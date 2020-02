Les 10 meilleurs longs métrages de Joaquin Phoenix (classés par IMDb)

Le nom de Joaquin à Phoenix est récemment devenu un sujet de discussion important après que son rôle dans Joker lui ait valu un Oscar et un Golden Globe, ainsi que plusieurs autres nominations. Ses capacités d’acteur ont été perfectionnées au fil du temps car il a plus de 50 crédits d’acteur différents sur son CV, dont plusieurs sont des longs métrages.

IMDb fournit un classement pour chacun de ces films qui sont compilés sur la base des critiques des utilisateurs enregistrés. Nous avons également restreint la recherche aux films où il est présenté comme l’une des stars. Continuez votre lecture pour en savoir plus sur 10 des meilleurs longs métrages de Joaquin Phoenix classés par IMDb!

10 Les Frères Sœurs (7.0)

Ce film nous ramène dans l’Oregon dans les années 1850 alors que nous suivons le voyage de deux frères nommés Eli et Charlie Sisters. Ils travaillent comme assassins et leur mission actuelle est de traquer un prospecteur d’or. Phoenix joue le rôle de Charlie, avec John C. Reilly prenant le rôle d’Eli à ses côtés.

Les gens aiment l’aspect occidental de ce film, et même s’il est au bas de notre liste, il est certainement à regarder. Ce n’est pas pour ceux qui n’apprécient pas ce genre de film, mais le jeu de Joaquin pourrait être la chose qui fait la différence.

9 Le maître (7.2)

Ce film suit l’histoire d’un homme du nom de Freddie Quell, qui est décrit par Phoenix, après son retour à la maison de la Marine après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme de nombreux soldats de l’époque, il a du mal à s’adapter à la vie de chez lui et se tourne vers l’alcool, la violence et le sexe pour l’aider à survivre.

Il est renvoyé de nombreux emplois jusqu’à ce qu’il tombe sur le yacht de la famille Dodd et se voit offrir un poste. La famille Dodd dirige un culte appelé The Cause et ce film documente le voyage de Quell alors qu’il navigue dans ce monde étrange. Les fans ont adoré la performance d’acteur de Phoenix dans ce film, c’est pourquoi il a réussi à figurer sur la liste avec un score de 7,2.

8 piquants (7.3)

Joaquin Phoenix joue un homme nommé Coulmier dans le film qui est un homme qui dirige un asile d’aliénés en France au XVIIIe siècle. L’histoire suit le parcours d’un écrivain alors qu’il compose des histoires érotiques vendues sur le marché noir.

Coulmier est contre l’écrivain et travaille à mettre un terme à sa carrière et tout se termine par quelques morts horribles. Ce film aura des fans agrippant le bord de leurs sièges alors qu’ils s’accrochent à chaque mot et suivent les rebondissements et les tournures de l’histoire. Le rôle principal de Phoenix a contribué à propulser ce film sur cette liste car il a réussi à obtenir un score de 7,3 pour IMDb.

7 Walk The Line (7,5)

Johnny Cash était une légende musicale et Phoenix a eu l’honneur de le représenter dans ce film biographique. Il suit le voyage de Cash dans l’industrie de la musique alors qu’il rejoint l’Air Force, achète sa première guitare et devient vendeur avant le décollage de sa carrière.

Les fans de Johnny Cash ont un aperçu de qui il était et de la façon dont il a noué des relations avec son entourage. Joaquin Phoenix a fait un travail phénoménal dans ce rôle, ce qui a conduit à un score de 7,5 pour IMDb.

6 Elle (8.0)

Phoenix joue Theodore dans ce film, qui est un homme en divorce qui travaille comme rédacteur de lettres. Les fans le regardent acheter un nouveau système d’exploitation artificiellement intelligent et établir une connexion avec la voix venant de son écran.

Theodore finit par tomber amoureux du système et doit faire face à ses sentiments mitigés à propos de cette nouvelle relation. C’est un peu étrange pour certains goûts, mais d’autres aiment sa nature excentrique. Il pourrait être bon d’ajouter à votre liste de films car il a reçu une note de 8,0 d’IMDb.

5 Hôtel Rwanda (8.1)

Phoenix a joué un rôle plus mineur dans ce film en tant que Jack Daglish, qui était journaliste pendant le génocide rwandais tumultueux. Le film suit un homme nommé Paul alors qu’il cherche à protéger sa famille de la guerre civile qui se déroule devant leur porte.

Il gère un hôtel et l’utilise pour aider les réfugiés en quête de sécurité de ceux qui cherchent à leur faire du mal. Il est rempli de violence et d’agitation politique que les fans du film ont adoré, c’est pourquoi il a reçu un 8.1 sur IMDb.

4 Gladiateur (8.5)

Ce film est sorti en 2000 et Phoenix a joué le rôle principal de Commodus. Ce personnage a été négligé pour la position de l’empereur bien qu’il soit le propre fils de l’empereur. Maximus, un homme aimé du peuple, est choisi à la place.

Une lutte de pouvoir s’ensuit où Maximus perd sa famille et est placé dans les jeux Gladiator qui sont sûrement une condamnation à mort. Il profite de l’occasion pour se frayer un chemin vers le sommet et regarder le tueur de sa famille dans les yeux. Phoenix a bien joué son rôle et cela a mené à un score de 8,5.

3 Joker (8,6)

Beaucoup seront surpris que ce film ne soit pas en tête de liste car il a remporté plusieurs prix pour ce rôle, ainsi que plusieurs nominations pour sa performance. Il suit l’évolution d’Arthur Fleck, l’homme qui allait devenir le Joker, alors qu’il entre dans une spirale descendante dans une vie de crime.

IMDb ne lui a attribué qu’un score de 8,6 malgré son énorme succès, mais c’est néanmoins un élément à ajouter à votre liste de surveillance. La façon dont il dépeint ce personnage est différente de tout ce qui peut être imaginé et donne vraiment vie à cette histoire.

2 Terriens (8.7)

Cela pourrait surprendre qu’un documentaire sur les mauvais traitements infligés aux animaux par l’industrie soit presque numéro un. Phoenix est ouvert sur son véganisme et son aversion pour l’industrie animale, ce qui est la dure réalité que révèle ce documentaire.

Il est le narrateur du film et utilise sa voix pour aider à expliquer les conditions horribles dans lesquelles ces créatures vivent à travers des images montrées à l’aide de caméras cachées. Il sera difficile de surveiller beaucoup de gens car la vérité derrière les viandes dans nos épiceries est révélée.

1 Dominion (9.1)

Il s’agit d’un autre documentaire plus récent sur les mauvais traitements infligés aux animaux dans l’industrie agricole. Il a reçu une note de 9,1 de l’IMDb pour son utilisation de drones et de caméras cachées pour dévoiler la vérité.

Ce film expose les nombreuses façons dont les animaux sont utilisés pour la nourriture et les vêtements qui se développent sur le documentaire précédent. Joaquin Phoenix a été choisi pour raconter une fois de plus aux côtés d’autres militants comme Rooney Mara et Sia.

