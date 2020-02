Les 10 meilleurs films de super-héros pour les personnes qui n’aiment pas les films de super-héros

Avec le classement de Marvel Cinematic Universe en milliards de dollars chaque année, il est sûr de supposer que les films de super-héros et de bandes dessinées sont là pour le dire. Certains peuvent voir la montée de ces films massifs une guerre contre des films plus astucieux tandis que d’autres le voient comme une grande évasion. Bien sûr, certains cinéastes les considèrent comme rien de plus que des films plus artistiques, il y a encore beaucoup de mérite à certains films de super-héros.

Qu’ils combinent différents genres, profitent d’un support unique, ou même aient le soutien d’auteurs derrière la caméra, ce sont les meilleurs films de super-héros que les fans non-super-héros peuvent apprécier.

10 Mystery Men

Une bonne parodie est difficile à réaliser, mais heureusement, Mystery Men parvient à se tailler une merveilleuse petite niche. Avant l’âge des méta-films, Mystery Men les a déconstruits avec cette comédie pointue mettant en vedette l’un des meilleurs moulages d’ensemble assemblés, mettant en vedette Hank Azaria, Ben Stiller, Janeane Garofalo, Eddie Izzard, Greg Kinnear et d’autres.

C’est un plaisir maladroit qui s’intègre parfaitement à notre âge actuel d’humour autoréférentiel. Il est également important de noter que ce film incluait également la magie de l’ultra-hit «All-Star» de Smash Mouth, un cadeau qui ne cesse de donner.

9 gardiens de la galaxie

Pour les fans d’opéras de science-fiction schlocky, de musique pop des années 1970 et d’acteurs comme Glenn Close, John C. Riley et Benecio Del Toro qui disent un tas de trucs spatiaux étranges, ce film est pour vous.

Écrit par James Gunn, toujours irrévérencieux, les premiers Gardiens de la Galaxie agissent à la fois comme un moment amusant et comme une preuve que Marvel peut lancer n’importe quel personnage de niveau B à l’écran tout en faisant des millions. Même avec ça, c’est un grand film de science-fiction qui fait écho aux goûts de Star Wars, Last Starfighter et même un peu de Spaceballs.

8 Thor Ragnarok

Bien sûr, ce film existe dans une énorme série de films sérialisés qui saignent tous ensemble. Il se transforme également en un festival CGI à grande échelle comme la plupart des films Marvel. Malgré tout cela, Ragnarok ressemble à une telle bouffée d’air frais par rapport aux autres films MCU. Le réalisateur Taika Waititi (What We Do in the Shadows, Boy, Jojo Rabbit) a utilisé sa marque d’humour unique pour créer l’un des films de super-héros les plus drôles du moment.

Les fans de Flash Gordon adoreront l’approche plus campante de ce dieu nordique, car elle abandonne toute la sensation conventionnelle et étrangement pro-militaire des autres films Marvel.

7 Le film Lego Batman

Le film Lego de 2014 n’aurait pas dû fonctionner aussi bien qu’il l’a fait. Un film basé sur des jouets qui avaient réellement de la substance? Ridicule, non? Encore plus surprenant a été son film dérivé, mettant en vedette une version Lego de Batman (exprimé par Will Arnett).

Heureusement, rien de l’humour ou du charme de la première aventure alimentée par la brique n’a été perdu. Celui-ci contient de nombreuses références non seulement à la tradition de Batman, mais à de nombreuses autres propriétés massives de Warner Bros. Il contient également un merveilleux message sur l’importance de la famille, de l’amitié et de l’amour-propre, quelque chose que la plupart des films de super-héros n’ont pas tendance à offrir.

6 Hellboy / Hellboy II: L’armée d’or

Guillermo Del Toro est l’un des meilleurs visionnaires modernes du cinéma. Son amour des vieux films de monstres couplé à son talent pour des images visuellement époustouflantes a produit des projets vraiment uniques. Sa duologie Hellboy fait partie des films les plus créatifs des années 2000. Le tour de Ron Pearlman en tant que héros titulaire est une performance divertissante et l’une des meilleures décisions de casting de tous les temps.

