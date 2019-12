Les 10 meilleures offres Amazon que vous pouvez toujours obtenir avant Noël – .

N'est-ce pas 2019 génial? Noël est à seulement deux jours et pourtant, vous obtenez toujours certains des produits les plus populaires de l'année à votre porte à temps pour offrir en cadeau. Oui, vous aurez besoin d'Amazon Prime, mais vous pouvez obtenir un essai gratuit de 30 maintenant et toujours obtenir tous vos cadeaux de vacances restants avant Noël sans même payer un sou pour votre abonnement Prime. Cela ne prend que quelques secondes pour vous inscrire, et croyez-nous, ça vaut le coup. Certaines des offres sur Amazon en ce moment encore livrées à temps pour Noël incluent les prix les plus bas de tous les temps sur le Roomba 675 (199,99 $) et le Roomba 960 Robot Vacuum (399 $) qui étaient tous deux les best-sellers du Black Friday, le Wi-Fi le plus populaire prolongateur de portée sur Amazon pour 14,95 $ et la version améliorée deux fois plus rapide pour 21,99 $, l'Echo Dot pour les voitures pour seulement 14,40 $, un Echo Show 5 gratuit lorsque vous achetez un Ring Video Doorbell 2 ou Ring Video Doorbell Pro, des écouteurs Bluetooth Bose pour 99 $ et une enceinte portable Bose pour 69 $, les meilleures offres d'enceintes Sonos de l'année et une paire d'offres Philips Hue que vous allez adorer.

Oh, et voici une onzième offre qui n'est qu'un bonus pour que vous puissiez vous amuser: obtenez un crédit promotionnel de 5 $ lorsque vous achetez une carte-cadeau numérique Starbucks d'une valeur de 30 $ ou plus et utilisez le code de coupon SBUX à la caisse! Une fois que vous avez obtenu votre café gratuit, consultez les autres offres ci-dessous.

Aspirateur Robot iRobot Roomba 675

Volume de capacité 0,6 litre 0,3 Le système de nettoyage de scène détache, soulève et aspire la saleté, la poussière et les cheveux des sols durs et des tapis

Les brosses multi-surfaces doubles fonctionnent ensemble pour absorber la poussière, la saleté et les gros débris; La tête de nettoyage à réglage automatique adapte automatiquement sa hauteur pour nettoyer efficacement les tapis et les sols durs

Les capteurs brevetés Dirt Detect alertent Roomba pour travailler plus fort sur les zones concentrées de saleté, telles que les zones à fort trafic de votre maison

Une suite complète de capteurs pour naviguer intelligemment sous et autour des objets et des meubles du robot pour aider à nettoyer en profondeur vos sols

La brosse de balayage des bords est spécialement conçue à un angle de 27 degrés pour balayer les débris des bords et des coins

Connectez-vous et planifiez où que vous soyez; Utilisez les commandes vocales Alexa ou Google Assistant pour contrôler le nettoyage; Utilisez l'application iRobot HOME pour planifier et surveiller les sessions de nettoyage

Fonctionne jusqu'à 90 minutes avant de se connecter et de se recharger automatiquement

Aspirateur robot iRobot Roomba 960

L'aspiration Power-Lifting délivre 5 fois la puissance d'air pour des performances de ramassage améliorées. (Par rapport à la série Roomba 600)

Cartographie et nettoie intelligemment un niveau entier de votre maison. La technologie brevetée iAdapt 2.0 avec navigation vSLAM capture activement des milliers de mesures précises chaque milliseconde pour optimiser la couverture.

Idéal pour les maisons avec animaux domestiques. Le système de nettoyage Premium en 3 étapes nettoie la saleté et les poils d'animaux que vous voyez et les allergènes et la poussière que vous ne voyez pas.

Les brosses en caoutchouc à double surface uniques s'ajustent et se plient pour rester en contact constant avec les tapis et les sols durs.

Le filtre haute efficacité capture 99% de tous les allergènes, pollens et particules aussi petits que 10 microns.

Se recharge automatiquement au besoin, puis continue le nettoyage – jusqu'à ce que le travail soit terminé.

Personnalisez et contrôlez la façon dont vous nettoyez avec l'application iRobot HOME, Alexa ou l'Assistant Google.

