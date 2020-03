Les 10 meilleurs films de comédie de tous les temps (selon Rotten Tomatoes)

Les films d’humour sont depuis longtemps un incontournable du cinéma américain. Bien qu’ils aient été pertinents tout au long du début des années 1900, ils sont devenus encore plus populaires aujourd’hui. Pour cette raison, nous avons pensé qu’il était temps de regarder les plus grands films de comédie à ce jour. Pour ce faire, nous allons nous tourner vers le système de classement sur Rotten Tomatoes.

Le site Web d’agrégation de critiques prend en compte plusieurs facteurs lors de l’empilement des meilleures comédies: l’année de sortie d’un film, le nombre de critiques qu’il contient et le score du tomomètre. Le dernier de ceux-ci – le Tomatometer Score – est le plus important; combiner toutes les notes d’un large éventail de critiques et de critiques en un seul décompte numérique. La combinaison de tous ces facteurs donne à un film le score du tomomètre ajusté, ce que nous utiliserons pour aligner le meilleur.

CONNEXES: Les 10 meilleurs drames de tous les temps (selon les tomates pourries)

Maintenant que nous avons discuté de la logistique, il est temps de rire de certains des meilleurs films du moment. Voici les plus grandes comédies de tous les temps, selon Rotten Tomatoes.

10 BlacKkKlansman (2018): 96%

Bien que BlacKkKlansman soit plus régulièrement classé comme un film policier biographique, Rotten Tomatoes le fait tomber dans le territoire de la comédie, d’où la raison pour laquelle il apparaît ici.

Le film de 2018 raconte le tout premier détective noir à travailler pour le service de police dans les années 1970 à Colorado Springs. Grâce à son travail, il espère éliminer le groupe local Ku Klux Klan.

BlacKkKlansman était pertinent, passionnant et intéressant. Les performances de la distribution étaient également très appréciées.

9 Coco (2017): 97%

Le genre comique va bien au-delà des films en direct. En fait, de nombreux films d’animation sont chargés d’humour et de vie; Coco ne fait pas exception.

Ce film Pixar 2o17, inspiré par la fête mexicaine des Morts, suit un garçon nommé Miguel, qui espère devenir un jour un artiste célèbre. Parce que sa famille a une interdiction stricte de la musique, cependant, réaliser son rêve ne sera pas une tâche facile. Après être tombé au pays des morts, Miguel pourrait avoir la chance de faire ses preuves – surtout après avoir appris son héritage riche en chansons. Cependant, il doit d’abord trouver un moyen d’échapper au monde souterrain coloré.

CONNEXES: Les 10 meilleurs films d’animation de tous les temps (selon Rotten Tomatoes)

Avec son charme, son cœur et sa signification culturelle, Coco a gagné sa place en tant que tube d’animation.

8 Booksmart (2019): 97%

Bien que Amy et Molly de Booksmart aient passé toute leur carrière au lycée à étudier dur pour entrer dans de bons collèges, ils commencent à reconsidérer leurs décisions de vie après avoir appris que même les slackers ont un avenir brillant devant eux. Le couple décide de vivre leurs derniers moments de lycée en se dirigeant vers une soirée de remise des diplômes épique. Le problème? Aucun d’eux ne sait où se déroule l’événement.

L’humour vif et les performances animées du film ont fait rire les téléspectateurs.

7 Toy Story 4 (2019): 97%

Le dernier épisode de la série Toy Story a vu la famille de Bonnie et ses jouets embarquer pour un road trip. Bien que les vacances puissent être amusantes, cela se révèle être un défi pour Woody qui est chargé de garder le nouveau jouet de Bonnie – une spork aux yeux écarquillés qu’elle a nommé “Sporky” – de s’échapper à la poubelle. Alors que Sporky est d’abord celui qui a du mal à accepter sa place comme jouet, Woody commence à reconsidérer son propre but après avoir retrouvé Bo Peep.

