Les 10 meilleurs films et émissions à venir sur Netflix en avril 2020 – .

Netflix ajoute des dizaines d’émissions et de films à son service de streaming en avril, mais ce sont les dix que nous pensons que vous devriez ajouter à votre file d’attente ce mois-ci.

Les six saisons de Community arrivent sur Netflix après avoir été bloquées sur Hulu pendant des années.

Les originaux de Netflix retournés incluent Money Heist, Hi Score Girl et After Life.

Quand j’ai écrit l’édition de mars 2020 de cette fonctionnalité, je ne savais pas que quelques jours plus tard, nous serions tous coincés à l’intérieur pendant des semaines, voire des mois, désespérés de quelque chose à faire alors que nous sortons tous de la nouvelle pandémie de coronavirus. La bonne nouvelle est que les services de streaming comme Netflix nous ont occupés entre-temps, car nous avons tous rattrapé nos émissions préférées et paniqué à propos de Tiger King.

Malheureusement, il n’y a pas de deuxième saison de Tiger King pour nous divertir ce mois-ci, mais il y a plusieurs ajouts notables à la bibliothèque Netflix ce mois-ci. Par exemple, les six saisons de la bien-aimée communauté de sitcom NBC arrivent sur le service de streaming le mercredi 1er avril. Pendant des années, Hulu était le seul endroit à regarder légalement Community, mais maintenant les abonnés Netflix peuvent également participer au plaisir. Même Yahoo! La saison des écrans est incluse.

Quant aux originaux de Netflix, avril est en fait relativement mince, mais nous obtenons de nouvelles saisons de Money Heist (qui est l’une des émissions en langue étrangère les plus populaires du service), After Life (qui est la première émission que Ricky Gervais a créée et depuis Derek) et Hi Score Girl (une série qui m’a fait déchirer plus d’une fois). Je suis également incroyablement excité de voir Middleditch & Schwartz, qui est une sélection de spectacles d’improvisation de Thomas Middleditch (Silicon Valley) et Ben Schwartz (Parks and Recreation) qu’ils ont filmés lors d’une tournée dans le pays.

Enfin, il y a des films sous licence stellaires qui arriveront sur Netflix en avril. Je ne suis pas sûr d’avoir regardé The Social Network depuis que je l’ai vu dans les salles il y a près de dix ans, mais je devrais peut-être l’ajouter à ma file d’attente ce mois-ci. Nous remettons également les trois films Matrix en service, au cas où vous voudriez rattraper votre retard avant la sortie du quatrième film… finalement. Et il n’y a vraiment jamais de mauvais moment pour revoir Django Unchained:

Maintenant que vous avez vu le meilleur, jetez un œil au reste – voici la liste complète de tout ce qui sera ajouté au catalogue de Netflix ce mois-ci, ainsi que tout ce dont le service se débarrassera.

