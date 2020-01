Les 10 gadgets et technologies les plus fous au CES 2020 | ScreenRant

Le salon CES de cette année a eu lieu début janvier, du 7 au 10 à Las Vegas, Nevada. La convention annuelle accueille des présentations et des démonstrations de nouveaux produits et technologies principalement axés sur l’industrie de l’électronique grand public.

Il s’agit de l’un des plus grands rassemblements annuels de l’industrie technologique et cette année, le début d’une nouvelle décennie, n’a pas fait exception. Ce sont des concepts qui ne devraient pas rester à Vegas. Intéressé par certains des articles les plus fous qui sont apparus et peuvent être prêts à frapper les étagères des magasins dans les années à venir? Ne cherchez pas plus loin que notre liste ci-dessous.

10 Ballie par Samsung

Nous sommes en 2020 et beaucoup de gens se demandent où sont nos voitures volantes. Beaucoup de gens se demandent également pourquoi nous n’avons pas davantage d’assistants robotiques à domicile. Eh bien, Ballie, de Samsung, espère combiner l’amour actuel des consommateurs pour les appareils domestiques intelligents et notre recherche continue de compagnon robotique à domicile.

Le design est dans le nom. “Ballie” est un robot en forme de boule avec des caméras et des capteurs qui peuvent être utilisés pour prendre des photos, contrôler les fonctions vocales à domicile et même vous suivre comme un chiot perdu. Il propose également de vous mettre à jour, comme un chien de garde technologique, aux activités de votre maison pendant votre absence.

9 Bot de papier toilette Charmin

En parlant de robots, Charmin a présenté son robot de papier toilette, avec un visage d’ours bleu pour accompagner les ours de bande dessinée présentés dans ses publicités. Le concept est ridicule mais simple.

Le robot peut se connecter à votre smartphone et, si vous vous trouvez dans le besoin, équilibrez un rouleau de papier toilette et vous le livrez directement dans la salle de bain. Ce n’est pas aussi polyvalent que Ballie de Samsung, mais c’est certainement plus étrange et plus hystérique. Le bot est certainement mignon, mais c’est aussi un peu gênant.

8 BMW i3 Urban Suite

Ce n’est pas une voiture volante, mais si vous cherchez à améliorer votre expérience de covoiturage, c’est tout ce que ce bébé est conçu pour faire. La nouvelle BMW offre de l’espace pour un passager, mais offre également à ce passager les meilleures commodités possibles.

Vous trouvez-vous besoin de cintres supplémentaires sur votre trajet pour travailler? Une lampe de bureau? Un porte-gobelet chauffé pour garder votre café au chaud pendant votre voyage? Eh bien, la BMW i3 Urban Suite offre tout cela et plus encore. Si vous travaillez avec Uber ou Lyft et que vous ne voulez que des notes cinq étoiles, cela peut être la mise à niveau que vous attendiez. Assurez-vous simplement de ne pas prendre plus d’une personne avant de vous rendre à l’aéroport.

7 Machine à tatouer

Vous cherchez à représenter avec un peu d’art de la peau, mais vous n’êtes pas sûr d’être prêt pour l’investissement à vie de la vraie chose? Eh bien, vous pouvez maintenant imprimer des tatouages ​​temporaires directement sur votre peau depuis la maison. La petite imprimante (en noir) peut contenir à la fois de la couleur et de l’encre noire pour imprimer les tatouages ​​de votre choix directement sur votre peau.

Les cartouches sont remplaçables et peuvent imprimer jusqu’à 1000 tatouages ​​avant de devoir être remplacées. L’encre est censée être de qualité cosmétique (donc votre maman n’aura pas à vous mettre en garde contre la décoration de votre bras comme elle le faisait lorsque vous utilisiez des marqueurs en deuxième année).

