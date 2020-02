Les 10 meilleurs internats à la télévision et au cinéma

Les films et les émissions de télévision conçus pour un jeune public adulte ont toujours une bonne dose d’angoisse et de drame. Mais les histoires racontées dans les internats ajoutent une couche supplémentaire d’ombre et des hiérarchies sociales complexes. Ils sont également souvent la toile de fond pour des intrigues paranormales passionnantes. Les histoires d’internat attirent toujours un public.

Tous les internats à l’écran n’incluent pas de monstres et de magie. Mais cela ne les rend pas ennuyeux. Les internats à l’écran donnent au public un avant-goût de la vie de dortoir parmi les adolescents en pleine croissance qui trouvent leur chemin dans la vie. Voici les 10 meilleurs internats de télévision et de cinéma.

10 Académie Saint-Vladimir

Du film The Vampire Academy basé sur la série de livres vient un pensionnat paranormal rempli de gardiens de vampires en formation. Les Moroi sont des vampires pacifiques qui vivent une vie mortelle, et les dhampirs sont des gardiens mi-humains mi-vampires.

Les dhampirs suivent des cours comme les techniques avancées de combat des gardiens, l’entraînement et le conditionnement des poids et les bases du contrôle élémentaire pour apprendre à protéger les Moroi contre les vampires immortels, Strigoi. Mais ils prennent toujours le temps d’étudier la poésie, le calcul et l’écriture créative comme des étudiants normaux. Après tout, ils doivent s’intégrer dans le monde réel.

9 Greenhouse Academy

Composée de deux maisons concurrentes, la Greenhouse Academy de la série Netflix titulaire est un pensionnat d’élite qui attire des étudiants intelligents et doués qui espèrent un avenir radieux. Le frère et la sœur Hayley et Alex Woods assistent dans l’espoir de suivre les traces de leur mère astronaute après son décès.

Mais lorsque les deux maisons rencontrent un complot pour détruire le monde, c’est aux étudiants de Greenhouse de le sauver. Combien d’écoles mettent réellement leurs élèves au défi de devenir des héros?

8 Illyria High School

Elle est l’homme a donné au public un internat plein d’enseignants et d’employés désemparés qui feraient en sorte de s’en tirer avec quelque chose de facile comme une tarte. Viola a fréquenté le lycée Illyria déguisé en son frère jumeau fraternel Sebastian, et personne ne l’a remarqué.

C’était aussi agréable de voir un film de lycée se dérouler autour d’un sport qui n’était pas le football. L’accent d’Illyria sur le football a été un changement de rythme rafraîchissant dans un film pour adolescents sur le sport. La meilleure partie de l’école, cependant, a été lorsque l’entraîneur de football dur comme des clous a déclaré ne pas faire de discrimination en fonction du sexe.

7 Spenser Academy

Les Fils d’Ipswich, les descendants des sorcières du Massachusetts, fréquentent la Spenser Academy sous le couvert d’étudiants nageurs compétitifs. Leurs pouvoirs et leur belle apparence font d’eux les rois de l’école, jusqu’à ce que le cinquième Fils d’Ipswich, descendant de l’ancêtre banni, réapparaisse.

Un pensionnat qui ne soupçonne jamais des générations de coven de sorcières qui se promènent dans ses couloirs et permet à ses élèves d’avoir des combats magiques sur le terrain constitue l’environnement le plus amusant. De plus, tout internat avec Sebastian Stan est automatiquement le meilleur.

6 L’Académie des parapluies

L’adaptation Netflix de la bande dessinée du même nom présente une famille de super-héros dysfonctionnelle, tous adoptés comme enfants et élevés pour sauver le monde. Mais les choses ne se déroulent pas et elles se dissolvent. Lorsque leur père adoptif, Sir Reginald, est mystérieusement tué, les membres survivants de l’académie d’origine unissent leurs forces pour le résoudre.

Ils trouvent qu’un des enfants que Sir Reginald n’a jamais adopté et qui a été rejeté par l’Académie est le coupable qui essaie de déclencher une apocalypse. L’Académie des parapluies savait quand refuser les étudiants problématiques.

5 Atelier des arts mortels du Dominion du roi

Le King’s Dominion est un pensionnat créé pour enseigner aux jeunes assassins prometteurs du monde entier. L’académie Deadly Class est l’école ultime qui apprend à ses élèves à survivre aux situations les plus vicieuses. Le programme les met au défi et les transforme en machines à tuer ultimes.

C’est peut-être une dure leçon, mais au moins les étudiants de King’s Dominion n’auront jamais personne pour en tirer le meilleur parti. Apprendre des compétences allant du combat à l’épée aux arts martiaux en passant par la bataille tactique n’est pas une mauvaise forme d’étude.

4 Les Anubis

Le spectacle Nickelodeon House of Anubis dispose d’un pensionnat qui est essentiellement une salle d’évasion perpétuelle. Les élèves doivent résoudre des énigmes et déverrouiller les mystères de l’académie pour traverser la journée moyenne. Avec quelques sorts magiques et égyptiens anciens lancés, The Anubis ressemble à l’une des écoles les plus amusantes à fréquenter.

Se soustraire à un gardien suspect qui les met en lock-out lorsqu’ils commencent leur enquête sur un camarade disparu a ajouté la touche finale à un complot fantastique. The Anubis est fondamentalement un rêve pour les fans de The Mummy.

3 École Xavier pour jeunes surdoués

L’univers Marvel a créé l’un des internats les plus cool avec l’académie destinée à former les futurs X-Men. Loger de jeunes mutants et leur apprendre à perfectionner leurs pouvoirs fait de Xavier’s School for Gifted Youngsters le rêve d’un fan de super-héros.

Plus que cela, cela montrait aux enfants effrayés qu’ils avaient une place à appartenir, même si le monde en dehors de ces murs n’était pas toujours gentil avec eux. L’école de Xavier était plus qu’un internat. C’était une maison et une famille pour les mutants. De plus, combien d’écoles ont laissé leurs élèves s’en tirer en détruisant des biens?

2 Pensionnat Salvatore pour les jeunes et les surdoués

Alaric Saltzman a pris une page du livre de Charles Xavier quand il a transformé la vieille pension de Salvatore en école. Il l’a créé pour des enfants comme ses filles jumelles, Josie et Lizzie, qui siphonnent les sorcières. Mais l’école a accueilli plus que des sorcières.

Il a accueilli des vampires, des loups-garous et des hybrides ou des tribrides dans le cas de Hope Mikaelson. Alaric et Caroline Forbes espéraient enseigner aux enfants surnaturels à contrôler leurs pouvoirs et à devenir des membres sains de la société afin de ne pas abuser de leurs capacités.

1 École de sorcellerie et de magie de Poudlard

Harry Potter et ses amis étaient toujours en danger mortel à Poudlard, mais ils s’amusaient tout au long de tout cela. Chaque jour, ils prenaient des cours comme Potions, Transfiguration, Charmes et Défense contre les Arts Sombres. Ils peuvent se plaindre de leurs études comme tous les étudiants normaux, mais cela vaut certainement mieux que de prendre la géométrie ou la biologie.

Pour les fans du fantasmagorique, l’école a également offert un éventail de fantômes et de mystères. Demandez à n’importe quel moldu, et ils diraient qu’ils préfèrent aller à Poudlard un jour. Cela pourrait être dangereux, mais la magie en valait la peine.

