votre adversaire. Et c’est pendant ces rencontres qu’un seul geste imprudent peut entraîner votre disparition ou que la bonne série d’actions réfléchies peut vous faire sentir invincible.”

Nioh 2 devrait sortir le 13 mars sur PS4 et un peu plus tard en 2020 sur PC. Pour en savoir plus sur Nioh 2, assurez-vous de regarder sa dernière bande-annonce. Vous pouvez également lire notre fonctionnalité de résumé des nouvelles détaillant tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu Soulsborne sur le thème des samouraïs. Si vous souhaitez en obtenir une copie à l’avance, consultez notre guide de précommande.

