L’éruption d’une journée sur le Chromebook d’Amazon fait aujourd’hui une excellente journée pour abandonner Windows – .

Samsung fabrique actuellement certains des meilleurs Chromebooks, mais ce ne sont pas les options les moins chères que vous trouverez. Étant donné que les bas prix sont parmi les principales raisons pour lesquelles les Chromebooks sont devenus aussi populaires qu’aujourd’hui, cela pourrait être un problème pour certaines personnes. Heureusement pour vous, Amazon organise une énorme vente d’une journée sur les Chromebooks Samsung qui réduit les prix à certains des prix les plus bas que nous ayons vus. Vous trouverez des offres aussi basses que 179,99 $ pour le Chromebook Samsung 4 avec 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, et il y a même une option haut de gamme alimentée par Android en vente à un rabais important – le Samsung Galaxy Tab S6 10,5 ″ de 730 $ avec 256 Go de stockage pour seulement 583,99 $. À noter également, il y a des offres intéressantes sur les moniteurs en plus des Chromebooks, comme le fantastique écran Samsung Space QHD à partir de 239,99 $ au lieu de 400 $.

Voici la vente complète sur Amazon:

Et voici nos offres préférées:

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

Source de l’image: Samsung

.