6 Segway S-Pod

Parce que les Segways étaient si branchés pour commencer, il y a maintenant un nouveau design. le Segway S-Pod est une chaise à deux roues avec un design argenté futuriste qui peut vous emmener jusqu’à vingt-quatre miles à l’heure dans la rue. La chaise est livrée avec des éclairages extérieurs et un freinage automatique.

Les lumières comprennent également des clignotants. Cependant, contrairement au segway d’origine, vous n’utilisez pas votre corps pour diriger, mais un joystick, comme sur n’importe quel fauteuil roulant électrique. On se demande quel marché Segway vise exactement avec celui-ci.

5 Le SelfieType

As-tu réussi à taper quand tu étais à l’école? Avez-vous vraiment mémorisé toutes les touches de votre clavier? Si c’est le cas, SelfieType vous offre la technologie pour le prouver et déplacez vos compétences de frappe au-delà de l’écran de votre appareil mobile.

L’utilisation de la caméra frontale sur un smartphone SelfieType devrait être en mesure de suivre le mouvement de vos doigts sur une table ou un bureau et de traduire ces mouvements en contenu tapé sur votre appareil mobile. Excellente idée pour quiconque se sent un peu à l’étroit sur ces écrans de poche, mais vous devez absolument avoir confiance en vos compétences.

4 pomme de douche Kohler Moxie

Soyons réalistes, tout le monde chante sous la douche. Toutes les personnes. Certaines personnes peuvent être plus bruyantes que d’autres, mais les salles de bains ont une excellente acoustique, peu importe qui vous êtes. Si vous êtes un peu gêné par cette habitude, il est probable que vous ayez investi dans un haut-parleur étanche pour la salle de bain, de sorte que d’autres moins susceptibles de vous entendre sur la vraie musique.

Ou peut-être que vous ne l’avez pas fait, parce que vous aviez peur que votre investissement vous fasse perdre en tant que chanteur, pour commencer. Kohler a une nouvelle façon d’améliorer votre expérience de chant et de la cacher. Leur nouvelle pomme de douche aura un son intégré, pas besoin de haut-parleurs supplémentaires dans la baignoire.

3 Le pinceau en Y

Êtes-vous inquiet pour vos dents mais protégez-vous votre temps? Deux minutes avec une brosse électrique sont-elles un peu trop engageantes pour vous?

Ensuite, le Y Brush est ce que vous attendiez. Il est venu au CES en 2019 en tant que prototype, mais la brosse en forme de protège-dents est revenue cette année finalisée et prête à l’achat. Que réclame le pinceau? Il prétend qu’il peut bien et complètement se brosser les dents en dix secondes à plat.

2 Le Narwal

Déplacez-vous sur Roomba, la licorne de la mer n’est pas venue jouer. La plupart des maisons ont besoin d’un aspirateur et d’une vadrouille pour rester intactes et enfin, il y a un robot qui fait les deux.

Semblable au Roomba, l’adorable robot plat qui passe l’aspirateur depuis des années maintenant, le Narwal prétend passer l’aspirateur et la vadrouille, vous n’avez donc pas à le faire. Il dispose également d’un mode d’auto-nettoyage, de sorte qu’il peut littéralement tout nettoyer. Combinez cela avec la facilité d’une application de contrôle pour votre smartphone et quoi ne pas aimer?

1 néon

Est-ce que certaines personnes sont venues au CES juste pour voir à quoi ressemblera la fin du monde? Oui, peut-être qu’ils l’ont fait. Neon est le dernier projet d’IA de Samsung. L’idée est d’introduire des avatars CGI réalistes qui peuvent servir de tout, des enseignants aux assistants.

Ils sont censés être les premiers “humains artificiels” au monde. Parce que cela ne semble pas du tout effrayant. Leur programmation devrait leur permettre de s’adapter et de devenir des individus en fonction de leur personnalité. On se demande si tous les assistants technologiques du CES ont déjà pensé à regarder des films de science-fiction dystopiques avant de commencer à inventer.

