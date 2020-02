Les 10 choses les plus éhontées que Tara ait jamais faites

Au cours de la saison de 7 saisons de Sons of Anarchy sur FX, Tara Knowles a été le catalyseur de nombreux actes horribles, que ce soit intentionnellement ou non. Elle aime Jax, mais son incapacité à gérer les tenants et aboutissants de la vie à SAMCRO a mis en péril chaque membre du club.

Naturellement égoïste avec une mentalité plus grande que toi, Tara jouait Jax à chaque tour. Utiliser son amour comme une arme contondante pour le battre ainsi que Gemma au-dessus de la tête. Gemma pouvait voir à travers sa fausseté mais ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher sa prise de contrôle en raison de l’allégeance de Jax envers sa femme. Finalement, les choses ont atteint un tel point, même Jax n’a pas pu sauver Tara.

10 revient au charme pour que Jax la protège

Tara et Jax étaient des amoureux du lycée et de toutes les apparences semblaient être là pour le long terme. Pourtant, après le lycée, Tara s’est lassée du club et a décidé de s’éloigner de Charming, laissant Jax le cœur brisé.

Cependant, après quelques années d’absence, elle a commencé à être traquée par un ex-petit ami, ce qui l’a amenée à retourner à Charming et, espérons-le, à se libérer de son emprise. Croyant que son retour représentait une seconde chance pour leur amour, Jax est tombée dans son piège, tuant son ex en son nom.

9 Tara a obtenu un tatouage SAMCRO puis boulonné

Tout au long du spectacle, la seule émotion constante que Tara a montrée était la volonté de partir lorsque la vie devenait trop difficile. Ce fut un modèle exposé pour la première fois au lycée lorsque Tara voulait être associée au gang et à toutes ses activités.

Cependant, après avoir été arrêtée plusieurs fois et avoir vu Jax s’impliquer davantage dans SAMCRO, elle a décidé que ce n’était pas sa vie. Même si elle avait avoué son amour pour Jax, il ne lui avait jamais suffi de rester. Ce comportement est resté vrai jusqu’au moment de son assassinat.

8 Elle a permis à Jax de tirer sur Kohn

Pendant son séjour à Chicago, Tara avait fait la connaissance et est sortie plus tard avec un agent de l’ATF du nom de Josh Kohn. C’était un homme violent qui a finalement été la raison pour laquelle elle est retournée à Charming, dans le but de faire intimider Jax ou de le tuer.

Lorsque Kohn fait irruption chez elle, elle lui tire une balle dans le ventre puis appelle Jax pour qu’il vienne. Après que les deux aient discuté de ce qu’il faut faire, elle autorise Jax à tuer Kohn. Bien que Kohn ait obtenu ce qu’il méritait, tuer un agent de l’ATF avait de profondes ramifications non seulement pour Jax mais pour SAMCRO.

7 Tara attaque Margaret Murphy

Certains pourraient dire que l’administrateur de l’hôpital Margaret Murphy s’est un peu trop fourré dans les affaires des autres, mais est-ce suffisant pour être brutalement attaqué par l’un de vos employés? Le souci de Margaret pour le bien-être de Tara est bien noté. Lorsque Tara se présente avec des ecchymoses et un nez cassé au travail, Margaret s’inquiète que Jax la maltraite physiquement.

Cela ne s’est intensifié que lorsque Gemma a menacé Margaret, l’obligeant à porter plainte contre Tara. Après avoir confronté Margaret à propos de la plainte, Tara l’étouffe et la frappe au visage, tout en lui rappelant qu’elle sait où Margaret vit.

6 Tara cache sa grossesse à Jax

Tara se demande si elle a raison pour Jax et SAMCRO a continué tout au long de son émission, mais l’un de ses actes les plus flagrants a été de cacher sa grossesse à Jax. Sentant qu’un enfant pourrait la lier à jamais à SAMCRO, Tara envisage d’avoir un avortement plutôt que d’avouer sa grossesse.

Elle demande à Margaret de l’emmener à la clinique d’avortement et aurait suivi la procédure si elle n’avait pas été kidnappée par un chef de gang rival. Après avoir été sauvée, elle décide de ne pas se faire avorter et annonce la bonne nouvelle à Jax.

5 Tara ne partage pas les lettres de John Teller avec Jax

Après être entré en possession et avoir lu plus tard des lettres que John Teller a laissées sur ses inquiétudes selon lesquelles Clay et Gemma seraient finalement responsables de sa mort, Tara est déchirée si elle devrait partager ces informations avec Jax.

Après tout, ce sont les lettres de son père et non son droit de les lui cacher. Pourtant, c’est exactement ce qu’elle fait. Craignant que la connaissance de la vérité ne le pousse à s’impliquer davantage dans le club, elle décide de remettre les lettres à Gemma. Ce manque de foi dans le jugement de Jax est continué par Tara tout au long de l’émission.

4 Elle refuse de laisser Wendy être proche de son fils

Quand Wendy revient à Charming, sobre et propre pour la première fois depuis des années. Elle comprend qu’elle a abandonné la garde d’Abel, mais estime qu’en tant que mère, elle a le droit de connaître son fils. Cela terrifie Tara car elle veut être la seule figure mère dans la vie d’Abel.

La résistance de Tara à laisser Wendy voir son fils force Wendy à demander la garde à vue, ce qui a finalement conduit Jax à tirer sur Wendy avec de la drogue pour qu’elle échoue à son test de dépistage de drogue. Ce n’est qu’alors que Tara croit que les choses sont allées trop loin.

3 Donne du diluant sanguin à Jax pour tuer une argile blessée

Après que Clay ait tenté de tuer Tara sur le contenu des lettres de John Teller, laissant ses doigts brisés, peut-être de façon permanente, Tara est visiblement secouée et en colère. Elle décide de parler clairement des lettres et fait savoir à Jax qui était derrière le coup sur elle.

Tara donne ensuite du sang plus mince à Jax pour mettre Clay’s IV pour le tuer, croyant qu’avec la mort de Clay, Jax se sentira suffisamment à l’aise pour quitter le club. Jax ne suit pas le plan, décidant qu’il est dans son intérêt pour Clay de vivre.

2 Tara utilise ses enfants comme levier sur Gemma

Ce serait un euphémisme de dire que Tara et Gemma ont eu leurs hauts et leurs bas. Entre toutes les bagarres et menaces, il n’est pas étonnant que la relation soit devenue si toxique. Pourtant, il est épouvantable de voir comment Tara utilise ses enfants pour prendre le dessus sur Gemma.

Chaque fois qu’elle s’énerve contre Gemma, la première chose qu’elle fait est de restreindre les droits de Gemma avec ses petits-enfants. Même lorsque Gemma mérite que ces droits soient révoqués, Tara négocie avec Gemma, promettant que si elle se salit sur Clay, elle sera autorisée à voir ses petits-enfants.

1 Tara est prête à virer sur Jax et le club

L’idée de Tara de se préserver ne connaît pas de limites. Quand elle est menacée de prison pour son rôle dans la mort d’une infirmière qui a été tuée par Auto Delaney. Elle accepte un accord de protection des témoins qui lui donnera, ainsi qu’à ses enfants, une protection si elle leur donne des preuves pour renvoyer les membres du SAMCRO.

Elle obtient ces preuves lorsqu’elle extrait une balle du bras de Bobby, mais avant d’apporter les preuves au DA, Jax accepte de conclure un accord avec le DA, où il admettra les crimes SAMCRO si toutes les accusations contre Tara sont rejetées.

