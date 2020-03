Les 10 meilleurs lancements de sitcom des années 2010, classés

Alors que nous arrivons à la fin d’une autre décennie, nous arrivons à la fin d’une autre décennie de télévision. Bien que les sitcoms multi-caméras soient mortes depuis des années et que la télévision traditionnelle dans son ensemble soit aussi bonne que morte face aux phares aveuglants d’un convoi de services de streaming, tant qu’il y aura des écrivains intelligents et des acteurs talentueux, il y aura toujours spectacles amusants à apprécier.

D’une méditation sérialisée sur une vie après la mort sans religion à un conte d’animation sur les faiblesses de la puberté, les années 2010 nous ont apporté un tas de nouvelles comédies télévisées. Voici les dix meilleurs castings des sitcoms des années 2010, classés.

10 LE BON ENDROIT

Pour une course passionnante de quatre saisons, The Good Place nous a fait traverser différents coins de l’au-delà – un royaume au-delà du temps et de l’espace – alors que ses personnages ont lutté pour renverser le système archaïque de jugement des humains et prouver que les gens sont capables de changer.

Kristen Bell a réalisé une avance convaincante en tant qu’Eleanor et a été soutenue par trois co-stars bien choisies: William Jackson Harper dans le rôle de Chidi, Jameela Jamil dans le rôle de Tahani et Manny Jacinto dans le rôle de Jason. Ted Danson a également éliminé un autre rôle de sitcom du parc en tant que liaison Michael après la mort, et D’Arcy Carden a volé toutes les scènes dans lesquelles elle était en tant que A.I. Janet.

9 GRANDE BOUCHE

La sitcom animée de Netflix axée sur la puberté, Big Mouth, possède l’une des voix les plus talentueuses qui fonctionnent aujourd’hui. Nick Kroll ancre la série en tant que Nick (ainsi que Lola, Coach Steve et Maurice the Hormone Monster), tandis que John Mulaney joue Andrew, Jessi Klein comme Jessi, Jenny Slate comme Missy et Jason Mantzoukas comme Jay. .

Jordan Peele, Fred Armisen et Maya Rudolph sont également largement soutenus.

8 BROAD CITY

Il n’y a que deux acteurs principaux à Broad City, Abbi Jacobson et Ilana Glazer, mais ils ont assez de chimie à l’écran (un délicieux sous-produit d’être les meilleurs amis de la vie réelle) et de talent individuel pour porter toute la série sur leurs épaules .

Dans la distribution récurrente, ils sont soutenus par des grands comme Hannibal Buress comme le coup de cœur d’Ilana Lincoln, Paul W. Downs comme le patron d’Abbi Trey, Arturo Castro comme le colocataire d’Ilana Jaimé, John Gemberling comme l’ami ennuyeux du colocataire invisible d’Abi Bevers et Susie Essman et Bob Balaban en tant que parents d’Ilana.

7 GLOW

Situé dans les années 80, GLOW de Netflix raconte l’histoire semi-vraie de la production d’un spectacle de lutte entièrement féminin. Alison Brie et Betty Gilpin constituent une paire de pistes fascinante, toutes deux faisant ressortir les forces et les vulnérabilités de leurs personnages. Mais tous les acteurs jouant les lutteurs sont géniaux: Sydelle Noel, Britney Young, Kate Nash, Gayle Rankin, Britt Baron, Kia Stevens, Jackie Tohn.

Et en plus de ce brillant ensemble, Marc Maron donne une performance révélatrice en tant que Sam Sylvia, le réalisateur cynique et toxicomane de la série.

6 ATLANTA

La sitcom FX de Donald Glover à Atlanta est organisée autour de l’industrie musicale de la ville titulaire. Glover lui-même incarne Earn, un manager en herbe qui se consacre à faire décoller la carrière de rap de son cousin, et cela lui a permis de se tailler une place parmi les nouvelles célébrités les plus aimées du 21e siècle.

Ses co-stars sont devenues certains des acteurs les plus aimés de cette génération: Lakeith Stanfield (Get Out, Uncut Gems, Knives Out, Désolé de vous déranger), Zazie Beetz (Deadpool 2, Joker, High Flying Bird), et Brian Tyree Henry (Veuves, Si Beale Street pouvait parler, Spider-Man: Into the Spider-Verse).

5 SILICON VALLEY

Thomas Middleditch était hilarant et nerveux dans la Silicon Valley en tant que Richard Hendricks, un codeur perpétuellement au bord de la gloire et de la fortune, tandis que des acteurs tels que Martin Starr, Kumail Nanjiani et Zach Woods ont fourni un soutien hystérique et drôle en tant que membres de son équipe Pied Piper.

Matt Ross était délicieusement détestable en tant que rival commercial de Richard, le magnat de la technologie Gavin Belson, et Christopher Evan Welch a laissé sa marque en tant que Peter Gregory dans la première saison, bien qu’il soit malheureusement décédé avant le tournage et la diffusion de la deuxième saison.

4 FLEABAG

Fleabag s’est avéré être l’un des succès télévisés surprise de la décennie, et il a propulsé sa créatrice Phoebe Waller-Bridge au rang de célébrité. De toute évidence, l’étoile brillante de l’émission est Waller-Bridge dans le rôle-titre, avec une performance qui joue comme un cri de ralliement aux milléniaux.

Mais la série a également un casting formidable, notamment Sian Clifford, Olivia Colman, Bill Paterson, Brett Gelman, Fiona Shaw et bien sûr, Andrew Scott en tant que prêtre diaboliquement beau dans la saison 2.

3 BOJACK HORSEMAN

En tant qu’étude de personnage sur un cheval plus humain que la plupart des autres personnages à la télévision, la distribution vocale de BoJack Horseman devait apporter un véritable pathos à ses performances. Et les acteurs que les producteurs ont sélectionnés – tous des stars établies – l’ont fait.

Will Arnett a cloué la chute tragique de BoJack et Alison Brie a parfaitement dépeint la pente glissante de Diane dans la dépression et a inspiré les efforts ultérieurs pour le bonheur. Amy Sedaris était la princesse Carolyn, Paul F. Tompkins comme M. Peanutbutter et Aaron Paul comme Todd Chavez.

2 BROOKLYN NINE-NINE

Bien que Roast of James Franco de Comedy Central puisse attester du fait que tout le monde s’attendait à ce que la sitcom policière dirigée par Andy Samberg, Brooklyn Nine-Nine, s’écrase et brûle en quelques épisodes. Mais grâce à une distribution infiniment sympathique, la série est devenue l’une des sitcoms les plus populaires de la décennie.

Jake Peralta de Samberg dirige le navire, en contraste hilarant avec la livraison spectaculairement impassible d’Andre Braugher en tant que capitaine Holt. Le casting de soutien est complété par les brillants Terry Crews, Stephanie Beatriz, Melissa Fumero, Joe Lo Truglio et Chelsea Peretti.

1 VEEP

La satire politique incisive et chargée d’Emmy de HBO, Veep, a mis en vedette Julia Louis-Dreyfus de Seinfeld dans le rôle de la politicienne Selina Meyer et de Tony Hale dans le rôle de son assistant personnel assiégé, Gary.

Les acteurs étaient tous parfaitement adaptés à leurs rôles, de Timothy Simons comme l’odieux Jonah Ryan à Matt Walsh en tant que secrétaire de presse aux manières douces Mike McLintock. Amy d’Anna Chlumsky, Richard de Sam Richardson, Dan de Reid Scott, Kent de Gary Cole – ce spectacle a été rempli de tours fantastiques de la distribution.

