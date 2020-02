Les 10 meilleurs personnages qui ne sont pas apparus dans la première saison

Game Of Thrones de HBO a eu des personnages absolument incroyables tout au long de son histoire, et alors que de nombreux personnages principaux sont établis dans la saison d’ouverture, beaucoup d’autres se joignent au voyage. De nombreux personnages incroyables sont établis plus tard dans la série et ils ont instantanément un impact incroyable.

Certains personnages durent longtemps, tandis que d’autres ont une existence beaucoup plus courte (telle est la vie sur GOT!) Mais ils ont tous un impact formidable finalement. Parce qu’il y a tellement de morts dans le monde de Westeros, il n’est pas surprenant que le casting change constamment.

CONNEXES: Game of Thrones: Les 5 pires choses que Tyrion a faites à sa famille (et 5 qu’ils ont faites à lui)

De nouveaux personnages vont et viennent, et c’est la beauté de ce spectacle, qui est si bien écrit que vous êtes fait pour prendre soin de chaque personnage. Voici les 10 meilleurs personnages de Game Of Thrones, qui ne sont jamais apparus lors de la première saison.

10 Yara Greyjoy

Nous commençons la liste avec Yara Greyjoy, qui était certainement un personnage amusant de la série. Elle était l’une des femmes les plus difficiles de l’histoire de Game Of Thrones (ce qui est une réussite) et elle avait un scénario très intéressant tout au long de la série.

CONNEXES: Game Of Thrones: 10 plus grandes façons pour Theon de passer de la saison 1 à la finale

Alors que son frère, Theon, était bien développé dès le début, Yara a rejoint le spectacle dans la saison deux et a été développée à partir de là. Elle était plus forte que Theon, à la fois mentalement et physiquement, et ne manquait pas de confiance, ce qui faisait d’elle une véritable menace tout au long.

9 Melisandre

Mieux connu sous le nom de «La femme rouge», Melisandre était un autre personnage très important dans Game Of Thrones. Elle apporte un élément mystique à la série qui propose un scénario unique alors qu’elle essaie d’utiliser ses pouvoirs pour aider à combattre le mal, pour finalement réussir dans cette quête.

Bien qu’elle soit parfois très cryptique et difficile à comprendre, ce mystère ajoute quelque chose de dynamique au spectacle. Elle peut sauter d’une personne à l’autre en termes de personnes qu’elle soutient et aide, mais elle a certainement un impact à chaque fois.

8 Ramsay Bolton

Il est difficile d’appeler Ramsay Bolton un “ grand ” personnage, simplement à cause de tout ce qu’il a fait tout au long de la série, ce qui fait de lui sans doute la personne la plus détestée de la série. De la façon dont il a traité Sansa Stark à ce qu’il a fait à Theon Greyjoy, Ramsay n’était que du mal.

CONNEXES: Game Of Thrones: 10 plus grandes façons dont le son a changé de la saison 1 à la finale

Chaque grande série a besoin d’un personnage comme Ramsay, qui est juste vil dans tous les sens, et il l’a été pour Game Of Thrones. Il a intensifié l’intrigue et l’a portée à un tout nouveau niveau, et sa mort a été brutalement horrible qui lui a donné une fin appropriée.

7 Margaery Tyrell

Contrairement à la plupart des personnages de Game Of Thrones, Margaery Tyrell semblait être une personne vraiment gentille. Peut-être que cette gentillesse a été sa chute, car elle se retrouve dans des situations assez torrides, mais elle est également incroyablement rusée et intelligente derrière son apparence magnifique.

Bien qu’elle puisse simplement ressembler à une jeune femme jouant à Queen, Margaery est incroyablement intelligente et elle met de nombreux pièges dans lesquels d’autres peuvent tomber. Elle essaie d’aider les moins fortunés, contrairement à d’autres qui gagnent en puissance, ce qui fait d’elle un personnage vraiment sympa.

6 Missandei

Elle est peut-être entrée dans la série en tant qu’esclave et a eu une mort très sanglante, mais Missandei a eu un passage très mémorable dans la série en tant que conseillère de Daenerys Targaryen. Elle est l’un des personnages les plus gentils et les plus aimants de toute la série et est tout simplement une personne sympa.

