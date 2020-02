L’équipe robotique de l’Université de l’État de Washington montera sur le ring sur la série télévisée populaire “BattleBots” – .

Des membres de Crimson Robotics de l’Université de l’État de Washington travaillent sur l’un de leurs robots prototypes pour le prochain concours «BattleBots». (Photo WSU)

Crimson Robotics, une équipe d’étudiants de l’Université de l’État de Washington, est l’une des 80 équipes du monde entier choisies pour participer à la prochaine saison de “BattleBots”, la populaire série télévisée Discovery Channel dans laquelle des robots télécommandés se battent jusqu’à la mort.

L’équipe WSU comprend des étudiants en génie électrique, génie mécanique, informatique, anglais et marketing. Pour être acceptée dans la compétition, l’équipe a développé deux prototypes de robots et a dû présenter leur commercialisation et prouver qu’ils avaient les compétences pour construire ce qu’ils avaient prévu.

Le salon, qui en est à sa 10e saison, présente le plus grand champ international jamais vu, les concurrents tentant de remporter le prix le plus prestigieux du sport, The Giant Nut. Le tournage commencera le 3 avril à Long Beach, en Californie, et la saison reprendra le 15 mai à 20 h. sur Discovery.

Crimson Robotics participera à quatre matchs de 3 minutes au cours desquels chaque robot s’efforcera de détruire son concurrent. «Nous voulons montrer que notre robot est suffisamment solide et durable pour survivre, mais aussi passionnant à regarder», a déclaré Daniel Goto, un chef d’équipe spécialisé en génie électrique et en science et génie des matériaux, originaire de Sammamish, Wash.

En savoir plus sur l’équipe et sa mission «BattleBots» sur le WSU Insider.