Plein d’effets pratiques, d’humour noir et juste la bonne quantité d’horreur, les films Hellboy sont vraiment uniques dans le canon du film de super-héros. En outre, le deuxième film présente une performance Seth MacFarlane vraiment drôle.

5 Captain Underpants: le premier film épique

“Tra-la-laaa!” L’adaptation cinématographique des livres pour enfants super populaires de Dav Pilkey est un moment amusant pour les familles. Sans conteste le meilleur film Dreamworks sorti depuis des siècles, Captain Underpants raconte l’origine du héros en sous-vêtements créé par deux jeunes amis. Les rebondissements? Leur principal finit par devenir ce super-héros dans la vraie vie.

C’est un film plein d’humour, de cœur, et montre à quel point l’imagination peut être importante. Il présente un casting all-star et un style d’animation qui correspond étroitement aux livres. C’est le film parfait pour les jeunes fans et pour ceux qui apprécient les films d’animation créatifs.

4 Deadpool / Deadpool 2

Il est difficile de revisiter beaucoup de films X-Men à la suite de films de super-héros plus modernes. Heureusement, Deadpool a lancé une direction très amusante pour la franchise dirigée par des mutants. Ryan Reynolds joue le mercenaire avec une bouche dans l’un des films de super-héros les plus drôles jamais. Plein de méta-humour et beaucoup de blagues au détriment d’autres super-héros (en particulier Green Lantern).

Sa suite est également très bonne, avec Zazie Beetz dans Domino et Josh Brolin dans Cable. Cela prend une direction beaucoup plus orientée vers l’action, grâce au co-directeur de John Wick, David Leitch, qui a mené le projet.

3 Le chevalier noir

Christopher Nolan a conçu un chef-d’œuvre du crime mature avec ce thriller de 2008. Au lieu de se concentrer sur les bouffonneries de super-héros, Nolan a fait un film qui fait écho aux goûts de Heat qui se trouve juste à mettre en vedette un personnage masqué. Christian Bale et Heath Ledger sont tous deux en pleine forme, le score de Hans Zimmer étant parmi les meilleurs.

Bien que cela semble souvent un peu prétentieux et passe trop de temps à expliquer des métaphores très simples, personne ne peut nier la sensation épique de ce film. C’est bien. Il est toujours référencé près de 12 ans depuis sa sortie, même avec Joker. Ce n’est pas un petit exploit.

2 Logan

James Mangold a réalisé l’envoi parfait pour Wolverine (Hugh Jackman) dans ce film sanglant, émotif et réfléchi. Combinant des éléments de westerns, de films d’action et de science-fiction pour créer sans doute le plus grand film de super-héros moderne. Le tour de Dafne Keen en tant que X-23 est super, avec Patrick Stewart jouant Charles Xavier pour la dernière fois.

Logan a élevé le genre au prestige. Cela ressemble à un film important parce qu’il l’est. Cela a mis fin à un arc de personnage de 17 ans avec équilibre et grâce, ce qui est difficile à réaliser de nos jours où chaque film doit être un festival CGI avec des MacGuffins magiques. C’est le No Country For Old Men des films de bandes dessinées.

1 Batman

Le film de 1989 de Tim Burton basé sur le personnage populaire a mis le feu à l’industrie. Cela a déclenché l’engouement des super-héros modernes et a prouvé au monde que M. Mom pouvait être le chevalier noir. Ce qui élève ce film au-dessus des autres films de super-héros, c’est son style.

Gotham City ressemble à un personnage. C’est un endroit magnifiquement conçu qui ressemble à une peinture. Ce style saigne dans sa narration, où il se sent comme un grand thriller noir. Jack Nicholson en tant que Jack Napier / The Joker est l’un des meilleurs patrons de la foule dans les films. Batman n’est peut-être pas autant parlé que The Dark Knight, mais il mérite de l’être.