CONNEXES: Game Of Thrones: 5 pires choses varient pour Tyrion (& 5 Tyrion pour lui)

Sa relation avec Greyworm est l’une des meilleures de la série, et il ne fait aucun doute qu’elle est incroyablement fidèle à sa reine. Missandei éclate également de temps en temps avec des moments très drôles, ce qui en fait un personnage encore meilleur, car ces moments sont tellement inattendus.

5 Oberyn Martell

Quel impact Oberyn Martell a eu sur Game Of Thrones en si peu de temps. Il a rejoint l’émission dans la saison quatre et immédiatement il était clair qu’Oberyn était à court de sang. Il voulait se venger de la famille Lannister, et il était prêt à les éliminer de l’intérieur.

Son combat légendaire avec The Mountain est l’une des plus grandes scènes de la série, avec sa mort non seulement inattendue, mais absolument brutale. Bien que son temps sur la série ait été assez court, il a réussi une course très mémorable, faisant de lui l’un des meilleurs personnages.

4 Le roi de la nuit

Il y a beaucoup de méchants dans Game Of Thrones, et l’un d’entre eux (sans doute le meilleur) se trouve être The Night King. Le leader des White Walkers, c’est quelqu’un qui a simplement une aura autour de lui qui le rend instantanément cool.

CONNEXES: Game Of Thrones: 10 choses les plus éhontées que Robert Baratheon ait jamais faites

En dépit du fait qu’il cherchait simplement à prendre le contrôle et à détruire le monde entier, il suintait juste cool. C’est peut-être son look unique ou l’incroyable pouvoir qu’il possède, mais de toute façon, le roi de la nuit est l’un des personnages les plus mémorables de la série.

3 Ygritte

Ygritte a rejoint le spectacle dans la deuxième saison, et elle a instantanément fait un impact incroyable. Devenant populaire auprès des fans pour son slogan classique, “Vous ne savez rien, Jon Snow”, Ygritte n’a fait aucun prisonnier. Elle était une combattante incroyable et a certainement enseigné à Jon beaucoup de choses sur la vie.

Il est devenu un homme avec Ygritte et leur relation, bien qu’interdite en raison de qui ils représentaient, était l’une des meilleures de l’histoire de Game Of Thrones. C’était un personnage incroyable que les fans étaient amèrement tristes de voir partir, mais sa mort émotionnelle signifiait simplement qu’elle était encore plus aimée à la fin.

2 Tormund Giantsbane

Tormund Giantsbane était une machine à tuer. Quiconque se tenait sur son chemin allait toujours lutter pour être en vie après l’avoir rencontré, car Tormund était un animal absolu. Cependant, les écrivains ont rapidement développé Tormund en étant plus qu’un simple grand guerrier.

L’obsession de Tormund et son amour pour Brienne ont quelque chose qui a apporté beaucoup de joie au public dans des épisodes plus sombres, ce qu’il a beaucoup fait dans la série. Même dans les situations les plus folles, Tormund serait toujours en mesure de trouver un moyen de rire et de plaisanter avec quelqu’un, ce qui le faisait paraître encore plus fou qu’il ne l’était déjà.

1 Brienne de Tarth

Elle a combattu un ours avec une épée en bois. Que devez-vous savoir de plus sur Brienne Of Tarth pour qu’elle justifie cette place sur la liste? Elle est un personnage clé de la série et est amèrement fidèle à une faute. Elle apporte de l’humour, de l’émotion et des scènes de combat incroyables, faisant d’elle un personnage que personne n’oubliera jamais.

Alors que Tormund n’a jamais réussi à courtiser Brienne Of Tarth, elle s’est retrouvée dans une histoire romantique avec Jamie Lannister. Malheureusement pour elle, tout cela s’est terminé par un chagrin d’amour, mais son intrigue de la dernière saison est l’une des meilleures de la saison car elle devient officiellement chevalier, ce qui est un moment très émouvant.

SUIVANT: Game of Thrones: 5 sous-intrigues qui ont été parfaitement emballées (et 5 qui ne l’ont pas été)

Prochain

10 films de science-fiction / aventure oubliés des années 80 qui étaient excellents