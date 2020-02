Les 10 meilleurs moments des trois films

La Dollars Trilogy est l’une des trilogies cinématographiques les plus célèbres, reconnaissables et importantes de l’histoire du cinéma. Parfois connue sous le nom de trilogie The Man With No Name, les histoires classiques de Sergio Leone ont solidifié leurs positions en tant que certains des meilleurs westerns du genre western spaghetti, révolutionnant le cinéma dans les années 60.

Les trois entrées sont magistrales à part entière, mais certaines ont des moments meilleurs que les autres. Qu’il s’agisse d’une confrontation mexicaine ou d’une torsion de l’intrigue, la Dollars Trilogy a sa juste part de moments mémorables. Ce sont les plus grands moments répartis dans les 3 films, Une poignée de dollars, Pour quelques dollars de plus, et bien sûr The Good, The Bad et The Ugly.

10 Scène d’ouverture (Le bon, le mauvais et le laid)

Les présentations de personnages reposent généralement sur le dialogue pour transmettre une attitude, mais Sergio Leone fait le contraire. Les 15 premières minutes de ce film ne comportent aucun dialogue, reposant uniquement sur des actions plutôt que sur des mots.

De la criminalité de Tuco et du comportement diabolique d’Angel Eyes, le public a obtenu toutes les informations dont il avait besoin pour savoir à quoi ressemblaient ces personnages. Ce n’est que lors de l’introduction de Blondie que les fans ont réellement recherché l’un des trois personnages principaux présentés.

9 Affrontement final (une poignée de dollars)

Rappelez-vous cette scène dans Retour vers le futur, partie 2, où Marty entre sur Biff en regardant A Fistful of Dollars pendant un bain? Cette scène est devenue si emblématique qu’elle est utilisée comme un rythme de comédie dans des tubes classiques des années 80 comme Back to the Future. En dehors de ses références dans d’autres films, cette scène incarne l’intrigue subtile de la trilogie utilisée tout au long. Clint Eastwood utilise la robustesse d’un morceau de fer pour vaincre le gang mexicain. Mais c’est son approche calme de tout cela, face à la mort qui lui donne le statut légendaire que l’homme sans nom a gagné depuis la sortie de ce film.

8 Fabrication de l’armure (une poignée de dollars)

La scène de fabrication d’armures rappelle Iron Man où Tony Stark met la touche finale à son costume impénétrable. Les deux scènes se reflètent, chaque personnage principal ayant un mentor qui les regarde pendant qu’elles façonnent leur corps pare-balles. Dégoulinant de sueur et suintant de fatigue, les deux personnages ne prendraient pas non pour réponse dans leur quête de justice.

Ce que cette scène fait parfaitement, cependant, est de personnaliser l’utilisation de quelque chose de si tabou dans un genre où l’armure et les chevaliers ne feraient jamais leur apparition. Cela deviendrait le premier de nombreux tabous brisés dans les films de Sergio Leone.

7 La sœur de Mortimer (pour quelques dollars de plus)

L’un des plus grands moments de l’entrée de la suite a été la révélation des motifs de Mortimer envers El Indio. Une fois que le public a appris la disparition de sa sœur aux mains d’El Indio, ils ont su qu’il paierait pour ses crimes. Avec El Indio acculé, les fans s’attendaient à ce que Mortimer raconte son amour perdu depuis longtemps, mais c’est plutôt sa famille qui a été déchirée par la violence des gangs. La tragédie de tout cela a ajouté une deuxième couche d’émotion à un western par ailleurs unidimensionnel.

6 La défaite d’El Indio (pour quelques dollars de plus)

Un par un, Mortimer et Monco ont éliminé l’équipage d’El Indio sans problème, se montrant même de temps en temps. La fusillade qui a eu lieu était remplie de balles et d’intensité émotionnelle, avec Mortimer qui a envie de se venger de l’homme qui a tout pris de lui.

Mais c’est la lenteur de la boîte à musique qui glace ce gâteau, ajoutant une couche de mélancolie aux instincts meurtriers de Mortimer. Rassurez-vous, son instinct n’a été aiguisé que par ce doux son.

5 La fin (le bon, le mauvais et le laid)

Blondie est connu comme “The Good” pour une raison, et son choix d’épargner la vie de Tuco est toutes les preuves nécessaires. Tuco ne peut pas faire confiance et peut presque être considéré comme “The Bad” sans son approche sadique de la chasse aux primes. Mais cette scène a ajouté une fermeture optimiste au partenariat du duo. Bien qu’ils ne travailleraient probablement plus jamais. Blondie s’échappe avec sa part de l’argent, laissant Tuco sa moitié bien méritée.

4 L’entrée du salon (pour quelques dollars de plus)

Pour quelques dollars de plus, tout ce que son prédécesseur n’a pas fait, le combat au corps à corps a grimpé d’un cran. La scène d’ouverture de la suite a capturé l’entrée du salon classique, avec l’étranger à la recherche d’un criminel recherché.

Iconique et inoubliable, cette scène a établi la domination de Monco et a fait craindre aux fans ce dont il était capable avec son arme, sans parler de ses poings. Éloignez-vous de ce type, et s’il demande à boire, il vaut mieux lui donner ce qu’il veut.

3 Le pont (le bon, le mauvais et le laid)

The Good, The Bad and The Ugly est tout autant un film anti-guerre qu’un occidental, montrant le pire de ce que la guerre civile a fait au nord et au sud. La démolition du pont, cependant, a été l’une des plus grandes explosions provoquées par l’homme dans l’histoire du cinéma. La destruction elle-même a été mal effectuée la première fois et a dû être effectuée une deuxième fois pour garantir sa précision et sa représentation réaliste.

2 Première fusillade (une poignée de dollars)

Il y a une raison pour laquelle Clint Eastwood est connu comme l’un des tireurs d’élite les plus rapides de l’ouest. Cette scène de A Fistful of Dollars a montré aux fans pourquoi il était devenu l’un des personnages les plus emblématiques du genre occidental et de l’histoire du cinéma hollywoodien.

C’est l’arrogance et la confiance d’Eastwood et le comportement insensé des hors-la-loi qui capturent l’essence de la trilogie des dollars de Sergio Leone et le cœur du genre occidental. Les fans aiment un gunslinger rapide, en particulier un avec des doublures rapides et une bonne garde-robe.

1 impasse mexicaine (le bon, le mauvais et le laid)

Cette liste se concentre sur les scènes elles-mêmes, mais la partition musicale seule d’Ennio Morricone (spécifiquement “Ecstasy of Gold”) mérite à elle seule un article ScreenRant, car la chanson intensifie l’écart entre le trio de personnages. Cette épreuve de force a été le moment tant attendu entre le bon, le mauvais et le laid et la décision finale sur qui réclamerait les 200 000 $ enterrés dans la tombe. Tout dans cette scène est parfait, les gros plans, les transitions de plans rapides et bien sûr la musique. Revoir cette scène a toujours des fans sur le bord de leur siège attendant de voir qui va tirer leurs pistolets en premier.