Extension de portée WiFi TP-Link WA855RE

Compatibilité universelle: fonctionne avec tout routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec WiFi

Les voyants lumineux intelligents aident à fournir un placement optimal; Doit être installé entre le routeur et la zone souhaitée

Facile à installer Découvrez des connexions stables pour tout type d'applications telles que Retail POS, Internet, Gaming, Mobile phone, Alexa, Echo et plus

Deux antennes externes pour une portée améliorée par rapport aux prolongateurs de portée standard

Le port Gigabit Ethernet connecte les appareils câblés à votre réseau pour une connexion haut débit

TP Link est le premier fournisseur mondial de Wifi grand public pendant 7 années consécutives selon le rapport IDC T2 2018

Si vous rencontrez des problèmes pendant ou après l'installation, veuillez nous contacter; TP Link offre une garantie de 2 ans et une assistance technique gratuite 24h / 24 et 7j / 7

SEULS LES PRODUITS EXPÉDIÉS ET VENDUS PAR AMAZON OU PAR DES VENDEURS AUTORISÉS (demander une lettre d'autorisation) SONT ADMISSIBLES À LA GARANTIE ET ​​AU SUPPORT

Prolongateur de portée WiFi TP-Link RE220

Étendez la portée de votre Wi-Fi avec le RE220, compatible avec n'importe quel routeur / passerelle / point d'accès (2. 4GHz 300Mbps / 5GHz 433Mbps)

Les voyants lumineux intelligents aident à fournir un placement optimal; Doit être installé entre le routeur et la zone souhaitée

Facile à installer Découvrez des connexions stables pour tout type d'applications telles que les points de vente au détail, Internet, les jeux, les téléphones mobiles, Alexa, l'écho et plus encore

Une mise à niveau de son prédécesseur le RE200. Le RE220 fournit des fonctionnalités cloud et une gestion à distance, la sélection de chemin adaptatif, choisit le meilleur chemin entre le répéteur et le routeur)

Le port Fast Ethernet (10 / 100M) connecte les appareils câblés à votre réseau pour une connexion haut débit

TP Link est le premier fournisseur mondial de Wi-Fi grand public pendant 7 années consécutives selon le rapport IDC T2 2018

Si vous rencontrez des problèmes pendant ou après l'installation, veuillez nous contacter; TP Link offre un support technique gratuit de 2 ans et 24/7

Seuls les produits expédiés et vendus par ou auprès de vendeurs agréés (demander une lettre d'autorisation) sont éligibles et support.

Roav Viva par Anker avec Alexa mains libres

Alexa Inside: le service vocal d'Amazon vous offre un contrôle vocal complet dans votre voiture. Dites simplement le mot pour obtenir un itinéraire, écoutez des livres audio d'Audible, magasinez en ligne, écoutez de la musique, etc. via Bluetooth, Carplay ou Android Auto. (Remarque: la transmission FM, AUX et Spotify ne sont pas prises en charge.)

Charge à grande vitesse: deux ports de charge équipés de la technologie exclusive PowerIQ d'Anker offrent des vitesses de charge incroyables au conducteur et au passager. Qualcomm Quick Charge non pris en charge.

Prise en charge de la communication Alexa: appels, messagerie, accueil et annonces, le tout en mains libres.

Ce que vous obtenez: Roav VIVA, manuel d'utilisation, guide de démarrage rapide, carte heureuse, garantie de 12 mois et notre service client amical. (Remarque: Roav VIVA est compatible avec les smartphones iOS et Android.)

Remarque: veuillez vérifier les dimensions de l'espace entourant l'allume-cigare de votre voiture pour voir si VIVA conviendra avant l'achat. Si votre VIVA ne peut pas être branché ou a des problèmes de connexion Bluetooth, retournez-le pour un remboursement complet dans les 30 jours suivant l'achat. Veuillez vérifier la liste des modèles de voitures inadaptés auxquels VIVA est incompatible avec dans le Guide de l'utilisateur figurant dans la section Spécifications techniques ci-dessous. Si vous avez d'autres problèmes, contactez-nous via Live Chat dans l'application.

Ring Video Doorbell 2 avec Echo Show 5

Ce pack contient Ring Video Doorbell 2 et Echo Show 5.

Connectez votre sonnette Ring à Alexa puis activez les annonces pour être alerté lorsque votre sonnette est enfoncée ou qu'un mouvement est détecté. Parlez aux visiteurs via des appareils Echo compatibles en disant «Alexa, parle à la porte d'entrée».

