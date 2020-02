La manière de chevet du chirurgien prometteur Dr.Zoe Hart (Rachel Bilson) est DOA, elle est donc forcée d’échanger dans l’agitation de New York pour la petite ville de Bluebell, Alabama sur Hart of Dixie (2011-2015). Quand Zoé arrive, elle découvre que son père biologique récemment décédé, que sa mère a gardé secret, lui a laissé la moitié de son cabinet médical. Zoe apprend également rapidement que lorsqu’il s’agit des résidents de Bluebell, l’hospitalité du sud est rare.

Ce poisson hors de l’eau comprend que la vie à Bluebell est tout sauf ennuyeuse, d’autant plus qu’elle traite de triangles amoureux, d’un médecin de la ville et d’une multitude de Belles réelles dirigées par un citron très aigre. Bluebell est habitée par des habitants excentriques qui sont passionnés par leurs traditions originales, et Zoé peut tout de même s’intégrer. Voici les 10 meilleurs épisodes de Hart of Dixie (selon IMDb.)

10 Je tombe en morceaux (saison 2, épisode 1) -8,4

Lors de la première de la saison 2, Bluebell est toujours sous le choc de la nouvelle selon laquelle George Tucker (Scott Porter) a annulé son mariage avec Lemon Breeland (Jaime King) pour nul autre que le joli médecin qui porte le shorty. Dommage que George fasse son grand geste romantique après que Zoé et Wade Kinsella (Wilson Bethel) agissent sur leur tension sexuelle frémissante de la saison 1.

Aucun bon triangle amoureux ne se résout rapidement, ce qui signifie que c’est à Zoé de trouver un moyen d’étirer la formation de “Zeorge”. Toute fan de femmes avec des yeux est de toute façon enracinée pour “Zade”. Pendant ce temps, Lemon doit comprendre comment échanger son statut de socialiste et devenir membre de la classe ouvrière.

9 Blue Christmas (Saison 2, épisode 10) – 8.4

Zoe a les mains pleines alors qu’elle sabote par inadvertance un autre événement en ville. Lemon continue de passer plus de temps à pleurer la fin de sa romance avec Lavon Hayes (Cress Williams). Cela est dû en partie à son implication avec l’insupportable Ruby Jeffries (Golden Brooks). Le meilleur cadeau de Noël que Hart of Dixie offre aux téléspectateurs envoie Ruby loin, très loin.

Zoé fait confiance à Crazy Earl pour sauver Noël (Christopher Curry). La vulnérabilité de Wade en ce qui concerne son père alcoolique fait que Zoé le voit sous un jour différent. Wade a une longue histoire de nettoyage des dégâts de Crazy Earl, mais Zoé croit en son père et en son fils, en les aidant à se rapprocher plus que jamais. Parce que Noël est une question de miracles, Zoé donne à Wade son cœur et Brick aime le sexe est un lieu très public.

8 Fin des jours (saison 4, épisode 9) -8,4

Après les rêves d’Anna Beth Nass (Kaitlyn Black), la fin est proche, les Bluebellians commencent à agir plus vicieux que jamais. “End of Days” n’est pas seulement l’avant-dernier épisode de la saison, c’est le dernier arrêt avant la finale de la série. La saison 4 consiste à donner à ces Sudistes fous les fins heureuses qu’ils méritent.

Hart of Dixie n’introduit jamais une intrigue trop profonde, donc résumer toutes les histoires des personnages principaux est aussi satisfaisant qu’un morceau de gâteau de The Butter Stick. Rien de tel qu’une apocalypse imminente pour stimuler des propositions romantiques. Parmi tant de moments YOLO, la vedette est le voyage sur la route de George et Zoé qui boucle leur histoire, faisant savoir aux fans que ces deux-là étaient toujours destinés à être amis.

7 Le fer à friser (saison 4, épisode 2) – 8.5

Juste au moment où il semble que Wade et Zoe vont enfin se mettre ensemble, Zoe découvre qu’elle est enceinte. Il est frustrant de voir ces deux tourtereaux affronter un autre obstacle, et Wade prouve une fois pour toutes qu’il est un nouvel homme quand il refuse de jeter l’éponge alors que Zoé déraille. Il n’y a pas de meilleur couple pour démontrer que l’amour n’est pas toujours aussi facile que Zoé et Wade.

Ce couple fonctionne, mais ce ne serait pas authentique si elle ne paniquait pas, et il n’était pas complètement ignorant de la façon de traiter avec la femme qui continue de bouleverser sa vie.