Les animations de haute qualité et la chaleur globale de Toy Story 4 ont fait une conclusion épique (et douce).

6 C’est arrivé une nuit (1934): 98%

Si vous rembobinez le temps jusqu’en 1934, vous tomberez sur cette comédie romantique emblématique avec Clark Gable et Claudette Colbert. It Happened One Night raconte l’histoire d’une mondaine riche qui échappe à la règle stricte de son père et tombe amoureuse d’un journaliste récemment licencié.

Bien que Columbia ne s’attendait pas à ce que la comédie romantique classique se passe bien dans les théâtres, son jeu, son dialogue et sa direction ont été salués par beaucoup. Cela l’a fait devenir le premier film à remporter les Oscars “Big Five” aux Academy Awards, y compris celui de Meilleur film.

5 L’adieu (2019): 98%

The Farewell voit une famille découvrir que leur grand-mère va bientôt mourir. Cela les amène à organiser un mariage afin de la retrouver une dernière fois en Chine.

CONNEXES: Les 10 meilleurs films de science-fiction et fantastiques de tous les temps (selon Rotten Tomatoes)

La comédie dramatique de 2019 a été saluée pour la superposition de la dynamique familiale et mettant en vedette des thèmes faciles à résonner. L’action forte a également été saluée, tout comme la conclusion poignante.

4 huitième année (2018): 99%

Un conte de passage à l’âge adulte, huitième année parle d’une fille qui souffre d’anxiété sociale. Bien qu’elle espère au lycée, la fin du collège s’avère être un défi car elle a du mal à se lier avec son père, à pratiquer la confiance qu’elle prêche en ligne et à s’intégrer.

Le regard authentique et intime du film sur l’adolescence lui a valu beaucoup d’éloges de la critique. L’actrice principale Elsie Fisher s’estompa dans son rôle, donnant à Eighth Grade une ambiance encore plus authentique.

3 Lady Bird (2017): 99%

Lady Bird a une adolescente de Sacramento qui tente de terminer sa dernière année dans un lycée catholique. Bien qu’explorer la romance, rejoindre le groupe de théâtre et planifier son avenir soit passionnant, ces expériences sont émoussées par la relation compliquée que le personnage titulaire entretient avec sa mère.

Le film fougueux était bien écrit et joliment moulé, Saorise Ronan tenant le rôle principal. De plus, les thèmes esthétiques et stratifiés du début des années 2000 ont impressionné les critiques.

2 Temps modernes (1936): 100%

L’emblématique Charlie Chaplin incarne Little Tramp dans cette comédie burlesque de 1936 sur un homme qui tente de traverser une société industrielle modernisée.

Bien que Modern Times était rempli de scénarios dignes de rire, il représentait également la lutte plus profonde pour traverser la vie pendant la Grande Dépression. Ceci, combiné avec le charme et le charme de Chaplin, rendait les temps modernes difficiles à ignorer.

1 Singin ’In The Rain (1952): 100%

Singing in the Rain se concentre sur la transition entre l’ère du cinéma muet d’Hollywood et celle des “talkies” dans les années 1920. Pour ce faire, le film se concentre sur une actrice en herbe qui est prête à compléter la voix off d’une femme dans une comédie musicale romantique.

La comédie de 1952 était remplie de chansons animées, de scènes emblématiques et de personnages mémorables. Cela a contribué à le cimenter comme un classique.

SUIVANT: Les 10 meilleurs classiques de tous les temps (selon les tomates pourries)

Prochain

Les 10 meilleures épopées de la Seconde Guerre mondiale, classées



A propos de l’auteur

Brooke est un écrivain de . obsédé par la musique et les films. Après avoir obtenu son diplôme de journalisme à l’Université de Floride en 2018, elle a déménagé à New York pour se lancer dans le monde du divertissement.

Dans ce coin d’Internet, elle aime se promener sur Disney, les histoires féminines, l’histoire d’Hollywood et les sitcoms emblématiques.

En savoir plus sur Brooke Bajgrowicz