Vous permet de voir, d'entendre et de parler aux visiteurs depuis votre téléphone, votre tablette et votre PC.

Envoie des alertes dès qu'un mouvement est détecté ou lorsque les visiteurs appuient sur la sonnette.

Alimenté par la batterie rechargeable ou se connectant aux fils de la sonnette pour une charge constante.

Vous permet de vous enregistrer à tout moment sur votre propriété avec la vidéo à la demande Live View.

Comprend une protection contre le vol à vie: si votre sonnette est volée, nous la remplacerons gratuitement.

Ring Video Doorbell Pro avec Echo Show 5

Ce pack comprend Echo Show 5 et Ring Video Doorbell Pro

Connectez votre sonnette Ring à Alexa puis activez les annonces pour être alerté lorsque votre sonnette est enfoncée ou qu'un mouvement est détecté. Parlez aux visiteurs via des appareils Echo compatibles en disant «Alexa, parle à la porte d'entrée».

Vous permet de voir, d'entendre et de parler aux visiteurs à partir de votre téléphone, tablette et PC

Envoie des alertes dès qu'un mouvement est détecté ou lorsque les visiteurs appuient sur la sonnette

Nécessite une installation câblée sur les fils de sonnette existants. Compatible avec les appareils iOS, Android, Mac et Windows 10

Surveille votre maison en vidéo 1080HD avec vision nocturne infrarouge

Vous permet de vous enregistrer à tout moment sur votre propriété avec la vidéo à la demande Live View. Connectivité – Connexion Wi-Fi 802.11 b / g / n à 2,4 GHz et 5,0 GHz. Vitesses Wi-Fi – Nécessite une vitesse de téléchargement minimale de 1 Mbps, mais 2 Mbps sont recommandés pour des performances optimales

Comprend une protection contre le vol à vie: si votre sonnette est volée, nous la remplacerons gratuitement

Offres pour Bose

Écouteurs sans fil SoundSport de Bose

Une expérience audio de haute qualité, toujours équilibrée à n'importe quel volume, grâce à l'égaliseur actif Bose. Technologie de connectivité: sans fil

Pratique sans fil, avec couplage Bluetooth et NFC facile, assisté par des invites vocales

Stay Hear et des conseils exclusifs maintiennent le casque confortablement en place pendant les entraînements

Résistance à la sueur et aux intempéries pour plus de fiabilité pendant l'exercice

Jusqu'à 6 heures d'autonomie par charge. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur avant utilisation

Enceinte d'extérieur portable SoundLink Micro de Bose

CRISP, SON ÉQUILIBRÉ et basses inégalées pour un haut-parleur Bluetooth de sa taille, joue fort et clair à l'extérieur pour les journées à la plage ou les voyages de camping

Haut-parleur IMPERMÉABLE de l'intérieur vers l'extérieur (indice Ipx7), avec un extérieur doux et robuste, résiste aux bosses, aux fissures et aux rayures

FACILEMENT PORTABLE avec une sangle résistante aux déchirures pour l'emmener partout où vous allez, sangle à votre sac à dos, glacière ou guidon

JUSQU'À 6 HEURES de temps de lecture à partir d'une batterie rechargeable et d'un couplage Bluetooth sans fil. Portée sans fil jusqu'à 30 pieds

CONCEPTION DU HAUT-PARLEUR pour prendre des appels à voix haute et accéder à la voix de Siri ou de votre assistant Google. Dimensions du haut-parleur: 3,87 Hauteur X 3,87 Largeur X 1,37 pouces de profondeur. Caoutchouc de silicone pour l'extérieur de SoundLink Micro

Le couplage sans fil Bluetooth avec des invites vocales vous permet de prendre facilement des appels et d'accéder à l'assistant virtuel de votre téléphone – mains libres

Associez deux haut-parleurs SoundLink ensemble pour le mode fête ou le mode stéréo ou utilisez la technologie Bose SimpleSync pour vous associer à un membre de la famille Bose Smart Home pour jouer en synchronisation

Offres Sonos

Sonos Beam

La barre de son compacte et intelligente pour votre téléviseur, votre musique et plus encore

Jouez tout ce qui compte pour vous avec Beam. Contrôlez-le avec votre voix, votre télécommande, l'application Sonos, etc.

