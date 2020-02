Les 10 citations les plus tristes de BoJack Horseman

BoJack Horseman a récemment commencé à diffuser sa sixième et dernière saison en deux parties, dont la deuxième est diffusée à partir du 31 janvier 2020. La série est connue pour équilibrer parfaitement son sens de l’humour décalé et ridicule et ses moments profonds et profonds. BoJack est l’une des études de personnages les plus réelles, les plus complexes et les plus détaillées sur Netflix … et est un dessin animé sur un cheval qui parle dans la quarantaine.

Le spectacle a des moments vraiment émotionnels, bien trop réels. BoJack s’attaque à de graves problèmes comme l’alcoolisme, la toxicomanie, la dépression et la maladie mentale, entre autres. Alors que le spectacle tire à sa fin, voici 10 des citations les plus tristes de BoJack Horseman qui vous donneront la sensation.

11 “Lorsque vous regardez quelqu’un à travers des lunettes roses, tous les drapeaux rouges ressemblent à des drapeaux.”

C’était le moment où les fans savaient que BoJack et Wanda étaient sur le point de se séparer. Wanda et BoJack se disputaient au sujet de ses habitudes, et Wanda était en colère qu’elle soit terriblement traitée par BoJack. Elle ne voulait pas être avec quelqu’un d’aussi amer et négatif, et BoJack lui a demandé ce qu’elle faisait là-bas.

Wanda demande avec nostalgie à BoJack ce qui leur est arrivé, à quoi BoJack répond: “La même chose qui arrive toujours. Tu ne me connaissais pas. Ensuite tu es tombé amoureux de moi. Et maintenant tu me connais.” La scène frappe durement les téléspectateurs alors que la relation de BoJack et Wanda prend fin.

10 “Parfois, je pense que je suis né avec une fuite, et toute bonté avec laquelle j’ai commencé vient de sortir lentement de moi et maintenant tout est parti. Et je ne le récupérerai jamais en moi. Il est trop tard. La vie est une série de Fermer les portes, n’est-ce pas? “

Un autre moment émouvant de la série survient lorsque BoJack essaie d’arrêter le mariage de Diane dans l’épisode de la saison 1, “Horse Majeure”. BoJack passe tout l’épisode à essayer de saboter le mariage de Diane et M. Peanutbutter parce qu’il est amoureux de Diane. Après une série de tentatives infructueuses, l’actrice de personnage Margo Martindale lui conseille de confesser ses sentiments à Diane.

Avant qu’il ne puisse le faire, cependant, il est arrêté par un Todd en colère, qui lui rappelle qu’il ne peut pas s’immiscer dans la vie des autres. BoJack se réconcilie avec Diane, supprimant toute gêne entre eux. L’épisode se termine avec BoJack réfléchissant avec nostalgie sur sa vie et parlant avec Vincent Adultman.

9 “Cette voix, celle qui vous dit que vous êtes sans valeur et stupide et laide? … Elle s’en va, non?”

Hollyhock et BoJack ont ​​une relation complexe et une histoire encore plus complexe. Pendant la saison 4, quand BoJack pensait que Hollyhock était sa fille, BoJack était toujours aux prises avec l’alcoolisme. Dans l’épisode, “Stupid Piece of S ** t”, les téléspectateurs apprennent comment BoJack pense et ce qu’il se voit.

Tout au long de l’épisode, BoJack a une voix dans sa tête qui lui dit qu’il ne vaut rien, qu’il est un stupide morceau de merde. À la fin de l’épisode, quand Hollyhock pose la question ci-dessus, BoJack répond tristement “Ouais”. C’est un moment assez puissant, alors que BoJack essaie de la rassurer tout en combattant ses propres démons.

8 “Je veux me sentir bien dans ma peau. Comme vous le faites. Et je ne sais pas comment. Je ne sais pas si je le peux.”

Dans l’épisode de la saison 2, “Découvrons!”, BoJack est un invité célèbre dans le jeu télévisé de M. Peanutbutter, Hollywood Stars and Celebrities: Que savent-ils? Savent-ils des choses? Découvrons-le!. M. Peanutbutter confronte BoJack à propos de son baiser avec Diane et il demande à BoJack ce que l’univers pourrait devoir à BoJack, qui est une énorme star de cinéma, a une petite amie et une émission de télévision.

BoJack dit ensuite les lignes ci-dessus, et c’est déchirant, car BoJack admet finalement qu’il est jaloux de M. Peanutbutter et qu’il ne s’aime pas. Il ne sait même pas s’il le peut.

7 “Vous ne pouvez pas continuer à faire des choses s ** tty, et ensuite vous sentir mal dans votre peau comme ça le rend bien! VOUS AVEZ BESOIN D’ÊTRE MIEUX!”