6 Le très bon bagel (saison 4, épisode 3) – 8.5

Zoé et Wade se réunissent enfin, mais il y a des développements plus intéressants sur “The Very Good Bagel”. Tout d’abord, trois anciennes reine des abeilles Lemon, AnnaBeth et Crickett (Brandi Burkhardt), prennent une escapade entre filles pour revivre leurs jours de gloire. La transformation de Lemon d’une Belle prude dont le sens de la mode remonte au Sud de l’ère Jim Crow a été remplacée par une version améliorée qui sait laisser tomber ses cheveux et passer un bon moment.

Après des tonnes de hauts et de bas, Lemon et son ancien fiancé font enfin une autopsie sur leur histoire d’amour ratée, et il est facile de les imaginer comme deux adolescents au cœur fou. Ils discutent de la douceur amère du premier amour et finissent par fermer le livre sur leur passé.

5 L’onglet Butterstick (Saison 4, épisode 7) -8,5

Aucune pierre ne se détourne quand il s’agit de boucler les bouts de la dernière saison de Hart of Dixie. Le citron n’obtient aucune réponse ni fermeture en ce qui concerne sa maman absente, mais à ce jour, elle n’en a plus besoin. Elle canalise toute sa colère en quelque chose de plus positif: elle et Magnolia (Claudia Lee) accueillent leur demi-sœur Scarlett (Talitha Eliana Bateman) dans la famille. Quand la vie remet des citrons Lemon Breeland, elle fait de la limonade.

Une intrigue secondaire plus légère implique Wade essayant de donner un coup de pied à sa dinde froide. C’est génial que ce chien s’installe, mais est-il vraiment nécessaire de le stériliser?

4 Le grand jour (saison 1, épisode 22) -8,6

Toute la saison 1 se prépare pour le grand jour de George et Lemon. Malgré une énorme tempête et ses sentiments pour Zoé, George est déterminé à se rendre dans l’allée. Le sort de George et Lemon est moins intéressant que ce qui se passe entre Wade et Zoé lorsqu’ils se retrouvent coincés dans une grange abandonnée.

Ces deux-là sont assez sexy quand ils sont secs, mais giflez une chemise blanche sur le bon docteur, arrosez-les tous les deux et tournez la chimie au plus haut, et personne ne se soucie du SS George et du citron qui prennent assez d’eau pour couler le tout navire.

3 Second Chance (Saison 3, épisode 22) – 8.7

Les cliffhangers de la saison Hart of Dixie sont toujours de la variété romantique, bien qu’ils soient rarement exécutés avec les résultats escomptés. Dans une tournure inattendue, Lemon se retrouve inconsciemment au centre d’un triangle amoureux, laissant ses deux prétendants hauts et secs.

Au lieu de Zoé quitter la ville (pour revenir au cours de la saison 3 avec le gars de rebond le plus sympathique de tous les temps), c’est Wade qui devrait mettre sa ville natale dans son rétroviseur. Après une saison entière à part, Zoe a un moment a-ha sur ses sentiments pour Wade, mais il est difficile de ne pas se réconcilier avec Joel (Josh Cooke) pour se reconnecter quand il fera un bref retour.

2 Kablang (saison 4, épisode 1) – 8.8

Il est grand temps que Zoé courtise Wade, et elle sort les gros pistolets, ses seins. “Kablang” a une seule bosomie et a mouillé le Dr Hart, sortant du lac dans le but de séduire son ex. Tout cela est très Coyote Ugly moins le bar et l’alcool. Elle propose également l’équivalent Bluebell de Lloyd Dobler et la célèbre scène BoomBox mais finit par sérénader le mauvais gars. C’est dans ces moments que nous pouvons comprendre que même la plus belle femme peut être un bordel embarrassant et embarrassant quand il s’agit d’attraper le gars.

Moins attrayant est l’alpha, le bras de fer masculin agressif de George et Lavon contre Lemon. C’est un peu trop vieille école, traitant une femme comme un objet et tout, mais au moins cela conduit à la disparition des Trois Stooges du prétendu service d’incendie de Bluebelle.

1 Bluebell (Saison 4, épisode 10) – 9.2

“Bluebell” fourre tout ce qui fait de Hart of Dixie un grand spectacle en une heure. Il y a des hochements de tête à la saison 1, y compris l’arrivée d’un nouvel avocat de la ville joué par Autumn Reeser (The O.C.), une fille de New York qui rappelle l’ancien snob de la grande ville, Zoé. Il y a des intrigues qui ont mal tourné, l’amour des couples mis à l’épreuve et un doux moment où Zoé remercie Harley de lui avoir donné un foyer.

La série se termine sur sa note la plus fantaisiste; un vrai numéro de chanson et de danse. Il est difficile de se souvenir d’une époque où les émissions sur la vie dans les petites villes n’étaient pas sombres et subversives, remplies de secrets troublants et de relations dysfonctionnelles. La saison de quatre saisons de Hart of Dixie et la finale des tapotements d’orteils sont des rappels bienvenus.

