Les 10 pires choses que les Weasley se soient faites

Les Weasley sont l’une, sinon la plupart, des familles aimantes et attentionnées du monde sorcier de Harry Potter. Cependant, de temps en temps, certains d’entre eux vont trop loin avec une blague, une farce ou un sort (en vous regardant Fred et George). Bien que les films incluent certaines de ces scènes, beaucoup ont été exclus et ne peuvent être trouvés que dans les livres.

Par conséquent, pourquoi les cinéphiles devraient toujours lire des livres plutôt que de compter sur leurs adaptations cinématographiques. Avec cela, voici 10 des pires choses que les Weasley se sont fait.

10 Faire de l’ours en peluche de Ron une araignée

Les fans avides des films et des livres savent que Ron a peur des araignées. Sa visite à Aragog a rencontré une peur incontrôlable et une voix risible mais tremblante. Fred et George, étant les farceurs qu’ils étaient, ont transfiguré l’ours en peluche de Ron en araignée. Drôle, oui, mais plutôt méchant, étant donné que c’est la plus grande phobie de Ron. Il ne l’a jamais lâché et pour une bonne raison.

9 Puffkein de Ron utilisé pour l’entraînement de Quidditch

Fred et George étaient des féroces batteurs de l’équipe Gryffondor, parmi les meilleurs de Poudlard. Cependant, en ce qui concerne la pratique et le perfectionnement de leurs compétences, leur formation n’était pas aussi honorable que leur jeu dans le jeu.

Fred et George ont utilisé une fois le Puffskein de Ron comme quelque chose à utiliser pour la pratique du cognard. Cela signifie que le pauvre garçon a été utilisé pour la pratique du frappeur alors que les deux s’y sont mis de toutes leurs forces. Pauvre Puffskein.

8 La trahison de la famille de Percy

Percy est considéré comme le paria de la famille, principalement en raison de sa stricte fidélité au ministère. Son dévouement au gouvernement et son désir de devenir ministre de la Magie l’ont amené du côté obscur. Même pour ceux qui n’ont pas lu les livres, Percy peut remettre Harry dans l’Ordre du Phénix. Non seulement cela, mais c’est le manque de respect de Percy envers ses amis et sa famille qui lui vaut un label avec tant d’animosité et de mépris.

Caramel à la langue 7

De temps en temps, les Dursley obtiennent ce qu’ils méritent, mais quand Fred et George ont fait pendre la langue de Dudley de sa bouche au sol, ils savaient que c’était trop. À tel point que cela a nui à la réputation de M. Weasley au sein du ministère en tant que personne fascinée par les Moldus.

C’était drôle? Bien sûr, c’était le cas, étant donné la nature abusive de Dudley. Mais de temps en temps, Fred et George vont trop loin, pas étonnant qu’ils ouvrent un magasin de blagues.

6 Blâmé Arthur pour des problèmes d’argent

Percy Weasley s’est consacré au ministère, choisissant de prendre parti pour ceux qui ont dénoncé le retour de Voldemort plutôt que sa propre famille. Mais plus encore, Percy a reproché à son père, Arthur, d’être pauvre. Il a cité son amour et son engouement pour les moldus comme leurs raisons d’être pauvres. Percy manque d’un certain respect pour ses parents et n’hésite pas à le montrer. Arthur et Molly ont travaillé sans relâche pour pourvoir à une si grande famille; le moins que Percy puisse faire était de dire merci.

5 a déchiré le dortoir des garçons pour le journal de Tom Riddle

Ginny Weasley ne sait pas mieux quand elle ouvre le journal de Tom Riddle; la curiosité l’a emportée. Mais sa décision de démolir le dortoir de Gryffondor où Ron et Harry résidaient n’est pas justifiée, c’est carrément stupide.

Désespérée de mettre la main dessus, Ginny chercha dans chaque tiroir et crevasse le journal convoité de l’ancienne étudiante. Personne n’aime nettoyer sa chambre, mais nettoyer un gâchis que quelqu’un d’autre a fait est pire.

4 A volé le balai de son frère pour voler

Ginny est devenue l’une des meilleures poursuivantes de l’équipe de Quidditch de Gryffondor, et personne ne sait exactement comment. Grandir en tant que seule fille parmi cinq frères a rendu la compétition avec eux difficile, mais cela ne l’a pas arrêtée. Alors, elle a volé les balais de son frère en secret et a appris à voler. Le résultat? Une place dans l’équipe de quidditch et une étiquette autodidacte comme l’un des membres les plus cool de la famille Weasely. Horrible? Pas vraiment, mais plutôt désagréable étant donné qu’elle aurait pu casser leurs balais, ce qui aurait été un remplacement coûteux.

3 Se moquer de Ron pour sa vie amoureuse

Ron est une personne jalouse; son amour caché pour Hermione ne se concrétise qu’à la fin lorsque les deux se marient enfin. Mais Ron a dû faire face à sa vie amoureuse inexistante, enfin, sa vie entière. À tel point que Ginny se moquait constamment de lui pour n’avoir jamais embrassé une fille.

Ginny est beaucoup plus attirante que Ron, ce qui signifie qu’elle sortait avec plus de dates et était plus sociale. Cela rendait Ron jaloux et plutôt envieux de ses frères et sœurs, mais l’humour grossier qui lui était adressé n’aidait pas la situation.

2 J’ai essayé de verrouiller Percy dans une tombe de momie

Les Weasley ont entrepris un voyage en Égypte, mis en évidence dans le Prisonnier d’Azkaban. La famille a passé un moment incroyable, mais Fred et George ne laisseraient pas cette opportunité en or leur échapper. Percy, étant le préfet qu’il est, était à nouveau à la merci des jumeaux charismatiques. Cette fois, le duo dynamique a essayé de verrouiller Percy à l’intérieur du tombeau d’une maman. Cela n’a pas fonctionné, mais cela a quand même apporté quelques rires compte tenu de l’énervement de Percy grâce à son esprit académique.

1 J’ai essayé de faire de Ron un vœu incassable

Les vœux incassables sont, bien, incassables avec pour conséquence la mort. Quelle que soit la promesse que deux personnes font, elles y sont liées jusqu’à ce que la tâche soit terminée. Fred et George ont presque convaincu Ron d’en faire un, tous au nom de la comédie, mais celle-ci était mortelle.

Ron n’est pas le plus brillant, ce qui signifie que s’il l’avait vécu, sa vie aurait été gravement modifiée. Cela ne signifie pas qu’il serait mort, mais la plupart des fans peuvent convenir qu’il serait proche de la mort plus d’une poignée de fois.