Ce fut l’un des moments les plus puissants de tout le spectacle. Dans l’épisode de la saison 3, “It’s You”, Todd finit par casser quand il apprend que BoJack a couché avec Emily, et appelle BoJack sur toutes les autres choses qu’il a faites. BoJack essaie de se défendre et dit qu’il était ivre et sous une énorme pression de la campagne des Oscars.

BoJack dit à Todd que tout est fini maintenant, mais Todd le coupe et lui dit qu’il est le problème, pas l’alcool, ni la drogue, ni aucune des choses terribles auxquelles il est confronté. Il dit à BoJack: “C’est toi, d’accord? C’est toi.” Cela marque la fin de leur amitié, alors que Todd lui demande quoi d’autre à dire.

6 “Vous êtes BoJack Horseman. Il n’y a pas de remède pour cela.”

Ces mots effrayants ont été prononcés par la maman de BoJack, Beatrice Horseman, dans l’épisode de la saison 2, “Brand New Couch”. Tout au long de l’épisode, BoJack continue de filtrer les appels de sa mère, mais à la fin de l’épisode, tout en écoutant un livre audio de motivation, il décroche le téléphone.

Sa mère lui dit qu’elle a lu son livre et tout ce qu’il a dit à son sujet. Elle dit que BoJack ne sera jamais heureux. Elle dit. “Vous êtes né brisé. C’est votre droit d’aînesse.”. C’est un moment très profond, car nous avons un aperçu de la façon dont BoJack a été traité comme un enfant et est toujours traité.

5 “Pourquoi ne puis-je pas être heureux? Suis-je cassé? Je le suis. Je suis une fosse! Je suis une fosse dans laquelle les bonnes choses tombent!”

Lorsque la maison de M. Peanutbutter tombe sous terre en raison de son soutien à la fracturation hydraulique, les invités de ses collectes de fonds sont pris au piège dans sa maison pendant 10 jours. Le quatrième jour, Diane et BoJack s’enivrent et Diane se plaint de la façon dont elle va mourir emprisonnée sous terre entourée des ex-femmes de son mari.

Elle se rend compte qu’elle n’était pas heureuse non plus au-dessus du sol et tombe en panne. C’est un moment très émouvant et triste où les téléspectateurs réalisent à quel point Diane se sent à l’intérieur et comment elle se blâme pour ses problèmes.

4 “Un jour, tu vas regarder autour de toi et tu vas réaliser que tout le monde t’aime … mais personne ne t’aime. Et c’est le sentiment le plus solitaire au monde.”

Dans l’épisode de la saison 3, “Amour et / ou mariage”, BoJack essaie de dire à Taneisha de garder son fiancé et de ne jamais le lâcher. Il dit qu’elle va juste vieillir et se sentir plus seule, et qu’elle va essayer de combler ce vide avec des amis, une carrière ou des rencontres sans signification.

Ce fut l’un de ces moments profonds où BoJack permet aux autres de connaître ses sentiments intérieurs. Étant un acteur célèbre et une énorme star de la télévision et du cinéma, BoJack est assez populaire et bien connu, mais il n’y a pas beaucoup de gens qu’il peut appeler des amis ou des proches. Il se sent creux et solitaire à l’intérieur.

3 “Sarah Lynn? Sarah Lynn?”

Peut-être le moment le plus réel de la série, cette scène a durement frappé tout le monde. Le moment où BoJack a finalement dû faire face à une conséquence pour sa consommation d’alcool et de drogues, cela n’avait pas vraiment été là auparavant. Le cintrage d’un mois que lui et Sarah Lynn ont pris fin avec eux allant au planétarium.

Le moment où BoJack demande “Sarah Lynn? Sarah Lynn?” et les crédits coupés au noir dans l’avant-dernier épisode de la saison 3, “C’est trop, mec!” était quand les téléspectateurs ont senti la réalisation poinçonneuse que Sarah Lynn était morte. Sa mort hante BoJack depuis des années et il croit qu’il est vraiment toxique. Dans la saison 6, chaque fois que BoJack regarde l’alcool, il voit les lumières de fond du planétarium, se rappelant la mort de son ami.

2 “J’ai eu beaucoup de ce que je pensais être des fonds rocheux, seulement pour en découvrir un autre, un fond plus rocheux en dessous.”

Cette citation est prononcée par BoJack lors de la bande-annonce de la sixième saison de l’émission. Cette affirmation est particulièrement vraie pour BoJack, dont la vie a été tout sauf facile. D’une enfance terrible à des relations difficiles dans sa carrière à de mauvaises amitiés à l’alcool et à la toxicomanie, les fans peuvent convenir que BoJack a traversé beaucoup de choses.

BoJack Horseman est l’un des rares spectacles qui traitent des maladies mentales et les dépeint de manière assez précise. BoJack en tant que personnage est très sympathique, mais les téléspectateurs sont presque toujours contre ses actions, ce qui rend le spectacle très convaincant et intéressant à regarder. C’est un spectacle que les fans vont manquer.

