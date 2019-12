Les 10 moments de jeu qui nous ont époustouflés en 2019

Ça a été toute l'année pour les jeux vidéo. Des nouvelles versions à succès comme Death Stranding et Sekiro aux aperçus de la prochaine génération avec une technologie de streaming sophistiquée et des consoles riches en spécifications, c'est un moment assez excitant pour suivre le jeu.

Mais, avec le rythme des informations publiées tout au long de 2019, il peut être facile d'oublier les principaux moments mémorables de l'année.

Ne vous inquiétez pas, ici à TechRadar, nous allons parcourir 10 des meilleurs moments de jeu de 2019. Alors, parcourez la mémoire avec nous en nous souvenant de révélations de jeux passionnantes et de conversations culturelles clés, ainsi que d'une sauvagine malicieuse …

Pokémon arrive au Royaume-Uni

Depuis l'aube du millénaire, Pokémon a dominé les consoles portables, mais jusqu'à présent, la franchise n'a pas réussi à montrer à la communauté britannique l'amour qu'elle mérite à juste titre.

Aussi grands que Kanto, Johto et Hoenn, nous avons finalement vu Pikachu atterrir sur le grand sol britannique avec Pokémon Sword and Shield. La dernière entrée de Game Freak dans la série emblématique nous a donné Galar, une terre pleine de théières et de centres de charbon et de Pokémon qui font également office de pubs.

Valve a dévoilé un nouveau jeu Half-Life

Nous savons, non? Valve recommence à créer un logiciel. Cela fait 12 longues années que Half-Life 2: Episode 2, et Valve est prêt à offrir la prochaine expérience de la série: Half-Life: Alyx. Mais gardez vos chevaux là-bas, c'est une préquelle, et elle n'est disponible qu'en réalité virtuelle. 2020 prouvera si c'est le vendeur de système qu'il veut être, mais pour l'instant, nous attendons avec impatience la poursuite de la série et de tous les futurs jeux de Valve qui ont beaucoup de propriétés classiques dans leur coffre-fort pour s'appuyer sur le virtuel domaine.

Cela semble être l'une des premières vraies expériences AAA VR qui pourraient entraîner des millions de joueurs dans l'écosystème, d'autant plus qu'elle est soutenue par le talent de Campo Santo (Firewatch, In the Valley of the Gods) que Valve a absorbé en 2018.

Auto Chess devient la nouvelle Battle Royale

Tout comme Battle Royale l'année dernière, 2019 était vraiment l'année des échecs automatiques. Drodo Studio a lancé son hit fugitif Dota Auto Chess en tant que mod dans Dota 2 en janvier 2019 et le reste appartient à l'histoire.

Depuis lors, Valve a conclu un accord officiel avec Drodo pour lancer Dota Underlords en tant que jeu distinct avec les personnages officiels de Dota 2 et League of Legends s'est amusé avec Teamfight Tactics. La scène Auto Chess commence à pénétrer dans l'espace e-sport et connaît un grand succès sur mobile, avec déjà des chiffres record. Si vous avez raté le zeitgeist, les jeux commencent à ressembler moins à des prototypes précipités sur le marché et visent en fait les limites amusantes d'un genre en plein essor, alors allez les vérifier!

Plus de détails sur PS5 et Xbox Series X révélés

Les nouvelles consoles devraient être lancées fin 2020 et, en 2019, nous avons appris beaucoup plus sur la façon dont elles se présenteraient. La Xbox Series X de Microsoft apportera le ray-tracing aux consoles, sera capable de 4K à 60 FPS et dispose d'un SSD pare-chocs pour des temps de chargement plus rapides.

Pendant ce temps, la PS5 prendra en charge les téléviseurs 8K, disposera également d'un SSD et, selon les rumeurs, serait livrée avec un package VR amélioré (peut-être PSVR 2?), Alors préparez vos portefeuilles, les joueurs! La prochaine génération est au coin de la rue.

