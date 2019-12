Les westerns sont uniques dans leur capacité à capturer un moment intemporel de l'histoire tout en offrant l'une des meilleures cinématographies de l'histoire du cinéma. Qu'il s'agisse des westerns spaghetti classiques des années 60 et 70 ou des nouveaux plus croustillants sortis aujourd'hui, les westerns auront toujours un public. Les goûts de Sergio Leone et John Wayne ont peut-être disparu, mais leur influence n'a jamais été aussi forte avec certains des meilleurs westerns sortis au cours de la dernière décennie.

Sans parler de quelques hommages subtils aux grands, les westerns possèdent toujours le même sens de l'aventure et du danger que l'on retrouve dans les originaux. Avec cela, voici les 10 meilleurs films occidentaux de la décennie (selon Rotten Tomatoes).

Seuls les films classés comme "westerns" sur Rotten Tomatoes seront pris en compte, c'est pourquoi Slow West et Les frères soeurs passer.

dix Hostiles (2018) 71%





Christian Bale revient dans le Far West en 2018 Hostiles en tant que capitaine de l'armée réticent qui est chargé d'escorter un Amérindien et sa femme. Le directeur de Masse noire, Crazy Heart, et Sorti du four, Scott Cooper a montré qu'il était capable de plus que de simples biopics historiques.

L'entrée de Cooper dans le genre occidental montre sa polyvalence en tant que réalisateur, et continuera probablement à le faire à l'avenir. Hostiles est moins un shoot'em up typique de l'ouest et plus un reflet des dangers de l'expansion vers l'ouest et du destin manifeste, l'obscurité résidant dans le cœur de l'homme alors qu'il conquiert de plus en plus. Cette représentation granuleuse de l'ouest a été bien accueillie par les critiques et les membres du public, ce qui en fait un succès pour Cooper et Bale.

9 Prunellier (2011) 74%





Une continuation du classique Butch Cassidy et le Sundance Kid, la bien-aimée Cassidy est toujours en vie et vit sous l'alias de James Blackthorn. Après avoir été en fuite pendant un certain temps, il cherche à rentrer chez lui jusqu'à ce qu'une rencontre inattendue avec un étranger retarde son voyage de retour.

Avec Sam Shepard en tête, Blackthorn est à la fois un hommage à l'ouest et Butch Cassidy et le Sundance Kid, en lui rendant justice en poursuivant l'héritage d'une légende. Non seulement cela, l'acteur Sam Shepard était vénéré pour son attitude charismatique en tant que Cassidy bien-aimé, dont la représentation originale de Robert RedfordLe personnage de 'a été parfaitement transféré dans cette suite pas si officielle.

8 The Keeping Room (2015) 74%





Ce thriller-western suit un trio de femmes qui succombent aux attaques répétées de soldats ivres vers la fin de la guerre civile. Les aspects réalistes de The Keeping Room lui donner un ton plus sombre, semblable à celui de Hostiles.

Malgré un casting relativement inconnu (à part Sam Worthington), The Keeping Room tient parmi les meilleurs westerns de la décennie. En outre, l'inclusion du réalisme historique par le réalisateur Daniel Barber dans la guerre civile offre un aperçu du sud mourant, les derniers vestiges d'un peuple en sécession.

sept Dans une vallée de violence (2016) 76%





Avec des stars expérimentées avec un humour surréaliste, Dans une vallée de violence a fait plus pour les critiques que pour les fans. Essentiellement, c'est un hommage au vieil ouest, mais possède un sens de l'humour similaire à celui du Ballade de Buster Scruggs.

Une bande de hors-la-loi contre un tas de inadaptés et un chien nommé Abbie, Dans une vallée de violence est un goût acquis. Tout en restant fidèle aux tropes et aux conventions courantes du vieil ouest, le réalisateur Ti West tente d'imprégner une nouvelle vie dans un genre coincé dans le temps. Le mélange des genres peut être un succès, avec Dans une vallée de violence atterrissage en plein milieu.