Spécialement réglé par des ingénieurs du son oscarisés pour souligner le son de la voix humaine

Amazon Alexa est intégré pour que vous puissiez jouer de la musique, consulter les actualités, définir des alarmes, obtenir des réponses à vos questions et bien plus, complètement mains libres

Passez du déballage à l'écoute en quelques minutes avec seulement deux cordons et détection automatique à distance

Alexa parle anglais et espagnol

Sonos One SL

Son brillant – obtenez un son riche et enveloppant avec le tout nouveau Sonos one SL, et contrôlez-le avec l'application Sonos, Apple airplay 2, etc.

Pour chaque pièce – le design compact convient à presque tous les espaces. Placez-le sur le comptoir de votre cuisine ou rangez-le sur la bibliothèque de votre bureau. Il résiste à l'humidité pour que vous puissiez même le mettre dans la salle de bain.

Apple airplay 2 – diffusez du son directement depuis votre iPhone ou iPad et demandez à Siri de jouer à Apple Music.

Son stéréo à deux – Associez-le à Sonos l'un ou l'autre SL dans la même pièce pour une séparation stéréo et un son plus détaillé. Utilisez une paire comme entourage de cinéma maison arrière avec une barre de jeu, une base de jeu ou une poutre.

Créez votre système – connectez facilement les haut-parleurs Sonos dans différentes pièces via Wi-Fi pour créer un système audio domestique qui rassemble chaque pièce et tout le monde.

Facile à utiliser – la configuration prend quelques minutes et le contrôle est simple avec l'application Sonos et Airplay2.

Sonos One

Sonos One – Le puissant haut-parleur intelligent avec commande vocale intégrée.

Son brillant – Obtenez un son riche et enveloppant avec Sonos One et contrôlez-le avec votre voix, l'application Sonos, Apple AirPlay2, etc.

Contrôle vocal – Amazon Alexa est intégré de manière à ce que vous puissiez écouter de la musique, consulter les actualités, régler des alarmes, obtenir des réponses à vos questions, et bien plus, complètement les mains libres.

Pour chaque pièce – Le design compact convient à presque tous les espaces. Placez-le sur le comptoir de votre cuisine ou rangez-le sur la bibliothèque de votre bureau. Il résiste à l'humidité pour que vous puissiez même le mettre dans la salle de bain.

Son stéréo avec deux – Associez deux Sonos One dans la même pièce pour une séparation stéréo et un son plus détaillé. Utilisez une paire comme surround home cinéma arrière avec Playbar, Playbase ou Beam.

Créez votre système – Connectez-vous sans fil à d'autres haut-parleurs Sonos pour profiter d'un son brillant dans n'importe quelle pièce ou dans chaque pièce.

Barre de lecture Sonos

La barre de son montable pour la télévision, les films, la musique et plus encore.

Profitez de dialogues nets et de basses impressionnantes d'un mur à l'autre avec la barre de lecture. Contrôlez-le avec l'application Sonos, votre télécommande, etc.

Que vous le montiez au mur ou que vous le placiez sous votre téléviseur sur un support ou une console, la barre de lecture s'accorde automatiquement pour le meilleur son possible.

La barre de lecture a été spécialement réglée par des ingénieurs du son oscarisés pour souligner le son de la voix humaine afin que vous puissiez toujours suivre l'histoire.

Connectez facilement les haut-parleurs Sonos dans différentes pièces via Wi-Fi pour créer un système audio domestique qui rassemble chaque pièce et tout le monde.

La configuration est simple. Passez du déballage à l'écoute en quelques minutes avec seulement deux cordons et détection automatique à distance. Dimensions (H x L x P) Pendant le montage – 5,51 x 35,43 x 3,35 pouces

Offres pour Philips Hue

Pack Echo Dot avec pack de 2 teintes Philips Hue White

Ce pack contient Echo Dot (3e génération) – charbon et l'ampoule intelligente A19 Philips Hue White, pack de 2, compatible Bluetooth et Zigbee

Certifié pour les humains – Ces ampoules Philips Hue sont certifiées pour les appareils humains – sans difficulté, sans bricolage, sans stress. Aucune patience nécessaire, c'est en fait simple.