La guerre de l'exclusivité fait rage

Le succès de Fortnite a permis l'essor d'Epic Game Store, une réponse conviviale aux développeurs au monopole du marché PC de Valve avec Steam. Après son lancement en décembre 2018, le service a rapidement fait tourner les têtes et a dominé la conversation en 2019 en sécurisant jeu après match de haut niveau, en filant de nombreux prétendants au jeu de l'année, notamment Control, The Outer Worlds et Outer Wilds – pour n'en nommer que quelques-uns.

Le jeu n'a pas semblé nuire à sa montée non plus, mais avec Origin, Uplay, Xbox Game Pass PC et Google Stadia maintenant dans la nature, il est sur le point de devenir un champ de bataille d'exclusivité sur PC.

Cette horrible oie

C'est une belle journée dans l'industrie des jeux, et tout le monde est une horrible oie. Cela résume le lancement explosif de Untitled Goose Game de House House, un phénomène viral qui est apparu d'un groupe de développeurs faisant des humbles mèmes d'oies en mou.

Quand il est tombé dans nos tours en septembre, les joueurs ont éclaté à l'unisson avec des éloges pour cette bête irrévérencieuse et espiègle. Le jeu a depuis vendu des centaines de milliers d'exemplaires et atteint des sommets de ventes. Pas un mauvais résultat d'une blague idiote, hein?

Apple Arcade donne vie au marché mobile

Apple a surpris tout le monde en lançant son service d'abonnement d'arcade mobile, Apple Arcade, en septembre 2019, seulement pour que beaucoup se rendent compte que sa bibliothèque était remplie d'une légion de succès indéniables, lancés presque en secret, entraînant beaucoup de joueurs à jouer sérieusement sur leur mobile. téléphones une fois de plus.

Il existe de nombreux jeux indépendants expérimentaux et passionnants déjà disponibles sur le service à un prix raisonnable avec, obtenez ceci, aucune microtransaction. Sayonara Wild Hearts, WhatTheGolf, Grindstone et bien d'autres ont ravi les critiques et les joueurs mobiles, avec de nouveaux jeux arrivant dans l'arcade sur une base mensuelle, fournissant des rafales d'air frais cohérentes et bienvenues sur le marché mobile.

Keanu Reeves dans Cyberpunk

"Vous êtes à couper le souffle!", Tel a été le cri entendu dans le monde entier lors de l'illustre conférence E3 de Microsoft cette année lorsque Keanu Reeves est monté sur scène pour révéler qu'il jouait Johnny Silverhand dans Cyberpunk 2077.

Une torsion que personne n'a vu venir, mais tout le monde était extrêmement satisfait, la tasse de couvée de Keanu Reeves devrait maintenant devenir un compagnon de l'IA dans l'un des jeux les plus recherchés des années 2020. Comme si nous avions besoin de plus de raisons pour être enthousiasmés par le suivi de CDProjektRed à The Witcher 3.

Souffle de la nature 2

Un autre moment important au cours de l'E3 2019 doit être la révélation que Nintendo travaille sur une suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le phénoménal titre de lancement de Nintendo Switch qui a déformé notre façon de penser à Zelda.

Breath of the Wild 2 n'a même pas encore de titre officiel, mais les fans meurent déjà de savoir comment la prochaine entrée se déroulera. Si la bande-annonce révèle quelque chose, il semble que ça va être un peu effrayant cette fois-ci. Le Masque de Majora à l’Océan du Temps de Souffle de la nature, si vous voulez.

Un jeune de 16 ans gagne 3 millions à la Coupe du monde de Fortnite

Des folies de danse litigieuses aux concerts virtuels et aux clips de Star Wars montrés dans le jeu, cela a été toute une année pour les phénomènes culturels Fortnite, mais aucun joueur n'a autant profité de son ascension à la célébrité que Bugha, 16 ans, originaire de Pennsylvanie. qui est devenu un nom connu après avoir remporté la première Coupe du monde Fortnite à New York en juillet de cette année, remportant 3 millions de dollars très cool grâce à ses compétences en élite.