6 The Homesman (2014) 81%





Tommy Lee Jones a réalisé et joué dans son propre film aux côtés de Hilary Swank dans cette sélection du Festival de Cannes. Un autre mettant en vedette un casting all-star avec des noms comme James Spader, John Lithgow, Tim Blake Nelson, Mirando Otto et William Fitchner, The Homesman tire sur quelques cordes dans ce conte de protection et de dévotion.

Certains des meilleurs films sont ceux qui volent sous le radar, évitant la détection et la concurrence des plus gros titres. The Homesman est un excellent exemple de cela, mais se compose toujours d'un casting expérimenté.

5 Coupure Meeks (2011) 86%





Un autre des favoris du festival du film de Kelly Reichardt, Coupure Meeks fait une brève apparition dans les théâtres et a été un échec financier. Parmi les critiques, le film a été qualifié de succès dont le réalisme occidental était définitif dans sa description des jours de l'Oregon Trail.

Le désespoir et la souffrance sont au premier plan du film, justifiant presque le label d'un thriller. L'intégrité et la moralité du groupe sont testées dans leur recherche d'eau ainsi que dans une rencontre avec un natif américain dont les intentions sont inconnues. Le film de Reichardt est un diamant à l'état brut parmi les westerns de cette décennie et mérite certainement le crédit où il doit.

4 Django Unchained (2012) 87%





Personne ne fait des films comme Tarantino, mais avec la sortie de 2012 Django Unchained, il est maintenant sûr de dire que personne n'a abordé l'esclavage de la même manière que Tarantino. Un hommage à Franco Nero Django (qui fait même une apparition en tant que propriétaire d'esclaves), Django Unchained représente le meilleur de ce que Western propose: des fusillades rapides, des scores de trompette, des méchants haineux et quelques doublures.

Christoph Waltz (bien qu'il ait joué le maléfique Hans Landa dans son rôle précédent) joue le mémorable Dr. King Schultz avec certains des meilleurs dialogues de la collection de Tarantino.

3 La ballade de Buster Scruggs (2018) 91%





Les Coen Brothers sont revenus au grand écran avec un film de style vignette se concentrant sur 6 contes différents dans le Far West. Certains mieux que d'autres, la collection incarne une attitude nihiliste envers la vie en Occident et l'insensé du crime. Malgré sa représentation plus sombre, La ballade de Buster Scruggs a des moments légers qui provoquent un rire ou deux.

En plus de cela, le film se compose d'un casting de stars avec des noms comme Liam Neeson, Tim Blake Nelson, Clancy Brown, James Franco et Willie Watson. Malgré des critiques mitigées de la part des critiques, il a quand même reçu un produit frais certifié de Rotten Tomatoes ainsi qu'un score d'audience de 77%, ce qui en fait l'une des meilleures productions des Coen Brothers.

2 Bone Tomahawk (2015) 91%





L'horreur et les westerns sont deux genres qui se croisent rarement, mais Tomahawk en os a prouvé que le duo dynamique peut parfaitement fonctionner. Malgré sa brève apparition dans les théâtres, le film présente des acteurs de personnages notables comme Matthew Fox, Richard Jenkins et David Arquette, sans parler du rôle principal de Kurt Russell en tant que Sherrif Hunt. Le film d'une violence envoûtante de S. Craig Zahler présente des scènes grotesques, en particulier une qui a chassé le public des cinémas.

Le score de Rotten Tomatoes est bien mérité comme exemple de mélange de genre bien fait. L'ouest peut être plein d'air sec et de soleil chaud, mais ce qui se cache à l'intérieur peut devenir tout à fait autre chose.

1 True Grit (2010) 96%





Un remake du film classique de John Wayne, Le vrai courage stars Jeff Bridges et Matt Damon dans ce conte d'une jeune fille en quête de justice. Après le meurtre de son père, Mattie Ross, naïf mais prêt à tout, ne recule devant rien pour garantir que justice soit rendue à Tom Cheney.

La vengeance est un plat qui se sert froid, et celui-ci est certainement justifié. En tant que l'un des meilleurs rôles de Matt Damon, Le vrai courage comporte un grittier (vous l'avez compris?) et une version plus réaliste du conte bien-aimé, mettant en évidence les longueurs auxquelles les gens iront pour se venger.