Rencontrez Echo Dot – Notre enceinte intelligente la plus populaire avec un design en tissu. C'est notre enceinte intelligente la plus compacte qui s'intègre parfaitement dans les petits espaces.

Simple à configurer – Connectez facilement ces lampes intelligentes Philips Hue à Echo Dot (3e génération) via Bluetooth, aucun concentrateur requis. Allumez simplement votre ampoule et dites «Alexa, découvre les appareils».

Connectez vos lampes intelligentes Philips Hue à Alexa pour un contrôle vocal facile. Réglez vos lumières pour qu'elles s'allument progressivement avant votre alarme pour imiter le lever du soleil. Demandez simplement: «Alexa, réveille-moi à 7 heures du matin avec des lumières»

Contrôle vocal de votre maison intelligente – Allumez les lumières, réglez les thermostats, verrouillez les portes et plus encore avec des appareils connectés compatibles.

Pack Echo Dot avec pack de 2 couleurs Philips Hue White & Color

Ce pack contient Echo Dot (3e génération) – charbon et l'ampoule intelligente A19 de Philips Hue White & Color, compatible Bluetooth et Zigbee

Certifié pour les humains – Ces ampoules Philips Hue sont certifiées pour les appareils humains – sans difficulté, sans bricolage, sans stress. Aucune patience nécessaire, c'est en fait simple.

Rencontrez Echo Dot – Notre enceinte intelligente la plus populaire avec un design en tissu. C'est notre enceinte intelligente la plus compacte qui s'intègre parfaitement dans les petits espaces.

Connectez vos lampes intelligentes Philips Hue à Alexa pour un contrôle vocal facile. Réglez vos lumières pour qu'elles s'allument progressivement avant votre alarme pour imiter le lever du soleil. Demandez simplement: «Alexa, réveille-moi à 7 heures du matin avec des lumières»

Simple à configurer – Connectez facilement ces lampes intelligentes Philips Hue à Echo Dot (3e génération) via Bluetooth, aucun concentrateur requis. Allumez simplement votre ampoule et dites «Alexa, découvre les appareils».

Contrôle vocal de votre maison intelligente – Allumez les lumières, réglez les thermostats, verrouillez les portes et plus encore avec des appareils connectés compatibles.

6 choix pour un éclairage intelligent facile – Commencez avec un éclairage intelligent avec des ampoules intelligentes Hue et votre Echo Dot, prenant en charge jusqu'à 5 ampoules intelligentes compatibles Bluetooth et Zigbee Hue. Ajoutez le Hue Hub pour un éclairage intelligent pour toute la maison (jusqu'à 50 points d'éclairage) et des fonctionnalités supplémentaires.

Ampoule intelligente Philips Hue Single Premium A19

Activation vocale: l'ampoule Philips Hue blanche et couleur A19 fonctionne avec Alexa pour le contrôle vocal (concentrateur intelligent requis, appareil Alexa et concentrateur vendus séparément); Pour l'expérience Full Hue et pour profiter de l'activation vocale, achetez le hub Philips Hue (modèle: 458471); Recherchez «Philips Hue Hub» ou «B016H0QZ7I» pour trouver ce produit sur Amazon.

Possibilités illimitées: choisissez parmi 16 millions de couleurs pour changer instantanément l'apparence et l'atmosphère de votre pièce ou contrôler vos lumières intelligentes avec votre appareil vocal; Exiger le hub Philips Hue (vendu séparément) pour l'expérience Full Hue

Prenez le contrôle: contrôlez vos lumières Philips Hue Color avec votre voix à l'aide d'Alexa, d'Apple HomeKit ou de Google Assistant; Associez-le à la domotique avec votre système Nest ou Samsung SmartThings existant

Installation facile: Pour installer, vissez simplement les bupounds intelligents à l'emplacement d'éclairage souhaité, téléchargez l'application mobile Hue et associez votre hub Hue; Contrôlez les lampes équipées d'ampoules intelligentes et les plafonniers via l'application Philips Hue; Idéal pour vos luminaires de ventilateur de plafond, lampadaires, lampes de table, suspensions et bien plus dans votre maison intelligente

Développez votre maison intelligente: agrandissez facilement votre système d'éclairage avec des accessoires intelligents (vendus séparément), tels qu'un gradateur de teinte, un robinet de teinte ou un capteur de mouvement de teinte

